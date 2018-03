Stiri pe aceeasi tema

- Grupurile parlamentare ale partidelor USR, PNL si PMP initiaza o motiune simpla impotriva ministrului Culturii din Romania, George Ivascu, motivand ca dupa trei luni de la inceperea anului Centenar, niciun proiect dedicat sarbatoririi Marii Uniri nu a fost aprobat si inceput.

- Remus Borza este de parere ca Ludovic Orban ar putea sa iși consolideze poziția de lider al partidului dupa decizia definitiva de achitare primita de la Inalta Curte de Casație și Justiție. In PNL, spune Remus Borza, ar trebui totuși sa existe un nivel mai ridicat al libertații de opinie in cadrul…

- Nicolae Dica iși dorește ca echipa sa sa deschida scorul in meciul cu CFR Cluj de duminica, 18 martie, in direct la TV Digi Sport, Telekom Sport, Look TV și liveTEXT pe GSP.RO. Este curios de reacția celor de la CFR Cluj in momentul in care sunt conduși. "Avem o deplasare foarte grea la Cluj si trebuie…

- O instanta egipteana a condamnat la moarte, sâmbata, zece barbati care au fost gasiti vinovati de organizarea unor atacuri teroriste asupra politiei si a fortelor de securitate, relateaza site-ul agentiei Reuters. Totodata, alti cinci barbati au primit pedepse cu închisoarea…

- Firma romaneasca de software UiPath a obtinut o finantare de 153 de milioane dolari, o dovada a ascensiunii rapide a companiei in pozitia de lider in automatizarea proceselor de business cat si a pozitiei Europei Centrale si de Est pe harta hub-urilor antreprenoriale globale, informeaza Reuters.…

- Arabia Saudita si Egipt au incheiat un acord pentru a crea un fond comun de zece miliarde de dolari, menit sa finanteze dezvoltarea unui mega-oras in sudul Egiptului, in peninsula Sinai. Deal-ul a fost anuntat duminica, dupa ce Printul Coroanei Mohammed bin Salman s-a intalnit cu presedintele…

- Printul mostenitor al Arabiei Saudite, Mohammad bin Salman, a sosit duminica in Egipt, pentru o vizita de doua zile, in cadrul primului sau turneu in strainatate dupa numirea sa in iunie, informeaza AFP. El a fost intampinat de presedintele Abdel Fattah al-Sissi pe aeroportul international…

- Lider pe piața de retail, dar și lider ca angajator in țara noastra, Kaufland Romania a obținut pentru a treia oara consecutiv certificarea de Angajator de Top acordata de organizația independenta Top Employers Institute din Olanda. Mai multe despre ecuația de succes a companiei ne spune chiar Estera…

- Un cimitir antic uriaș a fost descoperit in orașul Minya din sudul Egiptului. Anunțul a fost facut de Ministerul Antichitaților din țara africana, care a menționat ca in necropola au fost descoperite, pe langa schelete umane, 40 de sarcofage, o masca de aur, peste 1000 de

- Simona Halep va ramane cel puțin trei saptamani pe prima poziție mondiala, indiferent de ceea ce se intampla in viitoarele turnee. Totul datorita parcursului foarte bun al jucatoarei romance, de anul trecut.

- Norvegia se mentine lider in clasamentul pe medalii de la Jocurilor Olimpice de iarna de la PyeongChang, luni, dupa a 11-a zi de intreceri, cu 11 medalii de aur, 9 de argint si 8 de bronz (total 28). Germania ocupa locul 2, cu 10-6-4 (total 20), in timp ce pe locul 3 se afla Canada, cu…

- Susținatorii examenelor de bacalaureat din acest an vor avea posibilitate sa conteste și notele obținute in sesiunile suplimentare. Anunțul a fost facut de Ministrul Educației Culturii și Cercetarii, Monica Babuc, in cadrul unui interviu pentru Sputnik Moldova.

- Dupa un 2017 in care a lasat cu gura cascata intreaga asistenta (a castigat Australian Open si Wimbledon-ul) si dupa un inceput de 2018 in care ne-a aratat ca s-a "inventat" totusi masina timpului, era doar o chestiune de timp pana cand Roger Federer avea sa ajunga acolo unde ii este locul: elvetianul…

- Simona Halep va caștiga 1,7 milioane pe an de la Nike, dar se afla la ani lumina de principalii sportivi aflați sub contract cu americanii. Ibericii de la mktesportivo.com au dezvaluit astazi sumele pe care Nike le platește jucatorilor de tenis. Lider detașat este elvețianul Roger Federer, care primește…

- Complexul Energetic Oltenia si-a propus ca pana in luna septembrie sa finalizeze procesul de valorificare a termocentralei de la Chiscani - Braila. Grupurile energetice de la Chiscani au fost cumparate in anul 2013 printr-o procedur...

