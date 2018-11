Stiri pe aceeasi tema

- Facebook a anuntat luni, 5 noiembrie, ca a blocat aproximativ 30 de conturi, dar si 85 de conturi pe reteaua de sharing Instagram pe care o detine, care ar putea avea legaturi cu entitati straine si ar servi la ingerinte in alegerile legislative americane de la jumatatea mandatului. „In cadrul eforturilor…

- John Bolton, consilierul prezidential american pentru Securitate Nationala, a anuntat vineri ca Statele Unite l-au invitat pe presedintele rus Vladimir Putin la Washington. Presedintele american Donald Trump se va intalni cu liderul Kremlinului si pe data de 11 noiembrie, la Paris, a mai anuntat…

- Emigranții au ajuns in numar mare la granița și au fost așteptați de autoritațile mexicane care au folosit spray cu piper pentru a-i ține departe de gardurile de sarma instalate pe podul care leaga Mexicul de Guatemala. Un grup de 50 persoane au reușit sa se strecoare pe langa autoritați și sa treaca…

- Presedintele american, Donald Trump, a amenintat ca va trimite armata pentru a inchide granita cu Mexicul, intr-o postare pe Twitter in care ataca democratii si mai multe tari din America Centrala.

- Miliardarul Michael Bloomberg, fost primar al orasului american New York, s-a inscris in Partidul Democrat din Statele Unite, in contextul in care intentioneaza sa candideze impotriva presedintelui Donald Trump, politician republican, in scrutinul prezidential din anul 2020. "In momente-cheie…