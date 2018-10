Partidul prorus Armonia s-a clasat pe primul loc la alegerile parlamentare desfasurate sambata in Letonia cu 19,4% din voturi, in fata unei aliante liberale prooccidentale For Development/For! (13,4%), potrivit unui sondaj efectuat la iesirea de la urne publicat de televiziunea nationala, relateaza AFP.



Liderul partidului Armonia, Nils Ushakovs, primarul capitalei Riga, si-a exprimat la scurt timp dorinta de a reusi, de aceasta data, sa obtina intrarea formatiunii sale la guvernare. La precedentele trei scrutinuri, Armonia, foarte populara in randul importantei minoritati rusofone,…