- Un alt exit-poll indica faptul ca Miscarea 5 stele a obtinut 28,8 - 30,8%, Partidul Democrat a obtinut 21 - 23%, Forza Italia 13,5 - 15,5%. Italienii au fost chemati duminica la urne pentru a-i alege pe cei 630 de membri ai Camerei Deputatilor si pe cei 315 ai Senatului.

- ALEGERI ITALIA. Mișcarea 5 Stele a câștigat scrutinul legislativ din Italia, dar nu are majoritate. Partidul Democrat aflat la guvernare este în scadere, la fel și Forza Italia, partidul de centru-dreapta al lui Silvio Berlusconi, în vreme ce

- Urnele de vot s-au deschis dimineata in Italia pentru scrutinul legislativ de alegere a membrilor Senatului si ai Camerei Deputatilor. Peste 50,7 de milioane de cetateni italieni sunt chemati la urne...

- Coalitia de dreapta a lui Silvio Berlusconi, din care face parte si partidul de extrema dreapta Liga Nordului, este marea favorita la alegerile parlamentare din Italia, care au loc duminica. La 81 de ani, Silvio Berlusconi ar putea reintra in scena, fara a putea candida, insa, la functia de premier,…

- 'Linistea electorala' a cazut sambata peste Italia, in ziua de dinaintea unor alegeri legislative care, conform sondajelor, risca sa ofere un nou avant partidelor populiste si de extrema-dreapta si sa instaleze la Roma un legislativ fara o majoritate stabila, comenteaza AFP. Dupa…

- Fostul premier Silvio Berlusconi si alti candidati de top la alegerile generale din Italia, care se anunta imprevizibile, au vineri ultima sansa de a mai atrage votanti, in ultima zi a campaniei electorale inaintea scrutinului de duminica, informeaza dpa, conform agerpres.ro. Berlusconi conduce…

- Un general de carabinieri, un economist, un campion olimpic, o specialista in criminologie... Miscarea 5 Stele (M5S, populista) si-a prezentat joi, la Roma, echipa ce ar urma sa fie adusa sa guverneze Italia in cazul in care aceasta...

- In cazul victoriei coalitiei de dreapta-extrema dreapta 'Este putin probabil ca unul din acesti trei pretendenti sa poata ajunge la majoritatea absoluta, dar exista unul, doar unul, care ar putea ajunge la aceasta. Este dreapta', a declarat recent Roberto D'Alimonte, directorul departamentului de…

- Mii de manifestanti au defilat sambata dupa-amiaza la Roma impotriva fascismului, la apelul stangii, in timp ce Matteo Salvini, principalul candidat de extrema-dreapta la alegerile legislative de la 4 martie, a adunat peste 15.000 de persoane la Milano, relateaza AFP, conform agerpres.ro. La…

- Coalitia de dreapta din Italia conduce in sondajele de opinie cu mai putin de doua saptamini inaintea alegerilor legislative, dar rezultatului scrutinului este dificil de prognozat si ar putea conduce la un parlament fara o majoritate stabila, comenteaza miercuri agentia France Presse, preluata de Agerpres.…

- Formatiunea de extrema dreapta Alternativa pentru Germania (AfD) a depasit pentru prima data Partidul Social Democrat (SPD) in preferintele alegatorilor, fiind devansata doar de blocul conservator al cancelarului Angela Merkel, indica un sondaj realizat de institutul Insa pentru cotidianul Bild,…

- Jucatorul Potaissei Turda, Daniel Pop, a fost desemnat cel mai bun jucator pe postul de extrema dreapta de la Campionatul Mediteraneean, competiție care s-a desfașurat la Marrakech. Read More...

- Peste o mie militanti de extrema-dreapta imbracati in negru au manifestat sambata seara pe strazile orasului Sofia, cu torte in maini, in memoria unui general bulgar pro-nazist. La mars au participat membrii ai grupurilor de extrema dreapta din mai multe tari europene.

