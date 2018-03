Stiri pe aceeasi tema

- Reintoarcerea surprinzatoare a fostului premier italian Silvio Berlusconi in prim-planul scenei politice arata ca italienii au ''memorie scurta'', a declarat ex-prim-ministrul Mario Monti, intr-un interviu pentru cotidianul german Die Zeit, inaintea alegerilor parlamentare de duminica din Italia, transmite…

- Reintoarcerea surprinzatoare a fostului premier italian Silvio Berlusconi in prim-planul scenei politice arata ca italienii au ''memorie scurta'', a declarat ex-prim-ministrul Mario Monti, intr-un interviu pentru cotidianul german Die Zeit, inaintea alegerilor parlamentare de duminica…

- Presedintele Parlamentului European, Antonio Tajani (64 de ani), ar fi o alegere "excelenta" la conducerea urmatorului guvern italian, a declarat marti fostul premier si liderul conservator italian Silvio Berlusconi, citat de agentia de presa dpa. Declaratia sa intervine inaintea alegerilor generale…

- Fostul premier Silvio Berlusconi s-a declarat increzator ca formatiunea sa, Forza Italia (centru-dreapta), va putea alcatui o coalitie guvernamentala cu formatiuni de dreapta si extrema-dreapta dupa scrutinul parlamentar programat in Italia pe 4 martie, relateaza cotidianul Il Tempo.

- Rezultatului scrutinului este dificil de prognozat si ar putea conduce la un parlament fara o majoritate stabila, comenteaza miercuri agentia France Presse. Potrivit celor mai recente sondaje de opinie disponibile, coalitia formata din Forza Italia (partidul de dreapta al fostului premier Silvio…

- Potrivit celor mai recente sondaje de opinie disponibile, coalitia formata din Forza Italia (partidul de dreapta al fostului premier Silvio Berlusconi) si doua formatiuni de extrema-dreapta - Liga Nordului si Fratii Italiei - reuneste 37%-38% din intentiile de vot. Aceasta coalitie ''este…

- Simona Halep s-a retras inaintea semifinalei turneului Premier 5 de la Doha, cu Garbine Muguruza, dupa ce vineri a invins-o cu 6-0, 6-4 pe cea mai tanara jucatoare din Top 50 WTA, Catherine Bellis. Halep a lasat de inteles pe finalul meciului din sferturi ca ar avea cateva probleme la…

- Joi, 15 februarie, in cadrul organizatiei judetene de tineret ALDE au avut loc alegeri pentru functia de presedinte. Tinerii argeseni au decis ca functia sa ii revina lui George Adrian NAE, 27 de ani, inginer de profesie. “Desi nu a mai facut politica pana acum, el este perceput ca un tanar de perspectiva,…

- Omul politic despre care Mihaiela Iorga Moraru a vorbit in emisiunea lui Mihai Gadea, potențiala propunere pentru funcțiua de premier, pe care Laura Codruța Kovesi a incercat sa o blocheze, ar fi Eugen Teodorovici, scrie DC News. Potrivit unor surse DCNews, ministrul a carui ascensiune se dorea a fi…

- Presedintele american Donald Trump s-a declarat gata sa-si seara scuze pentru ca a preluat in noiembrie pe contul sau de Twitter niste inregistrari video antimusulmane postate de o grupare britanica...

- Viitorul prim-ministru al Italiei ar trebui sa fie Antonio Tajani, actualul presedinte al Parlamentului European, a declarat joi fostul premier italian Silvio Berlusconi, citat de DPA. Berlusconi conduce o alianta conservatoare aflata in fruntea sondajelor de opinie in perspectiva alegerilor…

- Viitorul prim-ministru al Italiei ar trebui sa fie Antonio Tajani, actualul presedinte al Parlamentului European, a declarat joi fostul premier italian Silvio Berlusconi, citat de DPA, informeaza agerpres.ro. Berlusconi conduce o alianta conservatoare aflata in fruntea sondajelor de opinie…

- Liviu Dragnea va avea susținerea partidului daca va lua decizia de a candida la prezidențiale, spune fostul lider al social-democraților, Mircea Geoana. Geoana crede ca PSD nu se grabește sa anunțe candidatul pentru alegerile prezidențiale de anul viitor, deoarece o astfel de mișcare nu ar face decat…

- Fostul vicepremier Sevil Shhaideh, fidela lui Liviu Dragnea, va fi numita in functia de secretar general al guvernului, au declarat surse din PSD pentru Hotnews.ro. Shhaideh ar urma astfel sa fie mana dreapta a Vioricai Dancila, care nu are experienta administrativa.

