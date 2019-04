Alegeri în Spania: Incertitudinea electorală prefigurează şi mai multă instabilitate politică Spania are duminica a treia runda de alegeri parlamentare in putin mai mult de trei ani, dar fara sa se intrevada perspective ca acest scrutin sa puna capat instabilitatii politice incepute in anul 2015, mai ales ca este cel mai disputat si imprevizibil din ultimele patru decenii, scrie marti intr-un comentariu agentia EFE. Incertitudinea este atat de mare incat partidele ii implora pe cei nehotarati (estimati in sondaje la 30-40%) sau care de obicei nu se prezinta la vot, astfel ca cine va ajunge sa guverneze ''va depinde de o mana de voturi'', estimeaza Maria Jose Canel, profesoara… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