- Bogdan Tibusche, 37 de ani, este acuzat de deputata Giulia Sarti, Miscarea 5 Stele (M5S), fosta sa logodnica, ca ar fi furat suma de 23.000 de euro. Totusi, in aceasta perioada, partidul din care face parte aceasta este implicat intr-un scandal monstruos, mai multi deputati fiind acuzati ca si-au insusit…

- Bogdan Tibusche, 37 de ani, a fost denunțat la poliție de deputata Giulia Sarti, Mișcarea 5 Stele (M5S), fosta sa logodnica, pentru ca ar fi fraudat-o de 23.000 de euro. Vorbim despre cel mai mare scandal din Italia unde, conform presei italiene, lipsec in total 1,5 milioane de euro.

- Italienii au sentimentul ca au fost abandonati de partenerii lor din UE, iar votul lor la alegerile generale din 4 martie risca sa traduca nemultumirea lor, avertizeaza Institutul Jacques Delors intr-un studiu facut public vineri la Bruxelles, informeaza AFP. "Alegerile din 4 martie vor decide modul…

- Coalitia dreapta-extrema dreapta ramane, in Italia, in frunte, inainte de alegerile legislative de la 4 martie, nu pare sa se contureze vreo majoritate, iar milioane de alegatori sunt indecisi, potrivit ultimelor sondaje facute publice vineri, relateaza AFP. Legea italiana interzice orice publicare…

- Extrema dreapta germana a declansat o criza numindu-i pe turci „comercianti chimici” si „soferi de camile”, aceasta fiind cea mai recenta actiune a acestei miscari in plina ascensiune. Seful statului german, Frank-Walter Steimneier, a denuntat cele declarate ca fiind o „strategie” pusa in aplicare de…

- Printul Henrik, sotul reginei Margrethe a II-a a Danemarcei, a decedat marti noaptea, la varsta de 83 de ani, a anuntat casa regala daneza, intr-un comunicat preluat de DPA. Printul suferea de o afectiune pulmonara, pentru care a fost tratat din ianuarie la Rigshospitalet (spitalul regatului)…

- Manchester City a facut un pas mare spre sferturile de finala ale Ligii Campionilor la fotbal, marti seara, dupa ce a surclasat formatia elvetiana FC Basel cu scorul de 4-0 (3-0), in deplasare, in prima mansa din optimile de finala. Golurile echipei antrenate de Pep Guardiola au fost marcate…

- In pofida interdictiei de a manifesta, cateva zeci de membri ai Forza Nuova s-au adunat si au incercat sa forteze cordonul de politisti, dotati cu bastoane si scuturi, care i-au respins.Circa 20 de manifestanti au fost retinuti si dusi la prefectura politiei, in timp ce unul, cu fata plina…

- Ciocniri intre manifestanti din cadrul micii grupari de extrema dreapta Forza Nuova si forte de ordine au avut loc joi seara la Macerata, in centrul Italiei, orasel care a fost sambata teatrul unui atac armat cu caracter rasist, relateaza AFP.

- Mai multe incidente s-au inregistrat joi seara intre manifestanti ai micului grup de extrema dreapta Forza Nuova si fortele de ordine la Macerata, in centrul Italiei, unde sambata a avut loc un atac armat cu tenta rasista, scrie AFP. In pofida interdictiei de a manifesta, cateva zeci de…

- E incredibil ce s-a intamplat astazi la Muzeul Taranului Roman. E oribil ca grupuri ortodoxe si nationaliste incearca sa opreasca difuzarea unor filme cu tematica gay („120 de batai pe minut“ sau „Soldatii. Poveste din Ferentari“).

- HC Zalau si-a asigurat calificarea în sferturile Cupei EHF la handbal feminin, duminica, dupa ce a învins formatia norvegiana Larvik cu scorul de 25-22 (13-9), în Sala ''Gheorghe Tadici'', în penultima etapa a Grupei D. AGERPRES (editor: Mihai Tenea, editor online:…

- Premierul Ungariei, Viktor Orban, se va intalni marti cu liderii coalitiei de dreapta aflata la conducerea guvernului austriac. Coalitia, formata din conservatori si extrema dreapta, are aceleasi viziuni ca Orban asupra imigratiei si sunt deschisi catre legaturi mai stranse cu prim-ministrul ungar,…

