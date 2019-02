Stiri pe aceeasi tema

- Alegeri în Rep. Moldova. Asociația care monitorizeaza procesul electoral din Republica Moldova a anunțat ca nu-și va prezenta rapoartele, duminica, pentru ca autoritațile de la Chișinau au interzis observatorilor sa faca declarații publice în timpul

- Asociatia Sociologilor si Demografilor din Moldova a prezentat un nou sondaj de opinie luni, 18 februarie, cu doar o saptamana inainte de alegeri. Studiul arata ca 43,4% din alegatori ar vota pentru Partidul Socialistilor la parlamentarele de la Chisinau.

- Alexandr Kalinin a declarat intr-o conferinta de presa sustinuta joi ca detine aceasta informatie de la reprezentanti ai Partidului Socialistilor din Republica Moldova (PSRM), insa nu a dezvaluit nume. 'Stiti ca recent (...) presedintele a fost intr-o vizita la Moscova. Si stiti ca la intoarcere Dodon…

- Liderul Partidului Regiunilor (prorus) din Republica Moldova, Alexandr Kalinin, sustine ca Igor Dodon a primit in timpul ultimei sale vizite in Rusia circa 20 de milioane de dolari pentru organizarea cu succes a campaniei electorale a Partidului Socialistilor in vederea legislativelor din 24 februarie,…

- Acestea sunt Partidul Socialistilor din Republica Moldova (PSRM), care ar acumula 40- din numarul total de voturi, Partidul Democrat (PD) si blocul electoral ACUM (compus din Partidul Actiune si Solidaritate, PAS, si 'Platforma Demnitate si Adevar', PPDA), care ar obtine aproape 16- din sufragii fiecare.…

- SNTGN Transgaz SA si Banca Europeana de Investitii (BEI) au semnat joi, la Luxemburg, contractul de imprumut pentru 100 milioane euro reprezentand cea de-a doua transa din imprumutul aprobat pentru Transgaz, in valoare de 150 milioane euro, se arata intr-un comunicat al companiei publicat vineri pe…

- Liderii blocului electoral ACUM din Republica Moldova, Maia Sandu si Andrei Nastase, au cerut marti, intr-o dezbatere organizata la Bucuresti, ca oficialii romani si cei de la Bruxelles sa solicite autoritatilor de la Chisinau conditii pentru alegeri parlamentare libere si corecte, in contextul in…