Stiri pe aceeasi tema

- Dupa numararea a peste 60% din voturi, Partidul Socialist (PSOE) se situeaza pe primul loc cu 29.45 % din sufragii si ar obtine 124 de locuri in Parlament, mai mult comparativ cu cele 85 obtinute la scrutinul legislativ din 2016, dar departe de majoritatea absoluta de 176 din totalul de 350 de locuri…

- Candidatii conservator si liberal au utilizat luni criza catalana pentru a-l ataca pe seful guvernului spaniol, socialistul Pedro Sanchez, care a avertizat contra eventualei lor aliante cu extrema dreapta, in cursul unei dezbateri televizate cu sase zile inainte de alegeri, relateaza AFP, informeaza…

- Partidul Socialist spaniol a crescut in sondaje cu 1.7%, ajungand la 28.8% din preferintele electoratului, potrivit unui sondaj aparut sambata in ziarul El Pais, comparativ cu datele aparute in aceeasi publicatie pe 24 martie, informeaza Reuters. Noul procentaj este echivalentul a 129…

- Spaniolii se pregatesc sa revina la urne pentru votarea noului Parlament. Campania electorala a inceput cu mesaje marcate de conflictul catalan, de miscarea feminista si de aparitia unei formatiuni de extrema dreapta. Mai multe aflam de la corespondentul nostru la Madrid, Felix Damian.

- Binali Yildirim, fost premier si presedinte al parlamentului, este pe primul loc in cursa pentru primaria orasului Istanbul, informeaza agentia de stiri Anadolu, preluata de dpa. Dupa numararea a 88% din voturi, Yildirim, din partea Partidului justitiei si dezvoltarii (AKP), detine 49,6%…

- Partidul Socialist Muncitoresc Spaniol (PSOE) ar obtine 134 de locuri in parlament (350 de locuri) la alegerile din 28 aprilie, desi nu va reusi sa obtina o majoritate in forul legislativ, fiind nevoit astfel sa caute aliati pentru adoptarea de legi, indica un sondaj de opinie difuzat luni, relateaza…

- Partidul Socialist spaniol ar obtine cele mai multe mandate parlamentare la alegerile anticipate convocate pentru 28 aprilie, dar nu ar avea majoritatea din cele 350 de locuri in legislativul de la Madrid, releva un sondaj de opinie GESOP publicat sambata de cotidianul El Periodico, potrivit Reuters.…

- Guvernul socialist minoritar spaniol intentioneaza sa anunte convocarea de alegeri legislative anticipate in urma infrangerii sale asteptate la votul de miercuri din parlament asupra proiectului de buget, din cauza refuzului Madridului de a negocia autodeterminarea Cataloniei, transmite Reuters,…