- Potrivit datelor Institutului National de Statistica, in ultimii cinci ani, in Romania s-au construit pe 250.000 de locuinte. Cele mai multe au fost... The post Record nedorit in Banat. Aici se afla judetul cu cele mai putine locuinte terminate in ultimii cinci ani appeared first on Renasterea banateana…

- Pretul carnii de miel ar putea ajunge, in preajma Sarbatorilor Pascale, la 12-14 lei/kg in viu, fata de 9-12 lei/kg cat se inregistreaza in aceasta perioada in functie de zona, potrivit estimarilor Asociatiei Crescatorilor si Exportatorilor de Bovine, Ovine si Porcine (ACEBOP), informeaza AGERPRES .…

- CHIȘINAU, 10 apr – Sputnik. Guvernul spaniol a majorat alocatia pentru copilul aflat în întreținere fara dizabilitați: de la 291 de euro pâna la 341 de euro (28 de euro pe luna) în cazul familiilor aflate în situație de saracie, cu un venit sub 50% din venitul…

- Inflația a crescut la 4% in luna martie fața de martie 2018, dupa ce in luna februarie aceasta se afla la 3,83%, arata datele Institutului Național de Statistica (INS). Cartofii s-au scumpit cu 26,33% in ultimele trei luni. Fata de aceeasi luna a anului trecut, marfurile alimentare s-au scumpit in martie…

- Romania este țara cu cei mai mulți lucratori in strainatate arata un studiu recent. Aproape 20% dintre cei care muncesc, au fost tentați de traiul în alte țări, deși salariile au crescut și la noi, chiar și cu 30-40%, în sănătate sau construcții,…

- Deficitul balantei comerciale (FOB/CIF) a urcat, in ianuarie, la 1,26 miliarde de euro, in crestere cu 481,9 milioane euro fata de cel inregistrat in luna ianuarie 2018, potrivit datelor Institutului National de Statistica publicate marti. În luna ianuarie 2019, exporturile FOB au însumat…

- Preturile de consum au crescut cu 0,79% in februarie 2019, comparativ cu luna anterioara, in timp ce rata anuala a inflatiei a urcat la 3,83%, pe fondul scumpirii alimentelor cu 4,46%, a marfurilor nealimentare cu 3,74% si a serviciilor cu 3,08%, potrivit datelor Institutului National de Statistica…