- Liderul PMP, Traian Basescu, a declarat, marti, ca daca presedintele Klaus Iohannis ar fi vrut sa aiba o opozitie unita ar fi cerut PNL sa propuna un candidat pentru functia de premier, afirmand ca PMP ar fi sustinut ”categoric” orice candidat liberal, chiar si pentru ”frumusetea jocului”. ”Daca voia…

- Senatorul Traian Basescu a declarat, marți, in emisiunea Romania 9, la TVR 1, ca este de acord cu formarea unei coaliții de dreapta care sa susțina la urmatoarele alegeri prezidențiale un candidat unic, dar a adaugat ca problema este "onestitatea PNL-ului".

- Un aliat important al fostului premier italian Silvio Berlusconi si-a reafirmat marti opozitia fata de euro si normele UE, el dezvaluind astfel diviziuni in alianta conservatoare care este favorita urmatoarelor alegeri, relateaza DPA. ''Spre deosebire de altii, nu ne formulam ideise…

- Mesaj clar din partea senatoarei PNL Timiș, Alina Gorghiu, legat de investirea in funcția de premier a Vioricai Dancila, propunerea PSD pentru funcția de prim-ministru. Fosta șefa a liberalilor a declarat astazi ca PNL va vota impotriva desemnarii Vioricai Dancila in funcția de premier. „Președintele…

- Fostul sef al guvernului italian Silvio Berlusconi a incheiat joi seara o alianta cu dreapta suveranista pentru alegerile din 4 martie, potrivit unui mesaj al sau pe Twitter, relateaza AFP. ''Tocmai am semnat impreuna cu Matteo Salvini si cu Giorgia Meloni programul electoral de…

- "Fiind un atacant central, cred ca va fi bun la Ministerul de Interne", a declarat Berlusconi despre Salvini, folosind un termen din fotbal. Fostul sef de guvern a mai spus, in declaratii pentru postul TV La7, ca este gata sa-si asume din nou acest post, in cazul in care Curtea Europeana…

- “Președintele, saracul, nu e o formula academica corecta, a luat o decizie raționala și constituționala. Acoperit total de Constituție. Raționala, a preferat sa scurteze criza în loc sa o prelungeasca, probabil nu știu daca era mai bine. Nu are mijloace constituționale sa declanșeze direct…

- Presa internationala scrie ca presedintele Klaus Iohannis a decis sa mai dea PSD o sansa si sa o desemneze premier pe Viorica Dancila, subliniind ca Romania va avea pentru prima data o femeie in aceasta functie si ca Dancila este al treilea prim-ministru din ultimul an.

- Presedintele Klaus Iohannis a pierdut aproape 1.500 de fani pe pagina oficiala de Facebook, miercuri seara, de la momentul anuntului facut la ora 17.30 cu privire la desemnarea Vioricai Dancila, propusa de PSD, pentru postul de prim-ministru.

- Presedintele PSD Liviu Dragnea a anuntat miercuri, dupa desemnarea Viorica Dancila in functia de premier, ca liderii PSD se vor reuni luni pentru a stabili componenta Guvernului, iar in 29 ianuarie este posibil votul de investitura. "Presedintele a acceptat propunerea noastra si a desemnat-o…

- Chiar in aceste momente , Klaus Iohannis a anuntat ca Viorica Dancila va fi noul premier al Romaniei. Presedintele a declarat ca a acceptat propunerea facuta din partea coalitiei de guvernare si a mai subliniat ca a decis sa mai acorde o sansa celor din PSD. Ultima actualizare: Miercuri,…

