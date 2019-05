Razboiul pe ciolan! PNL si USR se cearta ca la usa cortului

Campania electorala s-a transformat intr-o batalie pe ciolan, in randul partidelor de dreapta. PNL si URS se razboiesc de zor, in timp ce PSD castiga teren. In scandalul dintre cele doua partide apare si numele lui Iohannis, pe care Ciolos l-a criticat fara menajamente, spre disperarea… [citeste mai departe]