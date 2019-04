Stiri pe aceeasi tema

- Socialistii condusi de premierul în exercitiu Pablo Sanchez conduc în sondajele de opinie, însa acestea arata ca niciun partid nu va obtine destule locuri în viitorul parlament al Spaniei pentru a guverna singur dupa alegerile legislative de duminica. Agenția Reuters, citata…

- Josep Borrell, Seful diplomatiei spaniole, a condamnat luni executia unei papusi menite sa-l reprezinte pe liderul secesionist catalan Carles Puigdemont, careia i s-a dat foc si asupra careia s-a tras cu focuri de arma in timpul unei sarbatori rurale in sudul tarii, in prezent in plina campanie electorala,…

- Fostul președinte catalan, Carles Puigdemont, care traiește într-un exil autoimpus în Belgia, va candida la alegerile europarlamentare de pe 26 mai, pe lista partidului Junts per Catalunya, relateaza Reuters.Carles Puigdemont, în vârsta de 56 de ani, a fugit din Spania în…

- Fostul presedinte al guvernului regional catalan, Carles Puigdemont, refugiat in Belgia in timp ce este urmarit de justitia spaniola pentru tentativa de secesiune a Cataloniei, va deschide lista partidului JxCat (formatiunea separatista care conduce executivul catalan) la alegerile europarlamentare…

- Puigdemont va fi o ''voce libera'' pentru ''internationalizarea'' conflictului politic din Catalonia, a declarat purtatoarea de cuvant a executivului regional catalan, Elsa Artadi. ''Cea mai buna modalitate de a continua internationalizarea conflictului si de a ne face ascultati in Europa, in ceea…

- Doisprezece lideri ai miscarii separatiste catalane sunt judecati pentru implicarea lor in tentativa de secesiune a Cataloniei prin referendumul din octombrie 2017. Dupa ce au organizat la 1 octombrie 2017 un referendum de independenta interzis de justitia spaniola, separatistii au proclamat la 27…

- Procurorul spaniol a negat miercuri ca procesul separatistilor catalani pentru rolul lor în încercarea de secesiune din 2017 este "politic", asa cum sustine apararea, în cea de-a doua zi a a audierilor."Nu independentismul este judecat, nu proiectul politic suveranist…

- Comisia Europeana si-a manifestat marti deplina incredere in ''sistemul judiciar'' si ''ordinea constitutionala'' a Spaniei, anunt venit in ziua in care la Curtea Suprema spaniola a inceput procesul unor lideri separatisti catalani, transmite agentia EFE. ''Avem incredere deplina in sistemul judiciar…