Alegeri in PLUS Timis. O lugojeanca face parte din conducerea organizatiei judetene

- Primarul din Targu Jiu, Marcel Romanescu, lider al organizației locale a PNL, va fi invitat maine sa discute cu șefii organizației județene pe tema rezultatelor la alegerile europarlamentare. Romanescu a intrat in vizorul conducerii partidului și pentru ca a adus numeroase critici la adresa liderilor…

- In conformitate cu statutul Partidului Social Democrat, organele de conducere ale organizatiilor judetene de partid se aleg din 4 in 4 ani. Ultima conferinta a organizatiei judetene Bistrita-Nasaud a avut loc in Octombrie 2015. Astfel, in ...

- Deputatul social-democrat Gabriel Petrea, candidat la functia de secretar general al PSD, a declarat vineri ca partidul va iesi mai unit dupa congresul extraordinar."Partidul cu siguranta va iesi mai unit. Este o competitie, nu este nicio batalie sau ce am mai auzit. Este o competitie interna.…

- Consiliul Judetean al Elevilor Suceava anunta ca, la doar patru ani de la aderarea Consiliului National al Elevilor la organizatia reprezentativa a elevilor la nivel european, Organising Bureau of European School Student Unions (OBESSU), suceveanul Adrian Barbaros a fost ales membru in cadrul ...

- Decizie surprinzatoare luata joi de conducerea PSD Buzau. In cadrul Conferinței Județene Extraordinare a organizației, s-a aprobat excluderea din partid a actualului viceprimar al municipiului Rm. Sarat, Ștefan Torcarescu, dar și a altor membri ai filialei ramnicene. ceștia sunt acuzați de conducerea…

- PSD Alba a decis, joi, sa o sustina pe Viorica Dancila pentru functia de presedinte al partidului la Congresul extrordinar din 29 iunie, decizia organizatiei judetene fiind luata cu unanimitate de voturi. Potrivit unui comunicat al PSD Alba, organizatia a hotarat, joi, sustinerea premierului Viorica…

- Presedintele UDMR Mures, Peter Ferenc, a reprosat public conducerii organizatiei Targu Mures a Uniunii ca nu a trecut in opozitie in cadrul Consiliului Local al municipiului atunci cand i s-a cerut, votand hotarari favorabile conducerii orasului, in timp ce liderul UDMR Targu Mures, deputatul Vass Levente,…

- Liderul social-democratilor damboviteni, Rovana Plumb, a anuntat, luni seara, intr-o conferinta de presa, la Targoviste, ca si-a depus mandatul in cadrul Comitetului Executiv Judetean, in care s-a facut analiza rezultatelor de la alegerile europarlamentare, iar colegii sai din organizatie au reconfirmat-o…