Principalele mijloace de informare din provincia canadiana francofona au anuntat o victorie a CAQ, formatiune de dreapta condusa de omul de afaceri Francois Legault si care ar urma sa dispuna de majoritatea absoluta in Adunarea Nationala.



Legault, 61 de ani, le-a multumit pe Twitter sustinatorilor pentru increderea acordata si a spus ca el si echipa sa sunt nerabdatori sa-si inceapa munca in beneficiul oamenilor.



Prim-ministrul in exercitiu, liberalul Philippe Couillard, si-a recunoscut rapid infrangerea si i-a dorit deplin succes lui Legault.



Este vorba de o noua…