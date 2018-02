Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit celor mai recente sondaje de opinie disponibile, coalitia formata din Forza Italia (partidul de dreapta al fostului premier Silvio Berlusconi) si doua formatiuni de extrema-dreapta - Liga Nordului si Fratii Italiei - reuneste 37%-38% din intentiile de vot. Aceasta coalitie ''este…

- Coalitia de dreapta din Italia conduce in sondajele de opinie cu mai putin de doua saptamani inaintea alegerilor legislative, dar rezultatului scrutinului este dificil de prognozat si ar putea conduce la un parlament fara o majoritate stabila, comenteaza miercuri agentia France Presse. …

- Statul roman trebuie sa continue lupta contra coruptiei, a fost unul dintre mesajele importante pe care presedintele Parlamentului European, Antonio Tajani, i le-a transmis prim-ministrului Dancila, dupa intalnirea pe care au avut-o, marti, la Bruxelles. "Am cerut statului roman sa continue…

- Prim-ministrul Viorica Dancila efectueaza, in aceasta perioada, o vizita oficiala la Bruxelles, ocazie cu care va avea, marti si miercuri, o serie de intrevederi cu inalti oficiali europeni. Premierul s-a intalnit, deja, cu presedintele Consiliului European, Donald Tusk, și cu presedintele Parlamentului…

- Premierul Viorica Dancila are la Bruxelles, in perioada 19-21 februarie, intalniri cu lideri europeni, printre care presedintele Parlamentului European, Antonio Tajani, presedintele Comisiei Europene, Jean Claude Juncker, si cel al Consiliului European, Donald Tusk, ea afirmand ca va intensifica actiunile…

- Prim-ministrul Viorica Dancila va avea astazi și maine o serie de intrevederi cu inalti oficiali europeni. Șeful executivului de la București se intalnește la Bruxelles cu presedintele Consiliului European, Donald Tusk, cu presedintele Parlamentului European, Antonio Tajani, si

- Potrivit unui comunicat al Guvernului, premierul se va intalni cu presedintele Consiliului European, Donald Tusk, cu presedintele Parlamentului European, Antonio Tajani, si cu presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker. Totodata, prim-ministrul Viorica Dancila va discuta si cu comisarul…

- Prim-ministrul Viorica Dancila efectueaza, in aceasta perioada, o vizita oficiala la Bruxelles, ocazie cu care va avea, marti si miercuri, o serie de intrevederi cu inalti oficiali europeni. Potrivit unui comunicat al Guvernului, premierul se va intalni cu presedintele Consiliului European, Donald Tusk,…

- Referendumul din Marea Britanie initiat de David Cameron si mai ales rezultatul au produs stupoare printre sustinatorii proiectului european (Uniunii Europene), cu consecinte majore pe multiple planuri. Dar votul pentru iesirea MB din Uniune a exprimat nu numai divizarea societatii peste Canalul Manecii,…

- Siegfried Mureșan, membru al Parlamentului European, a transmis un mesaj superb Simonei Halep, prin intermediul paginii de Twitter a lui Darren Cahill. Darren Cahill a postat ieri pe Twitter un mesaj in care il felicita pe Roger Federer pentru recordul de cel mai in varsta lider ATP din istorie (vezi…

- Bogdan Tibusche, 37 de ani, a fost denunțat la poliție de deputata Giulia Sarti, Mișcarea 5 Stele (M5S), fosta sa logodnica, pentru ca ar fi fraudat-o de 23.000 de euro. Vorbim despre cel mai mare scandal din Italia unde, conform presei italiene, lipsec in total 1,5 milioane de euro.

