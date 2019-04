Stiri pe aceeasi tema

- Dupa numararea a peste 97% dintre buletinele de vot de la alegerile de marți, primul-ministru Benjamin Netanyahu este la un pas de a-și asigura al cincilea mandat de premier și sa devina astfel cel mai longeviv șef al executivului israelian. Rezultatele de pana acum arata ca Partidul Likud, condus de…

- Politicianul Benjamin Netanyahu pare avantajat in intentia sa de a-si mentine postul de premier al Israelului, conform rezultatelor partiale ale alegerilor legislative desfasurate marti, transmite miercuri AFP. Rezultatele partiale dupa numararea a 95% din voturile indica obtinerea a cate 35 de locuri…

- Partidul albastru-alb al lui Gantz ar câștiga 37 de locuri din totalul de 120 de locuri fața de doar 33 ale partidului premierului Benjamin Netanyahu, potrivit sondajelor efectuate la ieșirea de la urne, la alegerile parlamentare din Israel, scrie AFP. Pentru formarea unei majoritați este nevoie…

- Israelienii voteaza in cele mai stranse alegeri generale din țara, care ar putea constitui o ocazie buna pentru primul ministru Benjamin Netanyahu, liderul Partidului Likud de dreapta, sa obțina un al cincilea mandat. Acesta se confrunta cu acuzațiile de corupție din partea fostului șef militar Benny…

- Marti, cei circa 6 milioane de electori ai Israelului vor vota in alegeri generale anticipate pentru cele 120 de locuri in Knesset, in alegeri cu relevanta majora pentru Israel dar in primul rand pentru premierul Benjamin Netanyahu.

- Marti, cei circa 6 milioane de electori ai Israelului vor vota in alegeri generale anticipate pentru cele 120 de locuri in Knesset, in alegeri cu relevanta majora pentru Israel dar in primul rand pentru premierul Benjamin Netanyahu.

- Peste zece milioane de israelieni sunt chemați marți sa voteze la alegerlie parlamentare din Israel, un scrutin cu rezultat incert pentru premierul Benjamin Netanyahu, care vizeaza al cincilea mandat, scrie AFP.Iata mai jos posibilele scenarii realizate de agenția internaționala de presa.Likud…

- Benjamin Netanyahu crede ca este un plan al adversarilor sai de a inlatura de la putere guvernul sau de dreapta, el denuntand joi perspectiva de a fi inculpat pentru coruptie, calificand-o drept o 'vanatoare de vrajitoare', informeaza AFP si dpa. Netanyahu a declarat ca este tinta unei campanii de…