- Pe pagina de socializare a fostului lider georgian Mihail Saakashvili a aparut informația ca acesta ar fi fost rapit de persoane care purtau cagule. O filmare din restaurantul in care ar fi avut loc rapirea au fost postate tot pe pagina de Facebook a fostului președinte. Pe pagina de socializare a lui…

- Eșec usturator pentru Boloni in prima liga belgiana. Formatia Antwerp, antrenata de tehnicianul roman, a fost invinsa, sambata, in deplasare, cu scorul de 4-0, de echipa Kortrijk, intr-un meci din etapa a XXVI-a a campionatului Belgiei. Gazdele s-au impus, grație reușitelor lui Ouali (20) și Chevalier…

- Inspectoratul pentru Situații de Urgența „Dealul Spirii” București-Ilfov organizeaza o noua etapa de recrutare a persoanelor care doresc sa devina voluntar la SMURD . Aflata la cea de-a treia etapa, campania ”Salvator din pasiune” iși dorește sa creeze o legatura tot mai stransa intre societatea civila…

- PNL este parasit de inca un lider local, care a ales sa conduca filiala PMP in loc sa-și pastreze funcția actuala. Radu Judele, consilier județean al PNL, a parasit partidul și a devenit președinte al filialei locale a PMP. Judele a fost administrator al Consiliului Județean cand instituția era condusa…

- Baschetbalistele de la Singerei defileaza in campionatul intern de baschet. Echipa din nordul Moldovei este lider autoritar in clasament și a obținut a 8 victorie consecutiva din tot atatea etape disputate.

- Eveniment impresionat la Muzeul National din Liban, unde au fost expuse 3 sculpturi antice repatriate de curand din Statele Unite. Operele de arta au fost furate in perioada razboiului civil.Printre piesele expuse se numara un cap de bour vechi de peste 2 mii de ani realizat din marmura.

- Presedintele Biroului Politic al PNL Iasi, Marius Bodea, a declarat miercuri, intr-o conferinta de presa, ca il va da in judecata pe primarul Mihai Chirica, pe care il considera responsabil de gradul ridicat de poluare din municipiul Iasi. "Voi deschide in instanta un proces impotriva primarului,…

- Kelemen Hunor a facut o declarație șoc sambata seara, la Targu Mures, in cadrul aniversarii a 15 ani de la infiintarea Conferintei Tineretului Maghiar. Potrivit presedintelui UDMR, noul program de guvernare arata „de parca ar fi scris in Ministerul Agriculturii, printre doua beri”. Liderul UDMR a declarat…

- Hisham Genina, liderul campaniei impotriva presedintelui Abdel Fattah al-Sisi la alegerile prezidentiale, a fost atacat sambata, in fata casei sale, si ranit grav. Fost sef anticoruptie, Genina lucra pentru alegerea generalului Sami Anan, singura amenintare reala pentru realegerea presedintelui Egiptului.

- Presedintele PSD Bistrita-Nasaud, Radu Moldovan, a declarat vineri, intrebat daca este corect ca cei cu probleme penale sa faca parte din Guvern, ca exista o prezumtie de nevinovatie si ca instantele de judecata decid asta, si nu „anumiti deontologi”.„Cine are probleme penale? Eu stiu ca in…

- Fiica fostului lider a spus „Da” in fața altarului anul trecut, dupa o relație de doi ani de zile și de atunci este mai mereu in vacanța alaturi de soțul ei. Elena Condescu, fiica fostului lider al minerilor, Marin Condescu, și soțul ei, Dragoș Adrian Sirbu, se afla de cateva zile in vacanța…

- Presedintele egiptean Abdel Fattah al-Sissi va candida pentru un al doilea mandat in fruntea tarii, la scrutinul prezidential din luna martie 2018, pe care cel mai probabil il va castiga, informeaza agentia de stiri Reuters.

- Președintele organizației județene PNL Gorj, deputatul Dan Vilceanu, a apreciat joi ca președintele Klaus Iohannis a lasat PSD-ul „ca la dentist” cand a acceptat sa o desemneze premier pe Viorica Dancila (PSD) pentru ca „adevaratul plan" al social-democraților ar fi fost inlaturarea de la șefia DNA…

- Nepotul presedintelui egiptean asasinat Anwar al-Sadat, devenit o voce a disidentei in Egipt, a anuntat luni ca nu va mai participa la alegerile prezidentiale din martie 2018, denuntand climatul de teama care inconjoara acest scrutin, relateaza AFP si Reuters. Actualul presedinte egiptean Abdel Fattah…

- Președinta organizației municipale a femeilor din PSD Brasov, Adela Diaconu, a avut parte de o surpriza nelacuta, sambata dimineața. Mașina sa, pe care a parcat-o in Centrul istoric al Brașovului, a fost vandalizata