- "Fiind un atacant central, cred ca va fi bun la Ministerul de Interne", a declarat Berlusconi despre Salvini, folosind un termen din fotbal. Fostul sef de guvern a mai spus, in declaratii pentru postul TV La7, ca este gata sa-si asume din nou acest post, in cazul in care Curtea Europeana…

- Cele 10 vaccinuri care sunt obligatorii in Italia pentru a permite accesul copiilor la scoala au devenit o miza in campania electorala, dupa ce doua partide politice italiene, Liga Nordului (LN, formatiune de extrema dreapta) si Miscarea 5 Stele (M5S, formatiune populista), au promis ca vor abroga…

- Alte patru partide de opozitie - MZSR (socialist), LMP (ecologist), Egyutt si DK (liberal) -, condamnate sa plateasca sume mai mici, au anuntat, de asemenea, ca refuza sa achite amenzile respective.Jobbik a primit la inceputul lunii decembrie o amenda de 2,1 milioane de euro din cauza unor…

- 19 decembrie - Noul guvern austriac ar putea deschide calea unei noi coalitii in Europa. Cresterea popularitatii miscarilor anti-sistem si de extrema dreapta in Europa nu este ceva nou. Ce este nou este diviziunea tot mai mare intre Bruxelles si unele state membre ale UE privind abordarea fata Rusia.…

- Politicianul german de extrema - dreapta Beatrix von Storch, vicelider AfD, este investigata pentru incitare la ura si a fost temporar blocata pe Facebook si Twitter dupa ce a scris pe site-urile de social media, de Anul Nou, ca Politia din Koln face concesii "hoardelor de barbati musulmani barbari…

- Un tribunal din Slovacia a decis ca parlamentarul slovac de extrema dreapta Milan Mazurek se face vinovat de rasism si l-a condamnat la plata unei amenzi, a anuntat joi postul TV TA3, informeaza dpa. Membru al Partidului Poporului - Slovacia Noastra (extrema dreapta) si parlamentar din 2016, Mazurek…

- Coaliția de guvernamant din Austria a incercat, in ultimele zile, sa dea asigurari partenerilor din UE ca țara va ramane ferm „pro-europeana”, in contextul ingrijorarilor referitoare la influența populista din Europa.

- Ministerul de Externe francez a declarat luni ca doreste sa se angajeze intr-un dialog bazat pe valori si proiecte proeuropene cu Austria, in conditiile in care extrema dreapta a obtinut mai multe posturi-cheie in noul guvern de coalitie de la Viena, relateaza Reuters. Noul guvern austriac condus…

- Extrema-dreapta intra la guvernare in Austria pentru a doua oara in ultimii 20 de ani si obtine pozitii-cheie in executivul conservatorului Sebastian Kurz: Externele, Internele si Apararea vor fi controlate de Partidul Libertatii. Noul cancelar urmeaza sa fie investit luni, la doua luni de la alegeri.…

- La conferinta de presa comuna, liderii celor doua partide au spus ca au convenit asupra unei pozitii proeuropene clare. In acelasi timp, noua putere de la Viena doreste ridicarea sanctiunilor impotriva Rusiei.

- Ronaldinho ar vrea sa candideze pentru Senat pe listele unui partid de extrema dreapta, la alegerile care vor avea loc in Brazilia in octombrie 2018, a anuntat joi presa din aceasta tara, citata de EFE! Potrivit ziarului O Globo, Ronaldinho va candida la Senat pe listele partidului Patriota, o formatiune…

- FCSB a fost invinsa de formația elvețiana FC Lugano cu scorul de 2-1 (2-0), joi seara, pe Arena Naționala din București, și a terminat pe locul al doilea in Grupa G a Europa League la fotbal. AGERPRES (editor: Mihai Țenea, editor online: Adrian Dadârlat)

- FCSB este condusa de formația elvețiana FC Lugano cu scorul de 1-0, din min. 3 al meciului care are loc joi seara, pe Arena Naționala din București, in Grupa G a Europa League la fotbal. Fabio Daprela a deschis scorul pentru oaspeți cu un șut din voleu de la circa 22 de metri,…