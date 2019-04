Stiri pe aceeasi tema

- Lista premierului Benjamin Netanyahu si cea a principalului sau rival Benny Gantz au obtinut scoruri foarte apropiate in doua din cele trei sondaje de la iesirea din sectiile de votare la alegerile legislative desfasurate marti in Israel, dar lista premierului pare sa fie mai bine plasata pentru a forma…

- Partidul albastru-alb al lui Gantz ar câștiga 37 de locuri din totalul de 120 de locuri fața de doar 33 ale partidului premierului Benjamin Netanyahu, potrivit sondajelor efectuate la ieșirea de la urne, la alegerile parlamentare din Israel, scrie AFP. Pentru formarea unei majoritați este nevoie…

- Israelienii voteaza in cele mai stranse alegeri generale din țara, care ar putea constitui o ocazie buna pentru primul ministru Benjamin Netanyahu, liderul Partidului Likud de dreapta, sa obțina un al cincilea mandat. Acesta se confrunta cu acuzațiile de corupție din partea fostului șef militar Benny…

- Marti, cei circa 6 milioane de electori ai Israelului vor vota in alegeri generale anticipate pentru cele 120 de locuri in Knesset, in alegeri cu relevanta majora pentru Israel dar in primul rand pentru premierul Benjamin Netanyahu.

- Rezultatele parțiale ale alegerilor generale de duminica din Thailanda arata ca partidul pro-armata este ușor in fața partidului populist ce conduce "frontul democrat", un rezultat neașteptat pentru scrutinul ce a tot fost amanat dupa lovitura de stat data de armata in 2014, transmite Reuters.

- Ministerul Justitiei din Israel a anuntat luni ca premierul Benjamin Netanyahu va fi audiat si eventual inculpat de procurori abia dupa alegerile din 9 aprilie, transmite Reuters. Procurorul general al Israelului a anuntat pe 28 februarie ca intentioneaza sa il acuze pe Netanyahu de luare de mita, frauda…

- Partidul Muncii, aflat în opozitie, a cerut demisia premierului Israelului, Benjamin Netanyahu, în contextul procedurii de inculpare pentru acte de coruptie, informeaza cotidianul Times of Israel. "Spectacolul s-a terminat. Netanyahu, este de ajuns, ne plasezi într-o…

- Prim-ministrul Benjamin Netanyahu se va confrunta cu o puternica alianța formata pentru a contrabalansa distribuția de putere în alegerile generale planificate pentru luna aprilie. Reuters informeaza ca aceasta alianța ar putea schimba ecuația într-o cursa electorala care parea ca va…