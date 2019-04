Stiri pe aceeasi tema

- Un numar record de aproximativ 40 de partide concureaza pentru locurile din Knesset scoase marti la concurs in alegerile legislative din Israel, informeaza dpa. Cele mai multe voturi si le vor adjudeca partidul de dreapta Likud al premierului Benjamin Netanyahu si formatiunea de centru Albastru si Alb,…

- Likud, partidul prim-ministrului israelian Benjamin Netanyahu, l-a acuzat miercuri de "coruptie" pe principalul sau rival, Benny Gantz, la mai putin de doua saptamani pana la alegerile legislative din 9 aprilie, relateaza France Presse. "Likud ii cere procurorului de stat sa deschida imediat…

- Candidatul centrist in alegerile legislative din Israel, Benny Gantz, a afirmat luni, la Washington, ca daca va ajunge prim-ministru nu va ezita sa utilizeze forta contra Iranului "in cazul in care va fi necesar", informeaza AFP, https://www.agerpres.ro/.Adresandu-se puternicului lobby pro-israelian…

- Omul de afaceri israelian, Michael Ganor, care reprezenta grupul german ThyssenKrupp in israel, a semnat o intelegere prin care pledeaza vinovat in acest dosar.El recunoastea ca a luat mita si a acceptat sa le dea anchetatorilor informatii despre alti suspecti, in schimbul unei pedepse…

- Principalul adversar al lui Benjamin Netanyahu in alegerile de la 9 aprilie, fostul sef de stat-major Benny Gantz, l-a acuzat luni pe premierul israelian de implicare intr-o vanzare de submarine pentru care a fost audiat fara sa fie pus vreodata sub acuzare, relateaza AFP. Benny Gantz…

- Benjamin Netanyahu crede ca este un plan al adversarilor sai de a inlatura de la putere guvernul sau de dreapta, el denuntand joi perspectiva de a fi inculpat pentru coruptie, calificand-o drept o 'vanatoare de vrajitoare', informeaza AFP si dpa. Netanyahu a declarat ca este tinta unei campanii de…

- Cei doi principali contracandidati ai premierului israelian Benjamin Netanyahu au anuntat joi ca au creat o alianta in scopul castigarii alegerilor legislative anticipate din 9 aprilie, informeaza AFP preluata de Agerpres. Benny Gantz, fost sef al Statului Major al armatei, si centristul Yair…

