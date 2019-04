Alegeri în Spania: Socialiştii pe primul loc, dar fără majoritate (sondaj) Duminica la ora locala 20.00 (18.00 GMT) s-au inchis urnele la alegerile legislative din Spania. Socialistii condusi de premierul in exercitiu Pedro Sanchez au obtinut cele mai multe voturi, dar nu suficiente pentru o majoritate parlamentara, arata primele rezultate ale unui sondaj privind intentiile de vot efectuat de GAD3, preluate de Reuters.



Conform aceleiasi surse, partidul de extrema dreapta Vox a obtinut pentru prima data locuri in camera inferioara a parlamentul de la Madrid.



Sondajul comandat de televiziunea publica RTVE, bazat pe chestionarea votantilor in intervalul… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Socialiștii conduși de premierul în exercițiu Pedro Sanchez au obținut cele mai multe voturi în algerile anticipate din Spania desfașurate duminica, însa nu suficiente pentru o majoritate parlamentara, potrivit unui sondaj GAD3 publicat la scurt timp dupa închiderea urnelor,…

- Duminica seara la ora locala 20.00 (21.00 ora Romaniei) s-au inchis urnele la alegerile legislative din Spania. Exit-poll-urile arata ca socialistii condusi de premierul in exercitiu Pedro Sanchez au obtinut cele mai multe voturi, dar nu suficiente pentru o majoritate parlamentara. O premiera dupa alegerile…

- Duminica la ora locala 20.00 (18.00 GMT) s-au inchis urnele la alegerile legislative din Spania. Socialistii au obtinut cele mai multe voturi, dar nu suficiente pentru o majoritate parlamentara, arata primele rezultate ale unui sondaj la iesirea de la urne efectuat de GAD3, preluate de Reuters. …

- Socialistii condusi de premierul in exercitiu Pedro Sanchez au obtinut cele mai multe voturi, dar nu suficiente pentru o majoritate parlamentara, arata primele rezultate ale unui sondaj privind intentiile de vot efectuat de GAD3, preluate de Reuters. Conform aceleiasi surse, partidul de extrema…

- Socialistii condusi de premierul in exercitiu Pablo Sanchez conduc in sondajele de opinie, insa acestea arata ca niciun partid nu va obtine destule locuri in viitorul parlament al Spaniei pentru a guverna singur dupa alegerile legislative de duminica. Reuters prezinta profilurile principalilor candidati…

- Partidul Socialist Muncitoresc Spaniol (PSOE) ar obtine 134 de locuri in parlament (350 de locuri) la alegerile din 28 aprilie, desi nu va reusi sa obtina o majoritate in forul legislativ, fiind nevoit astfel sa caute aliati pentru adoptarea de legi, indica un sondaj de opinie difuzat luni, relateaza…

- Partidul Socialist spaniol ar obtine cele mai multe mandate parlamentare la alegerile anticipate convocate pentru 28 aprilie, dar nu ar avea majoritatea din cele 350 de locuri in legislativul de la Madrid, releva un sondaj de opinie GESOP publicat sambata de cotidianul El Periodico, potrivit Reuters.…

- Partide separatiste catalane s-au raliat cu cele de dreapta și au votat împotriva legii bugetare propuse de guvernul socialist de la Madrid, ceea ce naște spectrul unei noi runde de alegeri parlamentare, a treia în mai puțin de patru ani, scrie The Guardian.Partidul Socialist deține…