Alegeri în SUA: Mai multe premiere înregistrate la scrutinul de marţi Alegerile de la mijloc de mandat au adus o schimbare de 180 de grade in viata Alexandriei Ocasio-Cortez, care, in mai putin de cinci luni, a trecut de la a servi cocktailuri intr-un bar new-yorkez la statutul de cea mai tanara femeie aleasa in Congresul SUA, la doar 29 de ani, transmite EFE. Alexandria s-a nascut in Bronx pe 13 octombrie 1989, mama sa fiind portoricana, si a candidat din partea democratilor in circumscriptia electorala 14 din New York, care include Queens si Bronx. Conform EFE, care citeaza proiectiile electorale din presa locala, Ocasio a a fost aleasa la scrutinul de marti devenind… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

