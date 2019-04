Stiri pe aceeasi tema

- Militanți din Fâșia Gaza au lansat duminica dimineața cinci rachete spre teritoriul israelian, la doar câteva ore dupa ce patru palestinieni au fost împușcați mortal de militarii israelieni în cursul unui miting de aniversare a protestelor saptamânale de la frontiera dintre…

- Mesajul vine in urma anunțului premierului Viorica Dancila privind decizia de mutare a ambasadei Romaniei de la Tel Aviv la Ierusalim. „Ma bucur de intalnirea de saptamana aceasta cu Prim Ministrul Viorica Dancila, un aliat NATO și un prieten. Am avut oportunitatea de a-i mulțumi pentru parteneriatul…

- Anuntul ar putea fi facut cu ocazia unei sedinte a parlamentarilor conservatori care este programata sa se desfasoare miercuri. „Granzii Tory (n.red. - membru al Partidului Conservator) se asteapta acum ca prim-ministrul sa se foloseasca de ocazie pentru a stabili data demisiei sale", a transmis…

- CHIȘINAU, 25 mart – Sputnik. Israelul îsi desfașoara cele doua brigazi de infanterie și unitați blindate la granița cu Gaza, relateaza luni presa locala, citata de Sputnik International. © Sputnik / Иссам Аль-РимавиIngrozitor: Atac asupra Tel Avivului - Mai mulți raniți, printre…

- Partidul Muncii, aflat în opozitie, a cerut demisia premierului Israelului, Benjamin Netanyahu, în contextul procedurii de inculpare pentru acte de coruptie, informeaza cotidianul Times of Israel. "Spectacolul s-a terminat. Netanyahu, este de ajuns, ne plasezi într-o…

- Presa israeliana prezinta ca iminenta anunțarea de catre procurorul general din Israel, Avichai Mandelblit, a intenției sale de a-l inculpa pe premierul Benjamin Netanyahu, pentru acte de coruptie, dupa o ancheta de doi ani care a polarizat țara și care ar putea grabi sfârșitul carierei politice…

- Benjamin Netanyahu ar putea pierde alegerile legislative din 9 aprilie, dupa ce cei doi contracandidați principali au decis sa își consolideze poziția, formând o lista comuna.

- Scandalul implacarii rușilor in campania electorala pare fara sfarșit in SUA de la venirea la putere in 2016 a lui Donald Trump, cel de-al 45-lea președinte american. In timp ce rușii neaga vehement orice implicare și alte state, cum ar fi Israelul, se tem de o posibila intervenție. Dar oare Serviciul…