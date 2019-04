Stiri pe aceeasi tema

- Alegatorii spanioli au inceput sa voteze duminica in alegerile legislative anticipate, marcate de o recrudescenta a extremei drepte la peste 40 de ani dupa moartea dictatorului Francisco Franco, informeaza AFP si dpa. Circa 37 milioane de spanioli cu drept de vot sunt convocati sa se prezinte…

- Spaniolii revin la urne duminica pentru un scrutin anticipat cu rezultat incert, în care seful guvernului socialist - considerat favorit în sondaje - avertizeaza împotriva recrudescentei extremei drepte, potrivit France Presse, citata de Agerpres.Considerat marginal în urma…

- Zeci de mii de oameni au participat la un mars la Madrid duminica pentru a atrage atentia asupra depopularii zonelor rurale din Spania, relateaza dpa citat de Agerpres.Zeci de asociatii din 23 de provincii au luat parte la marsul din centrul capitalei Spaniei. Protestatarii au venit cu bannere pe…

- Liderul opozitiei venezuelene Juan Guaido, recunoscut de SUA și majoritatea statelor UE drept președintele interimar al acestei țari, se pregateste sa revina, luni, la Caracas. El vine dupa un mini-turneu in America de Sud și a avertizat, duminica seara, ca daca regimul lui Nicolas Maduro incearca sa…

- Spania nu se va opune unei amanari a Brexit-ului, cu conditia ca aceasta sa nu prelungeasca incertitudinea, a declarat miercuri seful guvernului de la Madrid, Pedro Sanchez, transmite AFP. 'Spania nu se va opune concesiei unei eventuale prelungiri', dar 'aceasta trebuie sa…

- Partidul Social Democrat va castiga alegerile in Romania si PSOE (Partidul Socialist Muncitoresc Spaniol) in Spania, s-a declarat convins presedintele PSD, Liviu Dragnea, in cadrul unui discurs sustinut la Congresul Partidului Socialistilor Europeni (PES) de la Madrid, afirmand ca executivul de la Bucuresti…

- Premierul spaniol, Pedro Sanchez, a anuntat, vineri, ca dizolva Parlamentul si convoaca alegeri legislative anticipate. Scrutinul va avea loc pe 28 aprilie, la opt luni de la venirea la guvernare. "Intre a nu face nimic, a continua fara buget si a chema spaniolii sa isi spuna cuvantul,…

- Prim-ministrul spaniol Pedro Sanchez a afirmat sambata ca manifestatia care va avea loc duminica la Madrid, convocata de partidele PP, Ciudadanos si Vox sub sloganul „Pentru o Spanie unita! Alegeri acum!”, reprezinta „o Spanie in alb si negru, care face pasi inapoi”, fata de „Spania sigura pe care o…