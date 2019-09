Stiri pe aceeasi tema

- Premierul ungar Viktor Orban a fost reales duminica presedinte al Fidesz, informeaza MTI. La al 28-lea congres al partidului de guvernamant din Ungaria, au fost reconfirmati in functii vicepresedintii Katalin Novak, Gabor Kubatov si Szilard Nemeth, iar Lajos Kosa a fost ales in conducere in locul lui…

- La al 28-lea congres al partidului de guvernamant din Ungaria, au fost reconfirmati in functii vicepresedintii Katalin Novak, Gabor Kubatov si Szilard Nemeth, iar Lajos Kosa a fost ales in conducere in locul lui Gergely Gulyas, seful cancelariei prim-ministrului potrivit Agerpres Congresul…

- Nascut pe 2 aprilie 1933, intr-o familie de evrei din Debrecen, estul Ungariei, acesta a crescut in Berettyoujfalu, in apropiere de granita cu Romania. In iunie 1944, a scapat de nazisti sarind intr-un tren care mergea la Budapesta, cu o zi inainte de deportarea evreilor din comunitatea sa…

- Pana la finele lunii septembrie pensionarii din Ungaria vor primi in posta vouchere pentru plata utilitatilor, cu doua saptamani inainte de alegerile locale la care premierul Viktor Orban vrea sa evite un avans al partidelor de opozitie, transmite Bloomberg, conform agerpres.ro.Guvernul de…

- Ungaria iși apara decizia de a permite tranzitarea spațiului sau aerian de un avion rus ce transporta vehicule blindate BRDM-2 catre Serbia, in pofida sancțiunilor UE ce vizeaza produsele militare de provenienta ruseasca, informeaza site-ul Politico.eu.Citește și: Afacerist din Arad: Fiica…

- Rusia a furnizat zece vehicule de patrulare blindate BRDM-2 unei baze militare de la Niš (Serbia), in cadrul unui pachet de asistenta mai amplu pentru tara balcanica, transportarea urmand sa aiba loc cu un avion care va tranzita spatiul aerian al Ungariei dupa ce Romania a blocat transportul, adauga…

- Liderul tinerilor democrati Viktor Orban a sustinut in spatiul public, in 1989, ca a sosit momentul ca trupele sovietice sa se retraga din Ungaria. Autoritatile maghiare au deschis granitele tarii ca sa-i lase pe refugiatii romani si pe germanii din RDG sa intre in Europa de Vest. Recent, Orban, acum…

- Viktor Orban isi sporeste influenta tot mai mult in randul comunitatii maghiare din Transilvania. Pe langa proiectele de investitii si finantare acordata in diverse domenii, printre care si in fotbal, acum partidul premierului maghiar Fidesz incepe sa preia cam tot ce inseamna presa in limba maghiara…