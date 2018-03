Stiri pe aceeasi tema

- Statele Unite au impus, joi, sanctiuni unui numar de 19 rusi in legatura cu amestecul Moscovei in alegerile americane din 2016, inclusiv celor 13 rusi inculpati in ancheta procurorului special Robert Mueller. Sunt vizate, de asemenea, cinci companii ruse, inclusiv Internet Research Agency…

- Vladimir Putin, presedintele Rusiei, a efectuat miercuri dupa-amiaza o vizita în regiunea anexata Crimeea, înaintea scrutinului prezidential programat duminica, informeaza site-ul agentiei Reuters.

- Plajele din județul Constanța au fost luate cu asalt de infanteria marina romana și americana. Mașinile de lupta care pot sa mearga atat pe uscat, cat si pe mare au fost lansate la apa de pe o nava americana care a acostat la zece kilometri de țarm. Este cel mai important exercițiu la care vor participa…

- Organizatii evreiesti il critica pe presedintele rus Vladimir Putin, care a sugerat ca minoritati ruse precum evrei sau tatari s-ar putea afla in spatele amestecului rus in alegerile prezidentiale ameriane din 2016, scrie CNN. Putin a facut aceste declaratii pentru Megyn Kelly de la NBC News, care…

- Uniunea Europeana a anuntat ca a extins pentru inca sase luni sanctiunile impuse Rusiei dupa ce a anexat Crimeea si a sustinut rebelii din estul Ucrainei, scrie Reuters conform News.ro . Sanctiunile, printre care si restrictii de calatorie sau inghetarea bunurilor a 150 de persoane si 38 de companii,…

- Presedintele rus Vladimir Putin a exclus orice posibilitate a unei reveniri a peninsulei Crimeea la Ucraina, a carei anexare in martie 2014 se afla la originea unei serii de sanctiuni occidentale impotriva Rusiei, informeaza AFP, preluata de Agerpres.

- Presedintele rus Vladimir Putin a declarat sâmbata, într-un interviu pentru televiziunea NBC, ca nu acorda importanta investigatiei din Statele Unite privind presupuse interferente ale Rusiei în alegerile prezidentiale americane din 2016,

- Presedintele rus, Vladimir Putin, a acuzat, miercuri, SUA ca au inselat "grosolan si fara nerusinare" Rusia in timpul crizei din 2014 in Ucraina, cand, pe de o parte, au cerut Moscovei sa exercite influenta ca Viktor Ianukovici sa nu recurga la armata impotriva manifestantilor de la Kiev, iar, pe…

- Ministrul adjunct de externe rus Serghei Riabkov a declarat luni ca Moscova detine dovezi ca SUA incearca sa influenteze apropiatele alegeri prezidentiale din Rusia, a relatat agentia de presa rusa RIA, citata de Reuters, scrie agerpres.ro. Statele Unite ale Americii incearca sa semene haos…

- Statele Unite ale Americii, visind sa obțina superioritate militara completa asupra Rusiei in anii 2018-2020, au ramas cu nimic, pentru ca Rusia a creat o arma care o depașește pe cea a SUA cu trei generații. O astfel de opinie a exprimat expertul israelian Iakov Kedmi, care a comentat la postul de…

- Heather Nauert, purtatorul de cuvant al Departamentului de Stat al SUA, a declarat, joi, ca anuntul presedintelui rus Vladimir Putin cu privire noile arme ”invincibile” ale Rusiei denota faptul ca Moscova a incalcat tratatele internationale, informeaza site-ul agentiei de presa Reuters.