- Accesul la blogul principalului opozant al Kremlinului, Alexei Navalnîi, a fost blocat joi la ordinul Roskomnadzor, în urma cererii miliardarului Oleg Deripaska, vizat de o ancheta recenta realizata de Fondul de Combatere a Coruptiei, fondat de opozant, potrivit France Presse, citata…

- Accesul la site-ul oponentului nr.1 al Kremlinului, Aleksei Navalnii, a fost blocat joi la ordinul autoritatii ruse pentru controlul mass-media, in urma cererii unui miliardar vizat de o ancheta recenta a acestuia, potrivit France Presse. 'Roskomnadzor (autoritatea de control al mass-media)…

- Premierul Viorica Dancila a spus joi, la inceputul sedintei de guvern, ca in timpul vizitei pe care o va face saptamana viitoare la Bruxelles se va intalni atat cu presedintele Comisiei Europene, Jean Claude Junker, cat si cu presedintele Consiliului European, Donald Tusk, si al Parlamentului European,…

- Prin urmare, pentru a fi stimulata angajarea acestor trei milioane de tineri, el a propus scutiri fiscale pentru companiile care ar angaja tineri someri, sugerand o scutire totala de impozite pentru primul contract de munca al unui somer.In aceste declaratii, date la o asociatie a mediului…

- Premierul Viorica Dancila se va intalni la Bruxelles, pe 20-21 februarie, cu președintele Parlamentului European, Antonio Tajani și președintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, motivul deplasarii fiind explicarea intențiilor majoritații guvernamentale de modificare a legilor justiției.

- Martin Schulz, liderul social-democratilor (SPD) din Germania, a anuntat ca nu va mai ocupa functia de ministru de Externe in noul guvern, informeaza BBC, citat de News.ro . Coalitia dintre conservatorii lui Merkel si social-democratii condusi de Schulz trebuie sa fie aprobata printr-un vot in interiorul…

- Majoritatea analistilor afirma ca un acord stanga-dreapta este unul dintre cele mai probabile rezultate ale votului din 4 martie, in timp ce previziunile arata ca in prezent niciun partid sau coalitie nu ar obtine o majoritate absoluta. "Sunt de acord cu Silvio Berlusconi, este corect sa ne…

- Tayyip Erdogan este primul presedinte al Turciei care merge la Vatican pentru a se intalni cu Papa in 59 ani, iar la Roma au fost luate masuri de securitate extraordinare din cauza temerilor ca ar putea avea loc demonstratii violente, informeaza Reuters. Inainte sa plece din Turcia, Erdogan a declarat…

- Migratia domina dezbaterile de pe scena publica din Italia dupa arestarea, sambata, a unui neofascist care deschisese focul asupra unor persoane de culoare, ranind sase oameni, in orasul Macerata din centrul tarii. In Italia se inregistreaza "o neliniste foarte larg raspandita in plan social…

- Matteo Salvini, liderul partidului italian de extrema-dreapta Liga Nordului, a intrat intr-o disputa cu aliatul sau politic, fostul premier Silvio Berlusconi, privind politicile protectioniste ale presedintelui SUA, Donald Trump, Salvini sustinand ideea sanctionarii firmelor care se muta in Romania.

- Matteo Salvini, liderul partidului italian de extrema-dreapta Liga Nordului, a intrat intr-o disputa cu aliatul sau politic, fostul premier Silvio Berlusconi, privind politicile protectioniste ale presedintelui SUA, Donald Trump, Salvini sustinand ideea sanctionarii firmelor care se muta in Romania,…

- Matteo Salvini, liderul partidului italian de extrema-dreapta Liga Nordului, a intrat intr-o disputa cu aliatul sau politic, fostul premier Silvio Berlusconi, privind politicile protectioniste ale presedintelui SUA, Donald Trump, Salvini sustinand ideea sanctionarii firmelor care se muta in Romania,…

- Viitorul prim-ministru al Italiei ar trebui sa fie Antonio Tajani, actualul presedinte al Parlamentului European, a declarat joi fostul premier italian Silvio Berlusconi, citat de DPA. Berlusconi conduce o alianta conservatoare aflata in fruntea sondajelor de opinie in perspectiva alegerilor…

- Viitorul prim-ministru al Italiei ar trebui sa fie Antonio Tajani, actualul presedinte al Parlamentului European, a declarat joi fostul premier italian Silvio Berlusconi, citat de DPA, informeaza agerpres.ro. Berlusconi conduce o alianta conservatoare aflata in fruntea sondajelor de opinie…

- Silvio Berlusconi s-a intalnit cu presedintele Comisiei UE, Jean Claude Juncker, cu care a avut discutii timp de 40 de minute la Bruxelles. La intalnire a participat si presedintele Parlamentului European, Antonio Tajani, potrivit Rador care citeaza Il Giornale.

