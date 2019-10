Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul Național al Monumentelor Istorice a anulat avizele emise companiei Regata Imobiliare pentru construcția unui centru multietajat in locul Cafenelei Guguța. Anunțul a fost facut de catre comunitatea OccupyGuguța pe o rețea sociala.

- Aproximativ 100.000 de oameni au participat sambata in Berna, capitala Elvetiei, la un mars pentru clima, au anuntat organizatorii evenimentului prin care s-a dorit transmiterea unui "semnal puternic" adresat partidelor politice, cu trei saptamani inainte de alegerile parlamentare, relateaza AFP. Cateva…

- Sute de activisti din domeniul climei au omagiat duminica un ghetar din Elvetia care urmeaza sa dispara in urmatorul deceniu ca urmare a incalzirii globale, potrivit Reuters, potrivit Agerpres.Ghetarul Pizol, care masoara in prezent mai putin de o zecime dintr-un kilometru patrat, este situat…

- Reprezentativa Romaniei a fost surclasata de formatia Elvetiei cu scorul de 8-0 (6-0), duminica, in Complexul Sportiv Orhei (Republica Moldova), in Grupa a 2-a a preliminariilor Campionatului European de fotbal feminin Under-17 din 2020.

- Liderul formatiunii de centru-dreapta spaniole Ciudadanos, Albert Rivera, a facut luni pe neasteptate propuneri pentru a scoate Spania din impasul politic si a evita alegerile anticipate, declarand ca i-ar putea facilita lui Pedro Sanchez investirea ca prim-ministru cu anumite conditii, noteaza Reuters,…

- Profesorul doctor in economie Radu Eugen Golban, lector asociat in cadrul Departamentului Relatii Internationale si Studii Europene al Universitatii de Vest Timisoara (UVT), a sesizat Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii (CNCD) dupa ce Consiliul Facultatii de Stiinte Politice l-a anuntat…

- Presedintele Pro Romania, Victor Ponta, sustine ca isi doreste un guvern de centru-stanga, dar considera ca ''cele doua partide de dreapta'', PNL si USR, pot sa incerce ''reteta de succes a USL'', in cazul in care ''grupul din jurul Vioricai Dancila - si ea insasi - va duce pana in prapastie Guvernul,…

- In ultimii 5 ani Elvetia s-a aflat intr-un continuu conflict cu Uniunea Europeana in ceea ce priveste politica de functionare a bancilor elvetiene. UE doreste sa propuna un acord-bilaterat, prin care relatiile comerciale dintre Uniune si bancile Elvetiei sa fie supuse reglementarilor astfel incat institutiile…