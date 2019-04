Stiri pe aceeasi tema

- Vox, partid de extrema dreapta, dorește sa desființeze guvernul regional din Catalonia, sa diminueze drepturile prevazute de legile feministe și sa promoveze coridele, scrie Bloomberg.Împrumutând fara rezerve retorica populista al lui Donald Trump, Vox ar putea redesena harta politica…

- Socialistii continua se se afle pe prima pozitia in preferintele electoratului din Spania in perspectiva alegerilor parlamentare din 28 aprilie, dar niciun partid nu ar avea majoritatea necesara pentru a detine controlul in parlament, indica un sondaj realizat de GAD3 pentru cotidianul ABC, informeaza…

- Socialistii continua se se afle pe prima pozitia in preferintele electoratului din Spania in perspectiva alegerilor parlamentare din 28 aprilie, dar niciun partid nu ar avea majoritatea necesara pentru a detine controlul in parlament, indica un sondaj realizat de GAD3 pentru cotidianul ABC, informeaza…

- Hugo Carvajal, fostul sef al serviciilor secrete militare din Venezuela despre care Washingtonul considera ca are informatii valoroase despre presedintele Nicolas Maduro, a fost trimis la inchisoare sambata de catre Curtea Suprema a Spaniei, pe fondul unei cereri de extradare a SUA, a informat un…

- Hugo Carvajal, fostul sef al serviciilor secrete militare din Venezuela despre care Washingtonul considera ca are informatii valoroase despre presedintele Nicolas Maduro, a fost trimis la inchisoare sambata de catre Curtea Suprema a Spaniei, pe fondul unei cereri de extradare a SUA, a informat un purtator…

- Procurorul regiunii Catalonia din nord-estul Spaniei a anuntat miercuri ca il va investiga pe liderul Cataloniei, Quim Torra, pentru nesupunere, dupa ce acesta nu a eliminat simbolurile proindependenta de pe cladirile guvernului regional, informeaza Reuters. Comitetul electoral al Spaniei i-a ordonat…

- În zgomotul creat de lovituri zgomotoase de oale și tigai cțteva sute de protestatare s-au adunat în Madrid la primele ore ale dimineții pentru a marca începutul Zilei Internaționale a Femeii, informeaza Reuters. Femeile- dintre care multe au venit îmbracate…

- Twitter a lansat marti functii in Europa prin care alegatorii pot identifica mai usor reclamele de campanie politica, esentiale pentru alegerile parlamentare europene din luna mai, pe fondul temerilor legate de posibile campanii de dezinformare din partea Rusiei si a riscurilor unor masuri din partea…