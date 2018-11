Stiri pe aceeasi tema

- Din 1934 incoace, alegatorii americani tind sa limiteze, la alegerile de la jumatatea mandatului, numarul celor care reprezinta partidul prezidential in Congres. Uneori este un fel de auto-corectie, alegatorii dorind sa se asigure ca puterea executiva si cea legislativa nu sunt controlate de un singur…

- Presa americana citeaza surse din politie care au declarat ca pachetul a fost livrat la adresa restaurantului joi dimineata, iar localul era gol la acea ora. Daca se dovedeste ca are legatura cu celelalte pachete trimise in ultimele zile liderilor democrati si redactiei CNN, acesta va fi…

- Presedintele american Donald Trump priveste deja spre scrutinul prezidential din 2020, prin discursurile pasionale in fata unor multimi surescitate si prin atacurile asupra unor potentiali adversari, in campania pentru alegerile de la mijloc de mandat din SUA, comenteaza AFP, informeaza AGERPRES . Cu…

- In mod evident, in defensiva, Trump a avertizat ca pietele ''se vor prabusi" daca el ar fi demis. "Toata lumea vede ce se intampla la Ministerul Justitiei. Pun acum intotdeauna cuvantul 'dreptate' intre ghilimele'', a spus presedintele american pentru canalul Fox News. Trump ii reproseaza…

- Dupa o noua serie de alegeri primare marti seara, mai mult de 180 de femei vor incerca sa castige un loc in Camera Reprezentantilor a Congresului federal. 'Este oficial, am batut recordul de femei nominalizate sub stindardul marilor partide pentru Camera', a salutat centrul de studii specializate…

- Republicanii americani s-au mobilizat puternic, cu Donald Trump in frunte, pentru a pastra o circumscriptie ancorata la dreapta de decenii, proclamandu-si pana la urma victoria intr-un scrutin atat de strans, incat este perceput drept un semnal foarte incurajator pentru democrati inaintea alegerilor…