- Fostul premier italian Silvio Berlusconi afirmat luni ca sub îndrumarea sa, Rusia ar fi aderat la NATO în urma cu peste 15 ani, relateaza DPA. În cursul unei vizite la Bruxelles, Berlusconi, în vârsta de 81 de ani, s-a descris pe el însusi ca un 'copil…

- O coalitie a formatiunilor arabe din Parlamentul israelian a anuntat sâmbata ca va boicota discursul vicepresedintelui american Mike Pence, prevazut sa aiba loc luni în fata Knesset-ului, calificându-l drept "om periculos si mesianic", informeaza AFP. Vicepresedintele…

- Fostul sef al guvernului italian Silvio Berlusconi a incheiat joi seara o alianta cu dreapta suveranista pentru alegerile din 4 martie, potrivit unui mesaj al sau pe Twitter, relateaza AFP. ''Tocmai am semnat impreuna cu Matteo Salvini si cu Giorgia Meloni programul electoral de…

- Liderul partidului italian de extrema dreapta Liga Nordului, Matteo Salvini, ar putea deveni ministru de interne intr-un eventual nou guvern conservator, considera fostul premier Silvio Berlusconi, relateaza dpa. "Fiind un atacant central, cred ca va fi bun la Ministerul de Interne", a declarat Berlusconi…

- "Fiind un atacant central, cred ca va fi bun la Ministerul de Interne", a declarat Berlusconi despre Salvini, folosind un termen din fotbal. Fostul sef de guvern a mai spus, in declaratii pentru postul TV La7, ca este gata sa-si asume din nou acest post, in cazul in care Curtea Europeana…

- Liderul partidului italian de extrema dreapta Liga Nordului, Matteo Salvini, ar putea deveni ministru de interne intr-un eventual nou guvern conservator, considera fostul premier Silvio Berlusconi, relateaza dpa. "Fiind un atacant central, cred ca va fi bun la Ministerul de Interne", a…

- "Am trimis in aceasta seara un mesaj celor peste 40.000 de sustinatori din Platforma Romania 100, un mesaj la fel de potrivit pentru fiecare dintre dumneavoastra care doriti sa veniti impreuna cu noi: Coalitia PSD-ALDE a primit in aceasta seara nu a doua, ci a treia sansa, dupa ce nu a facut nici macar…

- Autoritatile din Coreea de Nord au apreciat marti ca mesajul presedintelui american Donald Trump, care s-a laudat ca are un buton nuclear 'mult mai mare' decât cel al liderului nord-coreean Kim Jong-Un, nu este decât expresia unui 'dement', 'latratul unui câine…

- Cele 10 vaccinuri care sunt obligatorii in Italia pentru a permite accesul copiilor la scoala au devenit o miza in campania electorala, dupa ce doua partide politice italiene, Liga Nordului (LN, formatiune de extrema dreapta) si Miscarea 5 Stele (M5S, formatiune populista), au promis ca vor abroga…

- "Rasa alba" nativa a Italiei risca sa dispara daca migratia in masa va continua, a declarat un candidat considerat favorit in alegerile regionale din provincia italiana Lombardia si care face parte din coalitia conservatoare condusa de fostul premier Silvio Berlusconi, informeaza luni dpa. "Nu se…

- Presedintele Donald Trump si-a facut duminica bilantul primului sau an din mandatul prezidential si a enuntat prioritatile sale pentru anul 2018, intr-o salva de mesaje pe Twitter, reteaua sa de socializare preferata, dupa ce a asigurat ca nu va renunta la acest mijloc de comunicare atat timp cat…