- Un atac nuclear impotriva unui aliat al Moscovei va fi considerat un atac contra Rusiei, a afirmat joi presedintele Vladimir Putin, avertizand ca armata rusa detine o racheta de croaziera invincibila si va riposta imediat. "Vom considera orice utilizare a armelor nucleare contra Rusiei…

- Casa Alba intentioneaza sa adopte sanctiuni suplimentare impotriva Rusiei, au anuntat miercuri inalti responsabili ai Administratiei Trump, respingand acuzatiile de "indulgenta" la adresa Moscovei, informeaza AGERPRES, citand AFP. Citeste si: Greii din politica care au SCAPAT de vigilența…

- In REVISTA PRESEI de astazi, stiripesurse.ro va prezinta o analiza din cotidianul Adevarul pe tema unor posibile acțiuni destabilizatoare ale Rusiei din țarile din Europa de Est, similare celor desfasurate in Ucraina.Adevarul: Dupa declararea victoriei in Siria, liderul de la Kremlin ar…

- Ministerul de externe de la Kiev a anuntat luni ca Ucraina a depus un memoriu la o instanta de arbitraj de la Haga, in cadrul Conventiei Natiunilor Unite asupra dreptului marii (UNCLOS), in sprijnul drepturilor sale asupra apelor teritoriale din jurul peninsulei Crimeea, informeaza Xinhua. "Memoriul…

- Kremlinul a subliniat luni ca nu exista ”nicio proba substantiala” care sa arate ca Guvernul rus a incercat sa influenteze alegerile prezidentiale americane, dupa ce 13 rusi au fost inculpati la sfarsitul saptamanii trecute in Statele Unite, acuzati ca au incercat sa favorizeze campania lui Donald Trump,…

- Ministerul de Externe al Rusiei a anuntat, joi, ca cinci cetateni rusi au fost ucisi in urma unui atac efectuat de Statele Unite in Siria, informeaza site-ul agentiei Associated Press, potrivit Mediafax.ro.

- SUA cer din nou Rusiei sa opreasca agresiunea din Ucraina si sa se retraga din Crimeea. Purtatorul de cuvant al Departamentului de Stat avertizeaza ca sanctiunile la adresa Rusiei vor ramane in vigoare pana cand angajamentele din cadrul acordurilor de la Minsk nu vor fi indeplinite integral.Citeste…

- Rusia va suporta noi consecinte daca se va implica in alegerile legislative din Statele Unite din acest an, a avertizat Rex Tillerson. Declaratiile lui Tillerson vin in contextul in care directorul CIA, Mike Pompeo, a avertizat ca Rusia va incerca sa se implice in alegerile americane din acest an.”Sunt…

- Rusia a denuntat sambata "caracterul belicos" si "antirus" al noii strategii nucleare americane, facuta publica in ajun, si a avertizat ca va lua "masurile necesare" pentru a-si asigura securitatea fata de Statele Unite ale Americii, informeaza AFP. "De la prima lectura, caracterul belicos…

- Departamentul Trezoreriei Statelor Unite a inclus marti importanti oameni de afaceri rusi, inclusiv CEO a doua mari banci, magnati in sectorul metalelor si seful Gazprom pe o "lista de oligarhi" apropiati Kremlinului, relateaza Reuters, preluata de Agerpres. Lista, elaborată ca parte…

- Directorul CIA Mike Pompeo a susținut, intr-un interviu acordat pentru BBC, ca se așteapta ca Rusia sa se implice in alegerile intermediare ce vor avea loc in SUA in acest an. Directorul CIA a precizat ca nu exista scaderi semnificative in tentativele Rusiei de a submina ordinea interna din SUA și din…

- Reprezentantul special al presedintelui american Donald Trump privind criza din Ucraina, Kurt Volker, a acuzat luni Rusia ca nu face nimic pentru a pune capat conflictului armat intre fortele Kievului si separatistii prorusi din estul Ucrainei, exprimand profunda 'dezamagire' a Washingtonului,…

- SUA si-au extins vineri sanctiunile la adresa Rusiei in legatura cu situatia din estul Ucrainei si anexarea peninsulei Crimeea de catre Moscova (martie 2014), vizand o noua serie de responsabili rusi si ''ministri'' separatisti, relateaza AFP si Reuters. Aceste sanctiuni…

