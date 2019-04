Sectiile de votare au fost deschise marti in Israel pentru alegerile legislative care vor decide daca prim-ministrul in exercitiu Benjamin Netanyahu va continua sa ramana la putere dupa mai mult de un deceniu sau daca va avea loc o schimbare cu nou-venitul Benny Gantz, relateaza France Presse si Times of Israel. Aproximativ 6,3 milioane de alegatori sunt chemati sa ii aleaga pana la ora 22.00 locala (19.00 GMT) pe cei 120 de deputati care ii vor reprezenta in Knesset (parlament). Votul pare a fi un referendum pentru sau impotriva lui "Bibi", porecla cu care toti compatriotii sai il cunosc pe Netanyahu,…