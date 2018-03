Stiri pe aceeasi tema

- Urnele de vot s-au deschis luni dimineata in Italia pentru un scrutin legislativ la care este de asteptat o victorie a aliantei de centru-dreapta a fostului premier Silvio Berlusconi, care nu-i va asigura insa si majoritatea parlamentara, informeaza agentiile internationale de presa preluate de agerpres.…

- Valul de frig siberian care afecteaza nordul Italiei a provocat, vineri, perturbari majore ale traficului, mai multe curse feroviare fiind anulate, iar unele drumuri au fost inchise, informeaza DPA. Ca urmare a formarii poleiului a fost intrerupta circulatia pe unele segmente ale cailor rutiere importante…

- Antonio Tajani, presedintele Parlamentului European, a semnalat ca este dispus sa accepte functia de premier al Italiei in cazul victoriei coalitiei conduse de Silvio Berlusconi in scrutinul parlamentar de duminica.

- In urmatoarele zile, atentia factorilor politici din Uniunea Europeana se va indrepta in primul rand catre Italia, unde cetatenii sunt invitati sa-si aleaga cei peste noua sute de parlamentari, in baza unei legi electorale noi si contestate. Dat fiind proverbialul cinism al clasei politice peninsulare,…

- Silvio Berlusconi, a carui istorie personala din ultimii 25 de ani se confunda cu cea a Italiei, este simbolul ''eternei reintoarceri'' pe scena politica din Peninsula, in al carei prim-plan revine acum, la 81 de ani, dupa ce fusese ''ingropat'' politic de nenumarate…

- Jocul s-a disputat luni seara, în Sala Polivalenta din Cluj-Napoca, iar cei peste 5.000 de spectatori prezenți au avut ocazia sa vada la lucru o selecționata a Italiei dezlanțuita din primul și pâna în ultimul minut. Tricolorii au fost umiliti de liderul grupei dupa ce obtinusera…

- Mii de manifestanti au defilat sambata dupa-amiaza la Roma impotriva fascismului, la apelul stangii, in timp ce Matteo Salvini, principalul candidat de extrema-dreapta la alegerile legislative de la 4 martie, a adunat peste 15.000 de persoane la Milano, relateaza AFP. La Roma, marsul antifascist a inceput…

- Fostul premier Silvio Berlusconi s-a declarat increzator ca formatiunea sa, Forza Italia (centru-dreapta), va putea alcatui o coalitie guvernamentala cu formatiuni de dreapta si extrema-dreapta dupa scrutinul parlamentar programat in Italia pe 4 martie, relateaza cotidianul Il Tempo.

- Nationala de rugby a Frantei a invins sambata seara, pe Stade Velodrome din Marsilia, reprezentativa Italiei, cu scorul de 34-17 (11-7), in etapa a 3-a din Turneul celor Sase Natiuni 2018, bifand astfel primul succes in actuala editie. In fata a 55.000 de spectatori, fara a face un joc convingator,…

- ''Cred ca am fost total gresit inteles'', a declarat Juncker in fata presei, in marja summitului european care are loc vineri la Bruxelles. ''Ca executiv comunitar, noi credem ca va exista un guvern care poate functiona dupa alegerile'' programate la 4 martie, a subliniat el. Joi, intr-o…

- Un fapt divers sordid, represalii rasiste... Macerata, un mic oras linistit din centrul Italiei s-a pomenit in centrul campaniei electorale pentru legislativele din 4 martie, dezvaluind profundele tensiuni din jurul migrantilor, relateaza AFP vineri. Departe de satele din Venetia ce se baricadeaza in…

- Silvio Berlusconi este garantia celui mai bun viitor pentru Italia, iar aducerea in discutie a trecutului sau marcat de scandaluri 'nu are absolut niciun sens', a declarat miercuri, la Roma, Manfred Weber, liderul Grupului Partidului Popular European (PPE) din Parlamentul European, relateaza dpa.…

- BILETE LAZIO FCSB. Dupa 1-0 in tur, FCSB spera intr-un rezultat mare la returul cu Lazio, care sa-i permita sa se califice in faza urmatoare a competitiei, si se asteapta la o puternica sustinere din partea fanilor romani. Cei care vor dori sa urmareasca meciul de pe Stadio Olimpico vor putea cumpara…

- Fosta prezentatoare de televiziune Magda Vasiliu și-a spus categoric parerea despre situația micuților bolnavi de cancer din Romania și despre cum parinții acestora iau drumul Italiei in speranța de a-i recupera. Magda Vasiliu a trecut printr-un calvar in toamna anului trecut, cand fiul ei, Vlad, a…

- Prin urmare, pentru a fi stimulata angajarea acestor trei milioane de tineri, el a propus scutiri fiscale pentru companiile care ar angaja tineri someri, sugerand o scutire totala de impozite pentru primul contract de munca al unui somer.In aceste declaratii, date la o asociatie a mediului…

