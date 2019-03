Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele ucrainean Petro Porosenko, candidat pentru un al doilea mandat, i-a indemnat duminica pe votantii contracandidatului sau Volodimir Zelenski sa il sprijine in al doilea tur al alegerilor prezidentiale din 21 aprilie, in care se va confrunta cu actorul ucrainean iesit invingator in primul…

- Potrivit primelor rezultate date publicitații duminica seara, actorul de comedie Volodimir Zelenski a obținut cel mai mare numar de voturi in primul tur de scrutin al alegerilor prezidențiale din Ucraina. Este urmat de Petro Porosenko, actualul președinte al țarii, și de Iulia Timoșenko, fost premier…

- Actorul de comedie Vladimir Zelenski, un novice în politica, s-a clasat pe primul loc, duminica, în primul tur al alegerilor prezidențiale din Ucraina și îl va înfrunta în al doilea tur de scrutin, pe 21 aprilie, pe actualul șef al statului Petro Poroșenko, potrivit unui…

- Daca o novice in politica, avocata Zuzana Caputova, va deveni prima femeie presedinte a Slovaciei, in Ucraina este considerat favorit un actor de comedie. In primul tur al alegerilor prezidentiabile din Ucraina, cel mai imprevizibil din istoria recenta a tarii, sunt trei favoriti in sondaje: actorul…

- In cadrul alegerilor prezidentiale din Ucraina se confrunta 39 de candidati, dintre care favoritii in sondaje sunt: showmanul Volodimir Zelenski, actualu președinte Petro Porosenko si fostul premier Iulia Timosenko.

- In primul tur al alegerilor prezidentiale de duminica din Ucraina se vor confrunta 39 de candidati, dintre care favoriti in sondaje sunt: actorul de comedie Volodimir Zelenski, actualul sef de stat Petro Porosenko si fostul premier Iulia Timosenko, relateaza joi AFP. Zelenski a fost deja ''presedinte'',...…

- Corpul neinsufletit a fost gasit in jurul orei locale 06:50, potrivit portalului Informator. Patrula de politie care a sosit la fata locului a observat imediat urme de sange pe pamant care duceau spre cadavru. La prima vedere era vorba de un barbat intre 40 si 45 de ani. Medicii legisti afirma…

- "Sentimentul profundei responsabilitati fata de tara, fata de contemporanii nostri, fata de generatiile trecute si viitoare m-a convins sa candidez din nou la presedintie”, a declarat seful statului in exercitiu in fata unor mii de sustinatori adunati la Kiev. Petro Porosenko a declarat ca…