Alegeri în Israel. Netanyahu-Trump, convorbire telefonică Discutia telefonica a avut loc in conditiile in care Netanyahu va lupta pentru a se mentine in functia de premier in cursa electorala ce va avea loc marti in Israel. Netanyahu si-a afisat relatia apropiata cu presedintele american ca parte a strategiei sale de campanie, iar Trump si-a exprimat deschis sprijinul pentru aliatul sau. Potrivit lui Donald Trump, un tratat de aparare reciproca 'va consolida si mai mult alianta extraordinara' dintre Israel si SUA. 'Intentionez sa continuu discutiile dupa alegerile din Israel, cand ne vom intalni la Natiunile Unite, mai tarziu luna aceasta',… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

