Alegeri in SUA: Democratii preiau controlul in Camera Reprezentantilor. Republicanii isi mentin majoritatea in Senat

- Camera Reprezentantilor din SUA va trece sub controlul democratilor, in timp ce republicanii presedintelui Donald Trump ar urma sa isi pastreze majoritatea in Senat, conform previziunilor transmise dupa alegerile de la mijloc de mandat de marti.

- Camera Reprezentantilor din SUA va trece sub controlul democratilor, in timp ce republicanii presedintelui Donald Trump ar urma sa isi pastreze majoritatea in Senat, conform previziunilor transmise dupa alegerile de la mijloc de mandat de marti de posturile de televiziune CNN, Fox News si ABC, preluate…

