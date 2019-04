Stiri pe aceeasi tema

- Militanți din Fâșia Gaza au lansat duminica dimineața cinci rachete spre teritoriul israelian, la doar câteva ore dupa ce patru palestinieni au fost împușcați mortal de militarii israelieni în cursul unui miting de aniversare a protestelor saptamânale de la frontiera dintre…

- Procurorul general al Israelului intentioneaza sa il acuze pe premierul Benjamin Netanyahu de coruptie, a transmis joi televiziunea de stat israeliana, preluata de Reuters. Informatia a fost confirmata de Ministerul Justitiei, precizeaza AFP. Ministerul Justitiei a comunicat ca procurorul general Avichai…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu este asteptat miercuri la Moscova, pentru a discuta cu presedintele rus Vladimir Putin asupra mijloacelor menite, in opinia sa, sa "impiedice Iranul sa se inradacineze" in Siria, informeaza AFP. "Din punctul nostru de vedere, discutiile se vor concentra…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a promis luni ca nicio colonie israeliana din Cisiordania nu va fi vreodata evacuata, nici macar in cadrul unui viitor acord de pace, relateaza Xinhua, potrivit agerpres.ro.Citește și: BUBUIE nervii in PNL, dupa prezentarea sondajelor interne: Crin Antonescu…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a promis luni ca nicio colonie israeliana din Cisiordania nu va fi vreodata evacuata, nici macar in cadrul unui viitor acord de pace, relateaza Xinhua. El a facut aceste declaratii in timpul unei intalniri cu fosti locuitori ai Netiv Ha'avot, o fosta colonie…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a promis miercuri o 'reactie letala' gruparilor armate palestiniene care vor relua ostilitatile, acest avertisment intervenind pe fondul escaladarii tensiunilor in Fasia Gaza, informeaza France Presse, potrivit agerpres.ro.Citește și: Jens Stoltenberg,…

- Premierul israelian, Benjamin Netanyahu, a difuzat sambata o inregistrare video in care acuza stanga si media ca exercita presiuni asupra procurorului general pentru a-l convinge sa il puna sub acuzare in dosare de presupusa coruptie, cu trei luni inainte de un scrutin cheie, relateaza AFP.…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a afirmat miercuri ca tara sa este 'pregatita pentru orice scenariu' in contextul informatiilor despre o posibila 'interventie cibernetica' straina in cadrul alegerilor legislative preconizate sa aiba loc la 9 aprilie in Israel, potrivit France Presse, informeaza…