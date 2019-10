Stiri pe aceeasi tema

- Partidul Socialistilor din Republica Moldova (PSRM) a castigat alegerile locale de duminica in cele mai multe raioane ale Republicii Moldova, potrivit datelor publicate de Comisia Electorala Centrala (CEC), conform agerpres.ro. PSRM s-a impus in 14 raioane, iar in trei dintre ele a obtinut peste…

- Unsprezece centre raionale și-au desemnat primarii din primul tur. Potrivit listei, Partidul Socialiștilor au obținut victorie in trei centre raionale (Briceni, Ocnița, Comrat), fiind egalat de Partidul Nostru (Drochia, Glodeni, Balți). Lista este dominata de candidați independenți, care au reușit sa…

- CHIȘINAU, 20 oct – Sputnik. Potrivit datelor CEC, la scrutinul din 20 octombrie urmeaza sa participe peste 2 milioane 800 de mii de cetațeni cu drept de vot. La alegerile generale locale de astazi vor fi aleși 898 de primari și 11 580 de consilieri locali, dintre care 1 108 de consilieri raionali/municipali…

- Guvernarea de la Chișinau a înregistrat unele realizari în primele 100 de zile de activitate, dar n-a lucrat cu eficiența maxima și putea face mai multe, considera experții. În opinia acestora, promisa dezoligarhizare rapida, practic, a eșuat și s-a transformat într-o reîmparțire…

- Gimnaziul din Corjova si Gimnaziul Roghi, ambele cu predare in limba romana aflate in stanga Nistrului, raionul Dubasari, au fost impiedicate sa intoneze imnul national si sa afiseze drapelul Republicii Moldova la deschiderea noului an scolar. Informatia a fost oferita pentru IPN de Alexandru Postica,…

- Șeful Poliției de Frontiera a Republicii Moldova, Rosian Vasiloi, a venit cu un mesaj pentru ungheneni. ”Pentru mine Ungheni este o localitate foarte importanta, aici se regasește unica instituție de invațamant in care se pregatesc tinerii specialiști de frontiera, dar și sediul unei direcții, cu o…

- Comisia Electorala Centrala a stabilit numarul de mandate care vor fi distribuite dupa alegerile locale generale din 20 octombrie. Este vorba de 898 de primari și 11580 de consilieri locali (1108 – raionali și municipali și 10472 – satești și orașenești), transmite IPN. Potrivit CEC, numarul de consilieri…

- Partidul Socialiștilor continua sa se întareasca în ajunul alegerilor locale generale din 20 octombrie. Dupa ce zilele trecute primarul interimar al capitalei, Adrian Talmaci, a semnat o dispoziție prin care doi consilieri socialiști au fost numiți în funcțiile de vicepretori în…