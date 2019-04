Alegeri in Spania: Socialistii castiga, dar nu au majoritatea. Extrema dreapta intra in Parlament - exit poll Aproximativ 37 de milioane de cetatenii spanioli au fost chemati la urne duminica pentru a vota in al treilea scrutin parlamentar din ultimii patru ani, dupa ce Parlamentul din Spania a respins bugetul propus de premierul Pedro Sanchez pentru anul 2019, relateaza site-ul cotidianului The Guardian si postul France 24.



Exit-poll Partidul Socialist spaniol (PSOE) al sefului Guvernului in exercitiu Pedro Sanchez se claseaza pe primul loc, insa fara sa dispuna de o majoritate in Parlament, porivit unui exit-poll realizat de institutul GAD3, relateaza Reuters, citata de News.ro. Potrivit sondajului,… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Socialistii s-au clasat pe primul loc in urma alegerilor legislative anticipate de duminica din Spania, insa nu au majoritatea, anunta BBC.Partidul premierului Pedro Sanchez a obtinut 28,7% din voturi si va avea nevoie de sprijinul celor de la Podemos si al partidelor regionale sau de centru…

- Socialistii spanioli conduc într-un sondaj de opinie publicat sâmbata de ziarul El Pais, conform caruia ei ar urma sa primeasca 28,8% din voturi, echivalentul a 129 de fotolii în parlamentul de 350 de locuri, însa nu ar reusi sa formeze o majoritate cu principalul lor aliat,…

- Partidul Socialist spaniol a crescut in sondaje cu 1.7%, ajungand la 28.8% din preferintele electoratului, potrivit unui sondaj aparut sambata in ziarul El Pais, comparativ cu datele aparute in aceeasi publicatie pe 24 martie, informeaza Reuters potrivit Agerpres. Noul procentaj este echivalentul…

- Partidul Socialist spaniol a crescut in sondaje cu 1.7%, ajungand la 28.8% din preferintele electoratului, potrivit unui sondaj aparut sambata in ziarul El Pais, comparativ cu datele aparute in aceeasi publicatie pe 24 martie, informeaza Reuters. Noul procentaj este echivalentul a 129…

- Socialistii continua se se afle pe prima pozitia in preferintele electoratului din Spania in perspectiva alegerilor parlamentare din 28 aprilie, dar niciun partid nu ar avea majoritatea necesara pentru a detine controlul in parlament, indica un sondaj realizat de GAD3 pentru cotidianul ABC, informeaza…

- Socialistii spanioli ar obtine primul loc in alegerile legislative programate sa aiba loc la 28 aprilie, fiind creditati cu un scor de 31,1%, care le-ar aduce intre 137 si 139 de mandate, dar nu le-ar asigura o majoritate in camera legislativa inferioara cu 350 de locuri, indica cel mai recent barometru…

- Marine Le Pen, lidera Adunarii Nationale (Rassemblement National, RN, ex-Frontul National), extrema dreapta franceza, a declarat ca partidul sau va incepe strangerea de fonduri de la sustinatori in vederea campaniei pentru alegerile europarlamentare din luna mai, dupa ce a esuat in tentativa de a…

- Socialiștii spanioli conduc într-un sondaj publicat luni, în ziarul ABC, cu 30,9% din voturi, echivalentul a 131-134 de locuri în parlamentul de 350 de locuri, dar fara a obține majoritatea înainte de alegerile generale din 28 aprilie, relateaza Reuters. O coaliție de…