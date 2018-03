Stiri pe aceeasi tema

- Odata reales, Vladimir Putin se va alatura la sfarsitul mandatului, in 2024, clubului liderilor care au stat un sfert de secol la putere. Ce va insemna pentru Rusia și pentru intreaga lume inca șase ani cu Putin?

- Duminica rusii iși aleg presedintele. Va fi un scrutin fara surprize, in care Vladimir Putin va fi mai degraba reconfirmat in functie. Campania electorala nu a fost insa lipsita si de momente tensionate, dar care nu l-au avut pe Vladimir Putin ca personaj principal.

- Duminica, 18 martie, in ziua in care se implinesc 4 ani de la anexarea Crimeei la Rusia, Vladimir Putin candideaza pentru a-si adjudeca fara emotii cel de-al patrulea mandate de presedinte al Federatiei Ruse. Putin se afla deja la conducerea statului rus de 18 ani, cu un intermezzo de 4 ani ca premier,…

- ”Prin decizia voastra, ati restabilit dreptatea istorica, rupta in epoca sovietica”, a declarat Vladimir Putin intr-un discurs pe care l-a sustinut in fata simpatizantilor sai la Sevastopol, in Crimeea, la un concert in sustinerea sa, relateaza AFP.In epoca sovietica, Crimeea a fost retrasa…

- In epoca sovirtica, Crimeea a fost retrasa din punct de vedere administrativ din Rusia si data Ucrainei. Presedintele rus Vladimir Putin a salutat miercuri restabilirea "dreptatii istorice", cu patru zile inaintea marcarii a patru ani de la anexarea Crimeei de catre Rusia, catalogand acest eveniment…

- ALEGERI RUSIA. Rusii sunt chemati la urne duminica, 18 martie, pentru alegerea presedintelui tarii, functie la care aspira pentru un nou mandat Vladimir Putin, precum si alti sapte candidati.

- Uniunea Europeana a prelungit cu sase luni sanctiunile impuse Rusiei pe fondul unor actiuni care au subminat sau amenintat integritatea teritoriala, suveranitatea si independenta Ucrainei, potrivit unui comunicat al Consiliului European. 150 de persoane si 38 de companii se afla pe lista…

- Rusia va recurge la arma nucleara doar ca represalii fata de o masura similara, a sustinut actualul lider de la Kremlin intr-un amplu interviu oferit jurnalistului Vladimir Soloviev pentru documentarul...

- UPDATE | Avion militar al Rusiei, prabușit in Siria. Bilanțul a ajuns la 39 de morți. Un avion militar al Rusiei s-a prabușit in Siria, in timpul procedurii de aterizare la baza aeriana din Khmeimim. Toți cei pasagerii cei 6 membri ai echipajului și-au pierdut viața. UPDATE: Dupa prabușirea avionului…

- Olga Litvinenko, fiica lui Vladimir Litvinenko, fostul conducator științific al tezei de doctorat sustinute de actualul președinte al Rusiei, Vladimir Putin, susține ca tatal sau a fost cel care a scris in intregime lucrarea care i-a conferit sefului statului rus titlul de candidat in stiinte economice…

- Presedintele american Donald Trump si prim-ministrul britanic Theresa May au cazut de acord duminica in timpul unei convorbiri telefonice ca afirmatiile lui Vladimir Putin potrivit carora Rusia are arme nucleare care ar putea trece de sistemul de aparare anti-racheta al SUA sunt „iresponsabile”,…

- In cursul saptamanii, am avut cel mai ciudat discurs al lui Vladimir Putin despre starea națiunii, in prag de alegeri prezidențiale pentru al patrulea mandat dupa un intermezzo de premier al lui Medvedev. Un exercițiu de campanie care a relevat, in mod paradoxal, un lider nesigur, temator, plictisit,…

- In discursul sau anula despre starea natiunii, tinut pe 1 martie 2018, presedintele rus Vladimir Putin a prezentat o jumatate de duzina de noi arme ruse de „neinvins“, in curs de dezvoltare sau testare, asigurandu-si conationalii ca aceste arme ar da Rusiei capacitatea de a lansa atacuri nucleare „de…

- Presedintele rus Vladimir Putin a promis joi sa imbunatateasca nivelul de trai al rusilor sa reduca de doua ori rata saraciei “inacceptabile” in cursul viitorului mandat de sase ani pe care ar urma sa-l castige la 18 martie, relateaza AFP, informeaza AGERPRES . Cu mai putin de doua saptamani inainte…

- 'Nu am facut niciodata secret din planurile noastre. Este chiar surprinzator ca, in pofida tuturor problemelor, Rusia a ramas prima putere nucleara. Nimeni nu voia sa ne vorbeasca, nimeni nu voia sa ne asculte. Ascultati-ne acum!', a lansat presedintele rus in cadrul discursului sau anual in fata…

- Rusia ia in considerare retragerea din Conventia Europeana privind Drepturile Omului si sa incheie astfel cooperarea cu Curtea Europeana a Drepturilor Omului, conform agentiei de presa RIA, care citeaza surse din Guvernul de la Moscova, scrie Reuters conform News.ro . Motivul unei asemenea decizii ar…

- NSA a atras atentia ca Rusia ar putea lansa noi atacuri cibernetice pentru ca presedintele Donald Trump nu a ordonat masuri de contracarare.Sefii serviciilor secrete americane au avertizat in mai multe randuri ca Rusia ar putea incerca sa influenteze rezultatul alegerilor parlamentare partiale…

- Președintele rus Vladimir Putin a dispus organizarea unei competiții alternative pentru sportivii ruși care nu pot participa luna viitoare la olimpiada de iarna din Coreea de Sud din motive de dopaj.

