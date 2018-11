Femeile americane si-au sporit sprijinul in favoarea candidatilor democrati la Camera Reprezentantilor, furnizand, dupa cum se anticipa, voturile necesare pentru ca Partidul Democrat sa preia controlul asupra acestei camere a Congresului Statelor Unite, potrivit unui sondaj Reuters/Ipsos realizat marti, in ziua alegerilor de la mijloc de mandat. In acest an, 55% dintre votante au declarat ca au sprijinit un democrat pentru Camera, comparativ cu 49% care au sustinut un democrat la alegerile de la mijloc de mandat din 2014. Per total, votantii au fost profund divizati in ce priveste performanta…