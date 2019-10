Un nou weekend plin de sport la Moşniţa Nouă

Fotbal şi karate a fost oferta organizatorilor "Cupei Moşniţa Nouă" pentru cel de-al doilea weekend al maratonului sportiv de lângă Timişoara... The post Un nou weekend plin de sport la Moşniţa Nouă appeared first on Renaşterea bănăţeană . [citeste mai departe]