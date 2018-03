Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Rusiei, Vladimir Putin, a fost reales cu 76,67% din voturi, dupa numararea a 99,80% din buletinele de vot, a anuntat luni dimineata Comisia Electorala Centrala. Participarea la vot a fost de 67,4%, mentioneaza AFP, conform agerpres.ro. Putin a obtinut astfel al patrulea mandat…

- Activistii opozitiei din Rusia si mai multe ONG-uri sustin ca au sesizat peste o mie de nereguli la alegerile prezidentiale din Rusia efectuate cu scopul de a truca datele privind participarea la urne in scrutinul in care Vladimir Putin va castiga un nou mandat, relateaza site-ul France 24. …

- Premierul Slovaciei, Robert Fico, a anuntat miercuri ca este gata sa demisioneze, informeaza AFP. "Astazi, mi-am oferit demisia presedintelui republicii, Andrej Kiska. (...) Daca presedintele accepta, sunt gata sa demisionez maine", a declarat Fico. Anuntul premierului survine…

- Vladimir Putin este unul dintre cei mai puternici oameni din lume, avand o imagine de lider dur. Cu toate acestea, președintele rus a fost suprins nu de puține ori in ipostaze inedite – alaturi de animale, la bustul gol, in timp ce se joaca hochei. Vladimir Putin candideaza pentru un nou mandat de…

- Presedintele Rusiei, Vladimir Putin, a declarat, miercuri, ca Statele Unite au inselat Rusia in timpul crizei din Ucraina izbucnita in 2014, adaugand ca Washingtonul nu ar trebui sa se implice in relatiile ruso-ucrainene, relateaza Dpa International, potrivit Mediafax.Presedintele rus a afirmat…

- Vladimir Putin ar fi cel mai bogat om din lume, avand mai mulți bani chiar și decat CEO-ul Amazon Jeff Bezos, cel deține oficial acest titlu. Zvonurile il situeaza pe liderul de la Kremlin cu mult in fața lui Bezos, care are o avere estimata la 112 miliarde de dolari. Deși este tacut…

- Melania Trump si Vladimir Putin au discutat, in cadrul unui dineu oficial la summit-ul G20, anul trecut aceste subiecte. Presedintele Rusiei a fost incantat de fermecatoarea Prima Doamna a SUA, careia i-a facut multe complimente si a glumit cu ea, se arata intr-un documentar citat de rt.com.…

- Presedintele Rusiei, Vladimir Putin, si presedintele FIFA, Gianni Infantino, si-au demonstrat abilitatile tehnice cu balonul rotund la Kremlin, intr-un video promotional al forului international, cu 100 zile inaintea startului Cupei Mondiale de fotbal 2018 din Rusia.In videoclip apar o succesiune…

- Presedintele rus Vladimir Putin a declarat in timpul unei intalniri electorale ca si-ar fi dorit sa impiedice prabusirea URSS, dar ca nu ar vrea sa traiasca intr-o alta epoca istorica, deoarece stramosii sai au fost tarani iobagi, relateaza agentia oficiala de presa RIA Novosti. In acelasi timp, Putin…

- Nationala Romaniei a invins reprezentativa Rusiei cu scorul de 25-15 (10-8), sambata, in etapa a 3-a din Rugby Europe International Championship (REIC) 2018, intr-o partida disputata pe Cluj Arena, insa ''Stejarii'' nu au obtinut si punctul bonus ofensiv. AGERPRES/(AS-editor: Adrian…

- Presedintele Rusiei, Vladimir Putin, a declarat, vineri, ca si-ar fi dorit sa impiedice colapsul Uniunii Sovietice, daca ar avea sansa sa schimbe istoria moderna a Rusiei, informeaza site-ul agentiei de presa Reuters. Declaratiile lui Putin vin inainte cu doua saptamini de alegerile rezidentiale din…

- Rusia si China isi sporesc potentialul nuclear in baza unor actiuni unilaterale, potrivit ministrului japonez de Externe, Taro Kono, relateaza site-ul agentiei Tass. "Dupa incheierea Razboiului Rece, Statele Unite si-au redus in mod constant armamentul nuclear. Cu toate acestea, Rusia si China l-au…

- Presedintele rus Vladimir Putin a anuntat joi ca Rusia detine arme hipersonice si a inceput dezvoltarea armamentului strategic, care sa fie imun in fata sistemelor de aparare antiracheta, relateaza site-urile agentiilor Tass si Sputnik. "Toate tarile cu un nivel ridicat al potentialului…

- Presedintele Rusiei, Vladimir Putin, a declarat, miercuri, ca sanctiunile impuse Rusiei nu afecteaza doar Moscova, ci si interesele statelor din Uniunea Europeana, adaugand ca aceasta politica nu isi atinge obiectivele, relateaza site-ul agentiei Tass. Declaratiile lui Putin a fost facuta dupa o intrevedere…

- NSA a atras atentia ca Rusia ar putea lansa noi atacuri cibernetice pentru ca presedintele Donald Trump nu a ordonat masuri de contracarare.Sefii serviciilor secrete americane au avertizat in mai multe randuri ca Rusia ar putea incerca sa influenteze rezultatul alegerilor parlamentare partiale…

- Vladimir Putin a avut marți o declarație care lovește exact in eforturile anticorupție din țari din Estul Europei, precum Romania. Președintele Rusiei a susținut ca aceste acțiuni sunt facute de țarile occidentale intocmai pentru a manipula clasa politica din aceste țari. ”Contrar anumitor țari occidentale,…

- Presedintele rus Vladimir Putin i-a trimis condoleante omologului sau american Donald Trump pentru incidentul armat de la liceul din Florida, in urma caruia cel putin 17 persoane au fost ucise de un fost elev, relateaza site-ul agentiei de stiri Tass.