- Guvernul se reuneste pentru a stabili data exacta a scrutinului. Partidul Democrat va trebui sa se confurnte cu M5S si cu partidul de dreapta Forza Italia, care doresc masuri dure pentru reducerea migratiei, potrivit News.ro. Fluxul de migranti, in principal provenind din Africa sub-…

- Partidul Democrat va trebui sa se confurnte cu M5S si cu partidul de dreapta Forza Italia, care doresc masuri dure pentru reducerea migratiei. Fluxul de migranti, in principal provenind din Africa sub- sahariana, reprezinta o problema majora. Paolo Gentiloni este cel de al treilea prim-ministru din…

- Italia a adoptat joi o lege referitoare la 'testamentul biologic', ce prevede dreptul persoanelor bolnave aflate in faza terminala de a refuza orice tratament de prelungire a vietii, transmite AFP. Dupa deputati, care au adoptat textul cu o larga majoritate in luna aprilie, senatorii au aprobat proiectul…

- Italia a adoptat joi o lege referitoare la 'testamentul biologic', ce prevede dreptul persoanelor bolnave aflate in faza terminala de a refuza orice tratament de prelungire a vietii, transmite AFP. Dupa deputati, care au adoptat textul cu o larga majoritate in luna aprilie, senatorii au aprobat proiectul…

- Dupa deputati, care au adoptat textul cu o larga majoritate in luna aprilie, senatorii au aprobat proiectul de lege cu 180 de voturi pentru si 71 impotriva, avand sprijinul Partidului Democrat (PD, centru-stanga, aflat la guvernare), al Stangii si al Miscarii 5 Stele (populist, antisistem).Forza…

- Alegerile parlamentare din Italia vor avea loc în ziua de 4 martie 2018, scriu miercuri publicatiile La Repubblica si Corriere della Sera, dupa mai multe luni de speculatii cu privire la data scrutinului, transmite dpa. Aceeasi data este avansata si de o sursa parlamentara apropiata…

- Președintele Statelor Unite, Donald Trump, și-a batut joc de susținatorii mișcarii de rezistența in cadrul unui eveniment de campanie organizat in Florida. Momentul nu a trecut neobservat de presa care a sancționat purtarea președintelui. Nu este pentru prima data cand Trump este acuzat ca in discursurile…

- Miscarea islamista Hamas a facut apel joi la o noua revolta populara a palestinienilor dupa decizia presedintelui american Donald Trump de a recunoaste Ierusalimul drept capitala a Israelului, informeaza France Presse si DPA, scrie agerpres.ro. "Nu putem face fata politicii sioniste sustinute…

- Uniunea Salvati Romania (USR) a trimis o scrisoare catre liderii institutiilor europene si grupurilor politice de la Bruxelles pentru a atrage atentia cu privire la 'asaltul' coalitiei PSD-ALDE asupra independentei sistemului de justitie din Romania, se arata intr-un comunicat de presa al USR.…

- Negociatorii britanici și europeni au ajuns la un acord asupra reglementarii financiare a Brexit-ului, a informat marți seara cotidianul britanic The Telegraph, scrie AFP. citata de Agerpres. Ar fi vorba de o suma cuprinsa între 45 de miliarde și 55 de miliarde de euro. Doua surse…

- Doua surse au confirmat jurnalului ca partile au cazut de acord la sfarsitul saptamanii trecute in privinta acestei chestiuni, unul din principalele obstacole in calea negocierilor legate de iesirea Marii Britanii din Uniunea Europeana. Potrivit Telegraph, suma totala "va fi cuprinsa intre…

- Fostul premier, in varsta de 81 de ani, spera astfel sa-și faca reintrarea in viața politica, obiectivul sau acum fiind un mandat de deputat la alegerile legislative din primavara anului viitor, dar este posibil ca decizia CEDO sa nu vina atat de repede.Primele audiere a avut loc miercuri…

- Consilierul local si presedintele USR Sector 1, Clotilde Armand, a trimis, miercuri, o scrisoare deschisa adresata presedintelui Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, presedintelui Parlamentului European, Antonio Tajani, dar si presedintelui francez, Emmanuel Macron, cerandu-le sa analizeze cu atentie…