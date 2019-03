Presedintele ucrainean Petro Porosenko, candidat pentru un al doilea mandat, i-a indemnat duminica pe votantii contracandidatului sau Volodimir Zelenski sa il sprijine in al doilea tur al alegerilor prezidentiale din 21 aprilie, in care se va confrunta cu actorul ucrainean iesit invingator in primul tur, transmite EFE. "As dori sa fac apel la generatia tanara, la cei sub 30 de ani. Va impartasesc pe deplin dorintele voastre pentru realizarea unor schimbari calitative. Trebuie sa ne unim si sa nu pierdem timpul", a declarat presedintele ucrainean in conferinta de presa organizata dupa publicarea…