- Microsoft ar putea pierde miliarde de dolari daca va decide sa isi reduca vanzarile in Rusia din cauza sanctiunilor Statelor Unite, a declarat marti ministrul rus al comunicatiilor Nikolai Nikoforov, citat de agentiile de presa ruse, informeaza AGERPRES . Agentia Reuters a anuntat luni ca doi dintre…

- Administratia de la Washington considera alegerile prezidentiale drept o afacere interna a Rusiei si nu intentioneaza sa lanseze ingerinte, afirma Anthony Godfrey, adjunct al ambasadorului american la Moscova, informeaza site-ul agentiei Tass. "Ambasadorul SUA a facut referiri la alegerile care urmeaza…

- Peninsula ucraineana Crimeea a fost anexata de Rusia in 2014, ceea ce a atras sanctiuni din partea Uniunii Europene si a SUA contra Moscovei si a agravat situatia din regiune.In luna decembrie, SUA au anuntat ca intentioneaza sa livreze Ucrainei 'capacitati de aparare consolidate', expertii…

- Aproximativ 68% dintre rusi considera Statele Unite ca principal inamic al Rusiei, conform unui sondaj de opinie realizat de centrul independent Levada si publicat miercuri, relatiile dintre Moscova si Washington fiind la cel mai scazut nivel de dupa Razboiul Rece, relateaza AFP. Conform acestui…

- Documentul a fost adoptat de Duma de Stat pe 21 decembrie si de Consiliul Federatiei pe 26 decembrie. Legea de ratificare a acordului de cooperare militara intre Rusia si Siria a fost promulgata vineri de presedintele Vladimir Putin, informeaza site-ul agentiei Tass. Acordul permite intrarea…

- Dmitri Peskov, purtatorul de cuvant al Kremlinului, a declarat, vineri, ca Moscova percepe relatiile deteriorate cu Statele Unite drept o mare dezamagire a acestui an, relateaza Tass si The Associated Press. Relatiile dintre Moscova si Washington au ajuns la cel mai scazut nivel de la…

- Presedintele rus Vladimir Putin a elogiat joi rolul ”crucial” al Rusiei in infrangerea jihadistilor in Siria, unde gruparea Statul Islamic (SI) a pierdut aproape teritoriile asupra carora detinea controlul, relateaza AFP. ”Rusia a avut o contributie cruciala in infrangerea fortelor criminale care…

- Statele Unite si-au exprimat ingrijorarea fata de decizia comisiei electorale din Rusia de a-l opri in mod formal pe liderul opozitiei, Alexei Navalnii. Ministerul de Externe al Rusiei a declarat ca astfel de remarci sunt o „interventie directa in procesul electoral”, relateaza Deutsche Welle.

- Președintele Igor Dodon i-a urat omologului sau rus Vladimir Putin „victorie” în alegerile prezidențiale din luna martie, 2018. Cei doi s-au întâlnit marți, la Moscova, cu prilejul unui summit informal al CSI, scrie europalibera.org Tot marți, candidatura lui…

- Statele Unite au anuntat vineri ca vor întari ajutorul acordat Ucrainei în domeniul apararii, astfel încât Kievul sa poata asigura „suveranitatea" teritoriului sau, pe fondul tensiunilor americano-ruse legate de conflictul ucrainean, relateaza AFP. Anuntul…

- Autoritațile americane au pus în același rând Rusia, R.P.D.Coreena și Iranul, cerând totodata Moscovei sa rezolve problemele legate de Phenian și Teheran – a declarat președintele Rusiei, Vladimir Putin, în cursul celei de a 13-a mari conferințe de presa anuale tradiționale,…

- Presedintele american Donald Trump sustine ca Rusia nu ajuta Statele Unite în privinta solutionarii crizei nord-coreene, adaugând ca Washingtonul ar dori sa primeasca mai mult ajutor din partea Moscovei, informeaza site-ul agentiei de stiri Tass. Presedintele american l-a sunat,…