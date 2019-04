Stiri pe aceeasi tema

- Un numar de aproximativ 6,3 milioane de israelieni sunt chemati marti la urne pentru a-si alege membrii parlamentului, Knesset, scrutin ce va fi determinant pentru alegerea viitorului prim-ministru, relateaza AFP preluat de agerpres. La actualul scrutin se prezinta circa 41 de liste sau partide.…

- Cancelarul german Angela Merkel il va primi la 12 aprilie la Berlin pe presedintele ucrainean in exercitiu Petro Porosenko, care candideaza pentru un al doilea mandat la conducerea statului, cu noua zile inaintea celui de-al doilea tur al alegerilor prezidentiale in Ucraina pe care acesta spera sa le…

- "Soldati israelieni au reperat trei suspecti care traversau bariera de securitate si incercau sa se infiltreze in Israel din sudul Fasiei Gaza. Armata a replicat cu tiruri", a precizat comunicatul.Suspectii au fost transferati la un spital israelian, a declarat pentru agentia France Presse…

- Trei palestinieni au intrat luni dimineata cu o masina in soldati israelieni care isi oprisera vehiculul pe marginea unei sosele in Cisiordania ocupata, a anuntat armata israeliana, transmite Reuters. Un ofiter israelian ranit in incident se afla in stare critica, a adaugat armata, care mai mentioneaza…

- Peste trei milioane de moldoveni sunt eligibili sa voteze la alegerile parlamentare de duminica, din Republica Moldova. La scrutin se vor alege cei 101 parlamentari, iar sondajele arata ca nicio formațiune nu va reuși sa obțina majoritatea absoluta. Sistemul de votare in Republica Moldova a fost schimbat…

- Incidentul a avut loc, vineri dupa-amiaza, intr-un supermarket din cartierul Aurel Vlaicu, unde se aflau la cumparaturi zeci de persoane, in momentul in care prin sistemul audio s-a anuntat evacuarea incintei. Clientilor li s-au cerut sa-si abandoneze cumparaturile in magazin si sa iasa cat mai repede…

- Sedinta coalitiei de guvernare, in care s-a discutat pe marginea proiectului de buget pe 2019, s-a incheiat, dupa aproximativ 3 ore. Discutiile vor continua insa si miercuri, fiind invitati si reprezentanti ai Ministerului Transporturilor si ai Asociatiei Municipiilor din Romania (AMR). Potrivit unor…

- Un incediu puternic a izbucnit in dimineata zilei de sambata, 2 februarie, la fabrica de condimente Solina, pe Calea Ciugudului, in Alba-Iulia. Reprezentantii ISU Alba au trimis prin RO-Alert un mesaj destinat locuitorilor din zona.