UNATC IL Caragiale demarează un nou proiect de cercetare în valoare de 1.4 milioane euro

Marți, 27 august, ora 14:00, în sala multifuncțională a centrului CINETic, va avea loc conferința de lansare a proiectului STAD Social Transmission of Cognitive and Emotional States in the Care of Alzheimer’s Disease… [citeste mai departe]