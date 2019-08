Alegeri în SUA. Facebook, reguli stricte pentru reclamele politice Facebook a anuntat miercuri introducerea de noi reguli in ceea ce priveste reclamele politice de pe platforma in Statele Unite inainte de alegerile prezidentiale din noiembrie anul viitor, relateaza Press Association si Reuters. Reteaua sociala a introdus pentru prima data reguli in ceea ce priveste publicitatea politica anul trecut, care prevedeau ca oricine cumpara reclame de acest fel sa i se poata verifica identitatea, locatia si de asemenea sa se poata verifica cine plateste pentru ele. Facebook a anuntat ca, incepand cu jumatatea lunii septembrie, va cere furnizorilor de… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