- Presedintele Partidului Miscarea Populara (PMP), senatorul Traian Basescu, a declarat miercuri ca guvernarea este catastrofala si nu trebuie sa continue, aratand ca formatiunea sa i-a propus pentru functia de premier pe Siegfried Muresan si Eugen Tomac. "Eu am sustinut in fata presedintelui…

- Intrebat daca, in cazul in care PNL ar fi venit cu o propunere de premier s-ar fi numit pe el insusi, Ludovic Orban a spus ca el a fost achitat in dosarul in care era suspectat ca s-a folosit de functia din partid ca sa obtina bani in campania din 2015 pentru Primaria Capitalei. ”Eu sunt…

- Social-democratii au nominalizat-o in sedinta Comitetului Executiv National de marti pe Viorica Dancila pentru functia de prim-ministru. Opozitia sustine alegeri anticipate. De menționat ca, in aceste momente, Klaus Iohannis se consulta cu partidele si formatiunile reprezentate in Parlament,…

- ALDE a hotarat, in sedinta Biroului Politic Central, sustinerea Vioricai Dancila pentru functia de premier. Purtatorul de cuvant al ALDE, Varujan Vosganian, a declarat miercuri, dupa sedinta Biroului Politic, ca partidul o sustine pe Viorica Dancila pentru functia de premier: "Evolutia ulterioara a…

- Viorica Dancila a fost validata pentru functia de premier si de cei de la ALDE. Comitetul Executiv al partidului s-a întrunit miercuri dimineata pentru a dat un vot propunerii PSD pentru sefia Guvernului. Membrii Biroului Politic ALDE au votat cu unanimitate de voturi sustinerea…

- Presedintele Klaus Iohannis se consulta, miercuri, cu partidele si formatiunile reprezentate in Parlament in vederea desemnarii unui candidat pentru functia de premier, dupa ce Mihai Tudose a demisionat din functie. Consultarile vor incepe la ora 12,00, cu reprezentantii PSD si ALDE. La ora 13,00, urmeaza…

- Presedintele executiv al Partidului Social Democrat (PSD), senatorul Niculae Badalau, a declarat ca ministrul Apararii, Mihai Fifor, a refuzat propunerea facuta în Comitetul Executiv National (CExN) al partidului de a prelua pentru functia de prim-ministru. El a afirmat marti seara,…

- ALDE este de acord cu propunerea PSD ca Viorica Dancila sa preia functia de premier, a declarat, marti, la Parlament, vicepresedintele ALDE Teodor Melescanu dupa intalnirea cu presedintele PSD, Liviu Dragnea. Melescanu a spus despre Dancila ca detine experienta in ceea ce priveste relatia…

- "Nu pot sa spun decat ca le multumesc colegilor mei pentru increderea acordata. Ma onoreaza si ma responsabilizeaza. Nu pot sa fac declaratii pana cand nu ma desemneaza Iohannis. Daca colegii au avut incredere in mine nu o sa-i dezamagesc. Sunt o fire optimista si echilibrata, cred ca trebuie sa…

- Eurodeputata Viorica Dancila, propunerea PSD pentru funcția de premier, a facut prima declarație publica dupa decizia conducerii PSD.„Le mulțumesc foarte mult colegilor mei pentru increderea acordata. Acest lucru ma onoreaza si ma responsabilizeaza. Nu pot sa fac declaratii pana nu vad daca…

- Europarlamentarul Viorica Dancila este propunerea PSD pentru functia de premier, dupa demisia lui Mihai Tudose, dupa ce Ecaterina Andronescu- o alta varianta luata in discutie- a refuzat din start propunerea. CEx PSD a votat, marti, in unanimitate, ca Viorica Dancila sa fie propunerea PSD…

- Viorica Dancila, propunerea PSD pentru functia de premier, dupa demisia lui Mihai Tudose, are origini in Teleorman si o legatura veche cu Liviu Dragnea. Este din Videle, acelasi oras din care vine si Carmen Daniela Dan, Ministrul Afacerilor Interne.

