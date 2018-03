Stiri pe aceeasi tema

- Votantii din Roma au fost descurajati de cozile lungi de la sectiile de votare organizate pentru alegerile parlamentare, informeaza Politico. „Ne vom intoarce mai tarziu, poate spre seara, coada era prea mare acum”, a spus Sandra, care a venit sa voteze impreuna cu sotul si cu copilul lor de doi…

- In cazul victoriei coalitiei de dreapta-extrema dreapta 'Este putin probabil ca unul din acesti trei pretendenti sa poata ajunge la majoritatea absoluta, dar exista unul, doar unul, care ar putea ajunge la aceasta. Este dreapta', a declarat recent Roberto D'Alimonte, directorul departamentului de…

- Silvio Berlusconi, a carui istorie personala din ultimii 25 de ani se confunda cu cea a Italiei, este simbolul ''eternei reintoarceri'' pe scena politica din Peninsula, in al carei prim-plan revine acum, la 81 de ani, dupa ce fusese ''ingropat'' politic de nenumarate…

- Matteo Renzi, fost sef al guvernului italian cunoscut pentru caracterul sau efervescent, a reusit sa si-i intoarca impotriva pe aproape toti, dupa ce pana acum cativa ani a fost copilul rasfatat al politicii italiene, relateaza AFP in apropierea alegerilor legislative din Italia. "Matteo a devenit in…

- Violențe in Italia inainte alegerile parlamentare. Studenții care se opun partidului neo-fasciștilor din Italia s-au laut la bataie cu poliția la Milano in cadrul uneia dintre cele 20 de adunari ținute in Italia, weekendul acesta, pentru ca politicienii sa ia atitudine, inainte de alegerile parlamentare…

- Campania electorala se afla in plina desfasurare in Italia, cu mai putin de 10 zile inainte de alegerile legislative, insa putini sunt candidatii care se declara interesati de ceea ce anumiti experti considera ca ar reprezenta principalele surse de venit ale acestei tari, turismul si cultura, informeaza…

- Traficul feroviar este complet blocat, miercuri dimineata, in Gara de Vest din Ploiesti, dupa ce o pasarela metalica grea de patru tone si lunga de 15 metri s-a prabusit peste liniile ferate. In urma incidentului nu sunt victime. Potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de…

- O romanca in varsta de 42 de ani a cazut din picioare si a murit pe loc, pe o strada din Italia. Din primele informatii, medicii au relatat ca aceasta ar fi murit de la prea mult alcool in sange.

- Citeste si: Romania, in top zece cresteri ale turistilor straini in UE. Bulgaria conduce detasat clasamentul Circa 3.000 de romani viziteaza anual Georgia, o tara care primeste in total 7,5 milioane de turisti straini Seful Invitation Romania, agentie care aduce straini in tara: Am adus aproape 10.000…

- Un text despre viata dramatica pe care o traiesc mii de romani ce au ales sa plece la munca in strainatate a atins multe inimi zilele acestea. Unele site-uri au adaptat articolul, "schimband" destinatia cursei aeriene despre care se vorbeste. Insa realitatea este cea prezentata. "Cursa de Napoli. Ca…

- Roxana Isac, fetita despre care in luna iulie a anului trecut „Ziarul de Iasi" relata ca are nevoie de un transplant de celule stem care se poate face doar in Italia si care ar ajuta-o sa duca o viata normala, a trecut in cursul zilei de sambata prin operatia de transplant. „Trebuia sa intram inainte…

- Pantofi „made in Romania“ in valoare de jumatate de miliard de dolari au ajuns pe piata din Italia in 2016, ultimul an pentru care exista date publice. Aceasta este cea mai importanta piata de export pentru industria de incaltaminte din Romania, in valoare Italia avand o cota de peste 50%, arata…

- Un fost angajat al Inspectoratului Teritorial al Muncii din Gagauzia, condamnat in țara noastra pentru acte de corupție, a fost reținut in Italia. Informația a fost confirmata de surse din cadrul INTERPOL.

- Liderii de centru-stanga si centru-dreapta in campania pentru alegerile generale din Italia, Matteo Renzi si Silvio Berlusconi, au exclus amandoi posibilitatea de formare a unei mari coalitii, informeaza marti dpa. Majoritatea analistilor afirma ca un acord stanga-dreapta este unul dintre cele mai…

- Liderii de centru-stanga si centru-dreapta in campania pentru alegerile generale din Italia, Matteo Renzi si Silvio Berlusconi, au exclus amandoi posibilitatea de formare a unei mari coalitii, informeaza marti dpa. Majoritatea analistilor afirma ca un acord stanga-dreapta este unul dintre cele mai probabile…

- Bursa de la New York a avut o luni neagra, ce a dat frisoane investitorilor si brokerilor pe pietele financiare, iar prabusirea cotatiilor "a declansat" toate alarmele in Statele Unite, relateaza BBC Mundo, citat de Agerpres. Indicele Dow Jones de Industriales a încheiat sesiunea la…

- O romanca, Leontina Ionescu i-ar putea reprezenta intr-un Consiliu regional din Lazio. Romanca participa in cursa electorala, stabilita pentru data de 4 martie. Si are toate sansele sa castige.

