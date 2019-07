Stiri pe aceeasi tema

- Biroul Permanent Județean al PSD Dambovița a stabilit, in cadrul ședinței de vineri, 19 iulie 2019, un calendar intern pentru desfașurarea de alegeri in organizațiile locale de la nivelul județului, conform statutului, in perioada 15 august – 25 septembrie, urmate de Conferința Județeana de Alegeri,…

- Liderul nord-coreean Kim Jong Un a votat in alegeri locale organizate in toata tara, duminica, in care prezenta la urne s-a apropiat de 100%, ca la fiecare scrutin in Coreea de Nord, relateaza AFP potrivit news.roIn absenta oricarei mize electorale, analistii apreciaza ca operatiunile de vot…

- Viorica Dancila a spus, sambata seara, la Sibiu, ca organizațiile locale ale PSD vor avea cate un target la alegeri, iar daca acesta nu va fi atins, liderii sa iși dea demisia.Intrebata la Sibiu daca organizațiile locale vor avea cate un target pentru alegeri, Viorica Dancila a raspuns afirmativ,…

- "Eu va garantez ca suntem de neclintit, nu ne este teama, nu vom face niciun pas inapoi, pentru ca stim ca un pas inapoi al nostru este un pas inainte al altora. Vom ridica din fata noastra orice obstacol", a sustinut Dancila. Dancila le-a spus participantilor la Conferinta Judeteana de Alegeri a PSD…

- PSD Dambovita anunta ca vor fi organizate noi alegeri interne pe data de 4 octombrie, dupa ce in martie Rovana Plumb a fost aleasa in functia de presedinte al organizatiei, potrivit Agerpres."Biroul Permanent Judetean al PSD Dambovita a stabilit, in cadrul sedintei de vineri, 19 iulie 2019,…

- COMUNICAT DE PRESA Biroul Permanent Județean al PSD Dambovița a stabilit, in cadrul ședinței de vineri, 19 iulie 2019, Post-ul Carmen Holban, președinte executiv interimar al PSD Dambovița apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- La nivelul judetului Dambovita au fost 433 de sectii de votare. 427.433 este numarul toatal de alegatori inscrisi pe listele permanente la nivelul judetului nostru. Au votat 195.405 de cetateni pe listele permante iar 26.070 de cetateni au fost pe listele suplimentare. 1.101 cetateni au votat…

- Timisorenii au iesit la vot cum n-au mai facut-o niciodata. Aproape 57% dintre cei cu drept de vot au fost la urne si asta in conditiile in care la oar 21.00 inca mai erau cozi mari in fata sectiilor de votare. In Timis prezenta a fost de aproape 53%. Prezenta la vot in Timisoara pentru ... The post…