- Liderul PNL Ludovic Orban a declarat marți, dupa propunerea Vioricai Dancila pentru funcția de premier PSD, ca raspunderea pentru guvernarea catastrofala este exclusiva a PSD și cere alegeri anticipate.

- 'Au fost doua propuneri si ceea ce mi-am dorit este sa nu se imparta voturile in CExN si sa mergem mai departe cu cel care sa aiba, din punctul de vedere al CExN, tot sprijinul', a precizat Ecaterina Andronescu. Propunerea a fost onoranta, a spus Ecaterina Andronescu, la Antena 3. Cu privire…

- Europarlamentarul Viorica Dancila este propunerea PSD pentru functia de premier al Guvernului Romaniei.Potrivit unor surse Ecaterina Andronescu ar fi fost o alta propunere pentru functia de premier, insa aceasta a refuzat nominalizarea.Curriculum VitaeFormare titluri si diplome 2004 2006 : invatamant…

- Presedintele Klaus Iohannis se va consulta miercuri, la Palatul Cotroceni, cu partidele si formatiunile parlamentare in vederea desemnarii unui candidat pentru functia de prim-ministru. Presedintele Klaus Iohannis a trimis marti o scrisoare presedintilor partidelor si formatiunilor politice…

- Radu Tudor a vorbit despre propunerea PSD pentru funcția de premier, spunând ca se așteapta sa ramâna Viorica Dancila, deoarece „din cei patru candidați, Fifor, Andronescu, Stanescu și Dancila, trei au refuzat”. „Nu exista motive serioase ca aceasta propunere…

- Ministrul Apararii, Mihai Fifor, este cel mai vehiculat nume pentru funcția de premier, potrivit mai multor surse din PSD citate in presa naționala. Fifor este senator de Arad din 2016, in mandatul anterior fiind senator de Dolj.

- Liderii PSD se vor reuni in cadrul unui Comitet Executiv in care vor discuta propunerea de premier, dupa demisia lui Mihai Tudose. Taberele in PSD deja s-au conturat și pe lista scurta intra direct doi dintre oamenii al caror nume a fost vehiculat in ultima perioada. Citește și: SURSE - Liviu…

- Mihai Tudose si-a dat demisia din functia de premier dupa ce i s-a retras sprijinul politic de catre CEXN. Tudose a avut prima reactie imediat dupa a luat decizia. "E nevoie de un alt Guvern. Mereu e loc de mai bine. Eu nu rup partidul. CEX m-a numit, CEX a spus ca e loc de mai bine. Imi reprosez…

- Președintele Partidului Democrat, Vladimir Plahotniuc, nu are intenția sa devine premier, cel puțin in urmatorul an. Declarațiile au fost facute de catre președintele Parlamentului, Andrian Candu, in cadrul emisiunii „Punctul pe Azi" de la TVR.

- Dupa deputati, care au adoptat textul cu o larga majoritate in luna aprilie, senatorii au aprobat proiectul de lege cu 180 de voturi pentru si 71 impotriva, avand sprijinul Partidului Democrat (PD, centru-stanga, aflat la guvernare), al Stangii si al Miscarii 5 Stele (populist, antisistem).Forza…

- Tag-urile sunt o parte importanta a unei retele sociale, ele ajutand la organizarea continutului masiv al acestora pe subiecte de interes. Popularizate de Twitter, acestea au fost adoptate ulterior de numeroase alte produse, inclusiv de Facebook. Instagram, produs detinut de Facebook, foloseste si el…

- Fostul premier Victor Ponta a declarat, luni seara, la RTV, ca dupa demisia sa „asumata” din funcția de premier Vasile Dincu trebuia sa fie premier, insa Klaus Iohannis s-a impotrivit. „Demisia mea din funcția de premier a fost una asumata. Vasile Dincu trebuia sa fie premier, dar nu l-a acceptat Klaus…

- Comisia juridica, numiri și imunitați anunța concurs pentru selectarea candidaților la funcția de membri ai Consiliului Superior al Magistraturii și ai Consiliului Superior al Procurorilor. Candidatul la funcția de membru al Consiliului Superior al Magistraturii va fi selectat din rindul profesorilor…