- Un microbuz de marfa in care se aflau cinci persoane din Gorj s-a rasturnat joi dimineața pe DN 66 in județul Hunedoara, șoferul scapand mașina de sub control intr-o curba. Microbuzul s-a rasturnat și a intrat direct in...

- Ponderea masinilor electrice si hibrid in totalul vanzarilor de autovehicule noi a atins 2,2%, in 2017, numarul acestora ajungand la 2.811 unitati, in crestere cu 136,7% fata de anul anterior, reiese din statistica Asociatiei Producatorilor si Importatorilor de Autoturisme (APIA). Potrivit…

- Un roman produce - in medie - 261 de kilograme de deseuri pe an Foto: Arhiva. Danemarca este tara europeana care produce cea mai mare cantitate de deseuri urbane, în timp ce România genereaza cel mai putin gunoi în orase, potrivit datelor Eurostat. Chiar daca Danemarca…

- Fabricile de lactate din UE au procesat 152 milioane de tone de lapte crud in 2016, potrivit datelor Eurostat. Din aceasta cantitate, 37% din laptele pus la dispozitia procesatorilor de lactate a fost transformat in branza, 30% a fost folosit la productia de unt, 13% pentru productia de smantana…

- Polițiștii de frontiera din cadrul P.T.F. Petea au descoperit, in compartimentul de marfa al unui microbuz, printre bagajele personale ale unor cetațeni ucraineni, care intenționau sa intre in Romania, patru motociclete dezmembrate, care figurau in bazele de date ca bunuri cautate pentru confiscare.…

- ''Suntem in discutie cu Comisia de finante si Curtea ramane un domeniu prioritar'', a afirmat Roderick Liddell, grefierul Curtii, in cadrul conferintei de presa anuale a presedintelui Guido Raimondi, la sediul CEDO de la Strasbourg. ''Nu as vrea sa fie reduse efectivele, pentru ca ne-ar fi…

- Cel putin trei persoane au murit si alte 100 au fost ranite, dupa ce un tren a deraiat in apropiere de Milano. Accidentul feroviar a avut loc la ora locala 07.00 (ora 08.00, ora Romaniei). La locul accidentului au ajuns mai multe ambulante si echipe de descarcerare. Din pacate, zece dintre raniti se…

- Tragica poveste a Elenei Dumitrescu a inceput amar, dupa ce a fost desparțita de cei doi frați ai ei, inca din primii ani de viața. Acum, la 38 de ani, povestea pare sa nu capete o turnura prea frumoasa, pentru ca deși aproape a dat de urmele fratelui ei, Iasz Tiberiu Walter, acesta nu a dat curs invitației…

- Napoli s-a impus la limita cu 1-0 (0-0) in fieful celor de la Atalanta si a ramas lider in Serie A cu 54 de puncte. Unicul gol al confruntarii de pe „Stadio Atleti Azzurri d'Italia” din Bergamo a fost marcat de Mertens in minutul 65.A

- Calatoriile au devenit o experiența tot mai accesibila pentru românii care vor sa descopere țarile și culturile vecine, dar și pe cele dincolo de granițele continentului. Aceasta este concluzia la care a ajuns echipa momondo.ro, dupa ce a analizat cautarile de zbor efectuate de catre aceștia…

- Biatlonista romana Eva Tofalvi a anuntat, joi, pe contul sau de Facebook, ca a reusit sa se califice pentru a sasea oara la Jocurile Olimpice de iarna, dupa clasarea pe locul 43 in proba de sprint 7,5 km de la Anterselva (Italia). Tofalvi (39 ani), care a fost portdrapelul Romaniei la…

- Alegerile generale din Italia de la 4 martie - in care partidele eurosceptice sunt de asteptat sa inregistreze bune rezultate - ar putea submina fatal Uniunea Europeana, a declarat liderul francez de extrema-dreapta, Marine Le Pen, informeaza marti dpa. Aceste alegeri "ar putea marca cu…

- LOTO. Numerele extrase duminica, 14 ianuarie Duminica, 14 ianuarie, au avut loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc dupa ce la tragerile loto de joi, 11 ianuarie, Loteria Romana a acordat 15.276 castiguri in valoare totala de 556.412,88 lei. Numerele extrase…