- Președintele Rusiei, Vladimir Putin, reușește sa ajunga implicat in scandalurile din interiorul UE și fara voia sa. Dupa ce ministrul de Externe al Olandei declarase ca liderul de la Moscova se lauda cu planurile expansioniste, adevarul a ieșit la iveala, iar demnitarul s-a simțit obligat sa demisioneze.

- Comisia Electorala Centrala (CEC) a Rusiei a primit de la Stafful electoral al candidatului prezidențial Vladimir Putin declarația cu privire la refuzul timpului de antena gratuit pentru dezbateri pe canalele naționale. Organizațiile de radiodifuziune au fost deja notificate in aceasta privința. Anunțul…

- Vladimir Putin a dezvaluit ca Rusia a pregatit un sistem anti-racheta total diferit de ce este pe piața. Președintele rus a anunțat ca Kremlinul nu trebuie sa iși mai faca griji pentru ca este protejat de orice atac.

- In total opt persoane, printre care presedintele rus Vladimir Putin, au fost confirmate, in mod oficial, drept candidați la alegerile prezidentiale din Federatia Rusa, in 18 martie, a anuntat joi Comisia Electorala Centrala.

- Președintele Rusiei, Vladimir Putin, are un admirator cel puțin surprinzator, in ciuda acuzațiilor venite din partea aceluiași personaj important la adresa Rusiei. Fostul președinte american considera ca Rusia s-a implicat in alegerile prezidențiale din 2016 din SUA.

- Presedintele rus Vladimir Putin a declarat miercuri ca se va intalni in viitorul apropiat cu presedintele Federatiei Internationale de Fotbal (FIFA), Gianni Infantino, in statiunea Soci de la Marea Neagra, informeaza agentiile ruse de presa, citate de Reuters. Rusia va gazdui in acest…

- Comisia Electorala Centrala (CEC) din Rusia a inregistrat marti candidatura actualului presedinte Vladimir Putin la alegerile prezidentiale din martie, a anuntat presedinta Comisiei, Ella Pamfilova, transmite Xinhua. Potrivit acesteia, echipa lui Putin a strans 314.837 semnaturi in sustinerea…

- Comisia Electorala Centrala (CEC) din Rusia i-a atras atentia purtatorului de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, pentru propaganda facuta in favoarea presedintelui rus Vladimir Putin, care candideaza pentru al patrulea mandat la alegerile din 18 martie.

- Kremlinul a anuntat, miercuri, organizarea unei competitii pentru sportivii rusi carora nu li se permite participarea la Jocurile Olimpice de la PyeongChang, din cauza scandalului de dopaj, relateaza L’Equipe. Potrivit purtatorului de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, presedintele Vladimir Putin…

- Opozitia siriana nu va participa la negocierile de pace de la Soci, saptamana viitoare, a anuntat sambata la Viena un purtator de cuvant, citat de Reuters. Yahya al-Aridi a sustinut ca guvernul de la Damasc si aliatul acestuia, Rusia, nu au oferit angajamentele necesare, iar conferinta de la Soci…

- Vladimir Putin, semnaturi pentru candidatura la prezidentiale. Echipa de campanie a presedintelui rus Vladimir Putin a reusit sa stranga peste un million de semnaturi pentru depunerea candidaturii la viitoarele alegeri prezidentiale, a declarat pentru agentia Tass un membru al echipei de campanie a…

- Presedintele Rusiei, Vladimir Putin, care in luna martie va candida pentru un nou mandat, a anunțat o majorare a salariului minim de la 1 mai 2018, decizie de care, potrivit liderului de la Kremlin, vor profita aproximativ patru milioane de persoane, informeaza, preluata de Agerpres. "Dinamica economiei…

- Anticipand ca echipa coordonata de procurorul special Robert Mueller va cere audierea lui Donald Trump, avocatii presedintelui au luat deja legatura cu anchetatorii Biroului Federal de Investigatii (FBI) pentru organizarea unui posibil interviu, au declarat luni surse judiciare citate de postul NBC…

- Serviciul Federal al Securitatii Rusiei (FSB) a anuntat sambata ca a fost retinut individul care a organizat si a comis atentatul cu bomba intr-un supermarket din orasul Sankt Petersburg, soldat cu 13 raniti, potrivit agentiilor ruse de presa, citate de Reuters. Gruparea Stat Islamic (SI)…

- Comisia Electorala Centrala din Rusia l-a inregistrat pe Vladimir Putin drept candidat la prezidențiale. Acum, actualul președinte va trebui sa colecteze 300 de mii de semnaturi pentru a putea participa la alegerile din martie 2018, scrie Vedomosti.

- Presedintele rus Vladimir Putin, care doreste sa obtina un al patrulea mandat in urma alegerilor prezidentiale din martie 2018, si-a depus miercuri, in fata camerelor tv, dosarul de cadindatura la Comisia Electorala Centrala, relateaza agentia AFP, citata de HotNews.ro. Asezat ...

- Comisia Electorala Centrala din Rusia a anuntat ca Aleksei Navalnîi, principalul opozant al lui Vladimir Putin, nu poate candida la alegerile prezidentiale, el având o condamnare penala neanulata. Aleksei Navalnîi însa respinge argumentul ca neconstitutional.…

- Opoziția siriana a anunțat ca refuza sa participe la „Congresul dialogului național sirian”, o inițiativa propusa anterior de catre președintele rus Vladimir Putin. Reprezentanții a aproape 40 de diferite grupari ale opoziției au semnat un document comun, in care susțin ca Rusia este „un stat agresor…

