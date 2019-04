Partidul Social-Democrat se afla in fruntea alegerilor legislative din Finlanda duminica, potrivit rezultatelor partiale citate de AFP, dupa o campanie desfasurata impotriva politicii de austeritate a guvernului condus de premierul in exercitiu Juha Sipila, al carui partid de centru este la egalitate cu extrema dreapta in disputa pentru locul al treilea.

'Suntem cei mai mari perdanti ai acestor alegeri', si-a exprimat regretul premierul la scurt timp dupa publicarea primelor rezultate. Social-democratii obtin 19% din voturi, devansand Partidul coalitiei nationale (conservatorii, 16,7%),…