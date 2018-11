Camera Reprezentantilor din SUA va trece sub controlul democratilor, in timp ce republicanii presedintelui Donald Trump ar urma sa isi pastreze majoritatea in Senat, conform previziunilor transmise dupa alegerile de la mijloc de mandat de marti de posturile de televiziune CNN, Fox News si ABC, preluate de agentiile internationale de presa. Previziunile sunt in mare parte in conformitate cu sondajele de dinaintea scrutinului, care anticipau un Congres impartit intre democrati si republicani, si ar putea fi o lovitura pentru agenda politica a lui Trump. In plus, democratii ar putea folosi controlul…