- S-a inființat Asociația Flacara! Susținatorii clubului de fotbal Flacara Moreni au decis sa inființeze o asociație prin care sa ajute Post-ul S-a inființat Asociația Suporterilor Morenari Flacara – pentru viitorul fotbalului morenar! apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Presedintele ALDE Gorj, Dian Popescu, considera ca romanii au de suferit in urma conflictului dintre premierul Mihai Tudose si ministrul de Interne, Carmen Dan. Acesta susține ca este, de fapt, un joc politic și nu dorește ca partidul pe care il conduce sa se amestece in certurile PSD-ului.…

- Principalele doua partide separatiste din Catalonia, Junts per Catalunya si Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), au decis sa il sustina candidatura fostului lider Carles Puigdemont la sefia regiunii, relateaza Reuters.

- Parlamentul egiptean a prelungit marti - cu trei luni - starea de urgenta instaurata in aprilie, in urma unor atentate sangeroase vizand biserici copte, revendicate de gruparea Statul Islamic (SI), o masura de exceptie propusa de presedintele Abdel Fattah el-Sisi si validata de Legislativ, dupa ce…

- Formatia Al Wahda, antrenata de Laurentiu Reghecampf, a invins, luni, in deplasare, cu scorul de 4-2, echipa Al Jazira, intr-un meci din etapa a XI-a a campionatului Emiratelor Arabe Unite. Golurile invingatorilor au fost marcate de Tagliabue ’44, ’51, ’71 si Al Akbari ’83.Pentru gazde au…

- Grupurile parlamentare ale PNL vor solicita CCR sa ceara Comisiei de la Venetia un punct de vedere fata de sesizarile de neconstitutionalitate formulate de PNL si de ICCJ cu privire la legile Justitiei, a declarat, luni, presedintele PNL, Ludovic Orban, dupa Biroul Executiv National.

- Romanca Simona Halep ocupa in continuare pozitia de lider in clasamentul mondial al jucatoarelor profesioniste (WTA), dat publicitatii luni, cu peste 300 de puncte avans fata de urmatoarea...

- Stere Halep se distreaza in timp ce Simona trage tare sa-și pastreze poziția de lider mondial. Stere Halep s-a saturat sa bata lumea-n lung și-n lat ca sa-și vada fata, pe Simona, jucand și incercand sa-și apere locul 1 mondial caștigat cu atata chin la sfarșitul anului trecut. Stere Halep se distreaza…

- Omul Anului 2017 la Radio Romania International Marea jucatoare româna de tenis Simona Halep, devenita numarul 1 mondial, a fost desemnata "Omul Anului 2017 la RRI", în cadrul traditionalei anchete de opinie lansate printre ascultatorii si utilizatorii de Internet din lume ai…

- „30 Decembrie este Ziua Republicii. Romania este republica! Romania nu sarbatoreste, asa cum ar fi firesc, ziua sa. O fi o dovada a dispretului cultivat sistematic fata de bunul public (res publica)?! Atunci, dragi cetateni ai republicii, cum sa construim binele public?!", scrie Gabriela Cretu pe Facebook.…

- Fostul presedinte egiptean islamist Mohammed Morsi a fost condamnat la trei ani de inchisoare pentru insultarea sistemului judiciar, informeazp AFP.Citește și: Lovitura pentru Casa Regala de la Guvern. Atac dur al premierului: 'Nu-mi vine sa ma apuc sa recunosc ca exista nu stiu ce coroana…

- Fostul presedinte american Barack Obama a avertizat, intr-un interviu acordat printului Harry al Marii Britanii, asupra riscurilor utilizarii iresponsabile a retelelor de socializare online, explicand ca apar efecte de genul dezinformarii si intelegerii in mod eronat a unor teme complexe.

- Echipa de fotbal Celtic Glasgow si-a consolidat pozitia de lider in campionatul Scotiei dupa ce a trecut, marti seara, cu 2-0, in deplasare, de Dundee United. Golurile lui Celtic au fost reusite de James Forrest (8) si Leigh Griffiths (43). Formatia din Glasgow a acumulat astfel…

- Seful diplomatiei egiptene, Sameh Shoukry, se va deplasa marti la Addis Abeba pentru a iesi din "impas" in dosarul dificil al barajului etiopian "Renasterea" de pe fluviul Nilul Albastru, a anuntat ministerul de externe, transmite AFP. Egiptul se teme ca ridicarea acestui urias baraj de…

- Decizia președintelui peruan Pedro Pablo Kuczynski de grațiere a fostului lider autoritar Alberto Fujimori, condamnat la 25 de ani de inchisoare pentru corupție și crime importriva umanitații, a declanșat incidente violente in Lima.