- Echipa nationala de handbal masculin a Romaniei este aproape de calificarea in play-off-ul Campionatului Mondial din 2019, dupa ce Italia a invins dramatic echipa Ucrainei, cu un gol marcat in ultimele secunde, scor 29-28. Formatia pregatita de Xavi Pascual se afla pe primul loc in grupa 3 a preliminariilor…

- Echipa nationala a României a învins formatia Italiei cu scorul de 34-24 (18-13), joi, la Bolzano (Italia), în primul sau meci din Grupa a 3-a a preliminariilor Campionatului Mondial de handbal masculin din 2019.

- Sportiva franceza Marion Bartoli, care s-a retras din activitate in urma cu patru ani si a anuntat ca va reveni in circuitul profesionist de tenis, a povestit cum a trait un adevarat calvar alaturi de fostul iubit, care ii spunea ii fiecare zi cat de grasa este. Marion Bartoli s-a luptat cu un virus…

- O femeie in varsta de 35 de ani, din Romania, a fost ucisa, duminica seara, pe o trecere de pietoni din nordul Italiei. Femeia a sosit in Italia in urma cu doua luni si lucra ca badanta la o batrana din Roata Rossi. Copii acesteia ramasese in grija mamei sale. A

- Șoferul de 16 ani din Bistrita-Nasaud a fost arestat. Tanarul de 16 ani din judetul Bistrita-Nasaud (BN) – care s-a urcat baut la volanul unei camionete, in seara zilei de vineri, 5 ianuarie, si a accidentat sase pietoni de-a lungul DN 17 – a primit duminica, 7 ianuarie, mandat de arestare preventiva…

- Viitorul a anuntat, joi, ca "in data de 30 Decembrie 2017, a transmis in mod oficial clubului Fiorentina, prin intermediul directorului sportiv, Pantaleo Corvino, o oferta de cumparare definitiva a jucatorului Ianis Hagi, pentru aceeasi suma platita clubului nostru". Italienii au refuzat oferta…

- Razbunarea uneori poate fi dura. Este si cazul unui tanar care pentru a-i face rau concubinei sale, cu care era in conflict, i-a sustras actul de identitate romanesc, perfectat ilegal in Italia, și l-a prezentat polițiștilor de frontiera pentru a lua masurile ce se impun in

- Barbatul in varsta de 46 de ani și-a dat foc in propria masina, dupa o cearta apriga cu sotia. In ciuda intervenției rapide a pompierilor, trupul barbatului a fost scos carbonizat din mașina. Tragedia a avut loc pe 2 ianuarie...

- Mai bine de o suta de avertismente si tot atâtea amenzi. Din 459 de companii controlate de ANPC, la jumatate s-au gasit probleme. Diversele sortimente de ulei provin din Italia, Grecia, Franta, Spania și Maroc.

- Parlamentul Italiei a fost dizolvat de președintele Sergio Matarella. Noi alegeri generale vor avea loc anul viitor cel mai probabil in 4 martie. Presedintele Italiei, Sergio Mattarella, a dizolvat joi parlamentul de la Roma, care oricum era aproape de sfarsitul mandatului, lansand astfel oficial campania…

- APEL…Familia are nevoie de ajutor pentru a repatria trupul neinsufletit al lui Costel Ciobanu TRAGIC… Este oficial! Barbatul gasit mort, cu capul si bratele taiate, intr-o padure de pini din Catania, se numeste Costel Ciobanu si este din Vaslui. Sora acestuia a mers, inainte de Craciun, in Italia, unde…

- Petrecerile s-au ținut lanț la Napoli la sfarșit de an. Acum o saptamana, Jorginho și-a sarbatorit a 26-a aniversare, iar jucatorii lui Sarri și-au permis sa se relaxeze intre un meci de Cupa Italiei și Serie A. Au ales o ținuta speciala, in pijamale la bowling, lui Chiricheș (foto) lipsindu-i doar…

- Un venezuelean a fotografiat Romania in plina dictatura Ceausista Un student a venit sa invețe despre imagine in Romania, așa ca a fotografiat și ce-a gasit pe strazile Capitalei. Frica de Miliție și cozile la alimente au ramas neschimbate pana in ‘89. Daca îți auzi bunicii ca lauda…

- Pietro Grasso, președintele Senatului italian și un cunoscut magistrat sicilian anti-mafia, a fost ales lider al Partidului Liberi și Egali. Este o formațiune politica creata de mai mulți dizidenți din Partidul Democrat și care intenționeaza sa fie o alternativa pentru partidul de centru-stanga al fostului…