- Lista personalitatilor ruse susceptibile a fi sanctionate publicata marti de SUA are valoarea 'zero', dar punerea in practica a legii respective este o masura discriminatorie fata de Rusia, a declarat premierul rus Dmitri Medvedev, al carui nume se regaseste pe lista respectiva, transmite…

- Curtea Suprema din Rusia a respins apelul opozantului Aleksei Navalnii de a i se permite sa candideze la alegerile prezidentiale, a precizat vineri instanta. Autoritatile electorale din Rusia stabilisera anterior ca Navalnii nu poate candida la scrutinul din luna martie din cauza unei condamnari…

- Jurnalista tv Ekaterina Gordon s-a retras din cursa pentru alegerile prezidențiale din Rusia, a anunțat secretarul sau de presa, Oleg Țurikov, citat de Interfax. El a explicat ca Gordon a strans 107.000 de semnaturi in sprijinul nominalizarii sale, dar a decis sa-și retraga candidatura și sa creeze…

- Presedintele rus Vladimir Putin s-a scufundat in noaptea de joi spre vineri intr-un lac inghetat, in condițiile in care frigul extrem ce se inregistreaza in prezent in Rusia a determinat autoritatile sa anuleze, in anumite regiuni, ritualul care marcheaza Boboteaza pe rit vechi.

- Mișcarea „Golos“ din Rusia, pentru apararea drepturilor alegatorilor, afirma ca a inregistrat in ultimele 20 de zile un numar de 55 de cazuri de agitație electorala ilegala pe posturie tv federale, regionale și locale in favoarea actualului șef al statului, Vladimir Putin. Golos afirma ca patru canale…

- Vladimir Putin, semnaturi pentru candidatura la prezidentiale. Echipa de campanie a presedintelui rus Vladimir Putin a reusit sa stranga peste un million de semnaturi pentru depunerea candidaturii la viitoarele alegeri prezidentiale, a declarat pentru agentia Tass un membru al echipei de campanie a…

- Primavara lui 2018 va incepe, pe arena mondiala, cu alegeri prezidentiale in Rusia, unde rezultatul este cunoscut pentru intreaga lume. Nimeni nu pune la indoiala victoria lui Vladimir Putin in acest scrutin, desi 23 de persoane si-au anuntat intentia de a candida.

- Presedintele Rusiei, Vladimir Putin, care in luna martie va candida pentru un nou mandat, a anunțat o majorare a salariului minim de la 1 mai 2018, decizie de care, potrivit liderului de la Kremlin, vor profita aproximativ patru milioane de persoane, informeaza, preluata de Agerpres. "Dinamica economiei…

- In mai putin de 20 de ani, Vladimir Putin a reusit sa se identifice cu Rusia. Acesta a avut o ascensiune fulminanta, din functia de viceprimar al Sankt Petersburgului la cea de premier, apoi presedinte interimar si incepand cu anul 2000 presedinte ales al Federatiei Ruse. Pe 18 martie Vladimir Putin…

- Vladimir Putin, care vizeaza un al patrulea mandat de presedinte, si-a prezentat in mod oficial, pe 27 decembrie, dosarul de candidatura la Comisia Electorala Centrala, prezentandu-se drept candidat independent.

- Ministerul rus de Externe a anuntat, joi, ca Rusia a propus Statelor Unite semnarea unui acord bilateral care sa cuprinda garantii ca niciuna dintre cele doua parti nu se va amesteca in alegerile din cealalta tara si in alte procese politice interne, informeaza agentia EFE. Situația poate fi interpretata…

- Dodon a avut marti inca o intrevedere avuta cu Vladimir Putin, care candideaza pentru un nou mandat de presedinte. Campania electorala a inceput deja in Rusia. "Anul 2018 este unul de importanta cruciala pentru tarile noastre. In Federatia Rusa urmeaza sa aiba loc alegeri pentru functia de presedinte…

- Principalul opozant al Kremlinului, Aleksei Navalnii, a trecut duminica primul obstacol existent in calea candidaturii sale la alegerile prezidentiale din martie 2018 din Rusia, obtinand sprijinul a 742 de alegatori intr-un district din Moscova, in conditiile in care pragul necesar pentru a deveni…

- Presedintele sârb Aleksandar Vucic, aflat în vizita pentru prima data la Moscova de la începutul mandatului sau, în mai, si-a exprimat speranta ca Vladimir Putin va fi reales la conducerea Rusiei, relateaza marti AFP. 'Serbia acorda o mare importanta mâinii prietenesti…

- Autoritațile americane au pus în același rând Rusia, R.P.D.Coreena și Iranul, cerând totodata Moscovei sa rezolve problemele legate de Phenian și Teheran – a declarat președintele Rusiei, Vladimir Putin, în cursul celei de a 13-a mari conferințe de presa anuale tradiționale,…

- Campania electorala a inceput oficial luni in Rusia, unde alegerile prezidentiale vor avea loc la 18 martie, marele favorit fiind presedintele Vladimir Putin, candidat pentru un al patrulea mandat, relateaza AFP, citat de Agerpres.

- Agentiile americane de informatii au avertizat Rusia in legatura cu un complot terorist major planuit in Sankt Petersburg, permitand Moscovei sa contracareze un atac care ar fi putut ucide "un numar mare de persoane", a declarat duminica Casa Alba, potrivit Reuters.