- Adrian Lutai s-a nascut pe 12 aprilie 1978, in Viseu de Sus. A crescut intr-o familie de preoti, a urmat scoala in Romania, iar la 19 ani a venit in Italia, unde a inceput ca munceasca pe santier si a lucrat in paralel ca bodyguard. A inceput sa practice skandenberg, iar rezultatelenu au intarziat sa apara.…

- Ministrul Apararii Nationale, Mihai Fifor, a exprimat vineri aprecierea pentru sprijinul pe care Italia l-a manifestat in incadrarea cu militari a Brigazii Multinationale din Craiova si a subliniat sustinerea Romaniei pentru abordarea unitara, in conceptul 360 de grade, a amenintarilor la adresa securitatii…

- Șase persoane au fost ranite in urma impușcaturilor ce au avut loc sambata in orașelul Macerata. Un barbat in varsta de 28 de ani, infașurat cu steagul Italiei, a luat la ținta mai mulți imigranți.

- In acest weekend, Mihai Morar le-a facut o surpriza fetelor sale si le-a dus la Milano unde au participat la concertul ''Soy Luna''. In timpul petrecut in Italia, Mihai Morar a prezentat fanilor atat fotografii de la eveniment, cat si o poezie scrisa de el.

- Un barbat a fost retinut dupa ce cateva persoane au fost ranite dupa ce individul ar fi deschis focul dintr-un autoturism in orasul Macerata, centrul Italiei, a informat politia sambata, relateaza dpa. Politia le-a cerut locuitorilor orasului sa evite spatiile publice, iar primarul le-a…

- Un cetatean român a fost ranit usor în accidentul feroviar produs joi în Italia, acesta fiind transportat la spital si, ulterior, externat, a anuntat Ministerul Afacerilor Externe, într-un comunicat remis AGERPRES. Conform sursei citate, Consulatul General…

- Viitorul prim-ministru al Italiei ar trebui sa fie Antonio Tajani, actualul presedinte al Parlamentului European, a declarat joi fostul premier italian Silvio Berlusconi, citat de DPA. Berlusconi conduce o alianta conservatoare aflata in fruntea sondajelor de opinie in perspectiva alegerilor…

- Cultura si societatea italiene risca sa fie distruse de islam, a declarat liderul partidului de extrema dreapta Liga Nordului, Matteo Salvini, un aliat al fostului premier Silvio Berlusconi, angajandu-se sa opreasca 'invazia' migrantilor, transmite marti Reuters. Comentariile lui Salvini au…

- Sase persoane au fost ranite într-o explozie produsa duminica într-un complex de locuinte din apropierea orasului Milano, din nordul Italiei, relateaza agentia de presa ANSA, citata de Reuters. Doua apartamente de la ultimul etaj al unui bloc din oraselul Sesto San Giovanni…

- Nationala Romaniei va juca in aceasta seara, de la ora 20:00, cu nationala Italiei, in primul meci al turneului de calificare de la Bolzano, prima faza in drumul spre turneul final din Germania si Danemarca din 2019. Valentin Ghionea este marele absent al Romaniei in Italia. Extrema dreapta se afla…

- O moldoveanca, in varsta de 63 de ani, a murit fiind strivita de un tren. S-a intamplat ieri, in jurul orei 14:30, ora Italiei, in apropiere de Camnago-Lentate sul Seveso, localitate care se afla intre Milano și Laco di Como.

- Cantareața de muzica populara Aura Stoican traiește clipe de vis, in Milano, alaturi de soțul și parinții ei. Dupa un an greu de munca, dar plin cu realizari, aceasta și-a luat familia și a plecat in vacanța, in Italia, acolo unde locuiesc finii Aurei. Frumoasa interpreta și-a recompensat…

- Un an de vacanțe. Mii de oameni fericiți. Amintiri de-o viața și promisiunea unor reveniri. Agenția de turism Ultramarin pregatește o mulțime de surprize pentru 2018 și va invita sa descoperiți lumea. Japonia, Israel, Rusia, Portugalia, Italia, Turcia, Croația sau Iordania sunt doar cateva dintre destinațiile…

- Italia este destinatia catre care se indreapta cei mai multi romani in perioada 21 decembrie 2017 - 7 ianuarie 2018 si unde raman pentru aproximativ cinci zile, reiese dintr-un studiu momondo.ro, remis presei. Potrivit studiului, un interes crescut al românilor se îndreaptă anul acesta…

- Presedintele FIFA, elvetianul Gianni Infantino, a exclus posibilitatea ca selectionata de fotbal a Italiei sa ia parte la Cupa Mondiala din vara anului viitor, in locul reprezentativei Spaniei, informeaza agentia EFE.