ADIO măriri de pensii și salarii. Sunt probleme GRAVE la BUGET

”ADIO mariri de pensii si salarii. ADIO investitii. Nu se incaseaza bani la buget nici macar pentru cheltuielile curente. In primul trimestru din 2019 executia bugetara arata un dezastru. Incasarile sunt sub planul aprobat impreuna cu bugetul. In aceasta situatie urmeaza… [citeste mai departe]