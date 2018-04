Stiri pe aceeasi tema

- Doina Gradea a fost validata, miercuri, de Parlament pentru functia de presedinte - director general al SRTV, cu 14 voturi favorabile si patru voturi ”impotriva”, urmand ca plenul Parlamentului sa voteze aceasta propunere.

- Vladimir Putin, in varsta de 65 de ani, este caștigatorul alegerilor prezidențiale desfașurate duminica in Rusia. Putin va conduce țara inca 6 ani, dupa ce se afla la conducere de aproape 20 de ani. Rezultatele au fost anunțate dupa numararea a peste 99% din voturi. Putin a obținut peste 76 % din voturi…

- Congresul National Popular, legislativul de la Beijing, l-a reales, sambata, in unanimitate, pe Xi Jinping in functia de presedinte al Chinei, in urma unui scrutin cu un rezultat previzibil, informeaza agentia de stiri Reuters. Partidul Comunist chinez detine o majoritate covarsitoare…

- Secretarul general al PSD, Marian Neacșu, a declarat luni ca partidul a ieșit intarit in urma Congresului și ca noua conducere va fi mult mai eficient, deoarece in cazul precedentei echipe de conducere i se putea reproșa lipsa de implicare. „Cred ca echipa pe care o avem acum de vicepreședinți…

- Consiliul National al PNL a validat, duminica, propunerea ca liderul liberalilor, Ludovic Orban, sa fie propus de partid pentru functia de prim-ministru, in vreme ce Klaus Iohannis, candidat la functia de presedinte al Romaniei pentru alegerile din 2019. Pentru propunerea de prim-ministru al PNL a candidat…

- Premierul Viorica Dancila a afirmat, duminica seara, ca o "responsabilizeaza" faptul ca a fost aleasa presedinte executiv al PSD. Intrebata, la Antena 3, de ce nu si-au putut prezenta mesajele contracandidatii sai la Congresul PSD, Ecaterina Andronescu si Nicolae Banicioiu, Dancila a declarat: "A dat…

- Codrin Ștefanescu a criticat dur ”dictatura” impusa de Liviu Dragnea, in PSD, inainte de Congresul de sambata! Dupa ce a pierdut cursa pentru funcția de secretar general, Ștefanescu spune ca se așteapta sa fie revocat și din funcția de adjunct al celui impotriva caruia a candidat.”Ma aștept…

- Adunarea Nationala Populara din China (ANP, forul legislativ chinez) a adoptat duminica un amendament constitutional prin care este abolita limitarea numarului de mandate prezidentiale, ceea ce ii ofera actualului sef al statului chinez, Xi Jinping, posibilitatea de a ramane la conducerea tarii si…

- La alegeri au fost prezenți aproximativ 100 de delegați din tot județul, care au decis ca Marossy sa fie noul lider al organizației. Fostul președinte al UDMR Timiș, Halasz Ferenc, a decis sa faca un pas in spate și sa nu mai candideze pentru funcția de lider al UDMR Timiș, acesta ocupand…

- Premierul Viorica Dancila a ajuns sambata la Sala Palatului, imediat dupa ora 10.00, pentru Congresul PSD. Aceasta a declarat ca a decis sa candideze pentru functia de presedinte executiv abia dupa ce a fost sunata de multi lideri ai partidului."Am primit foarte multe telefoane din teritoriu.…

- 5 martie - Rezultatele au venit. Establishment-ul (sistemul) a pierdut Italia a avut alegeri parlamentare in weekend si, cu toate ca niciun partid nu a reusit sa castige suficiente mandate pentru a forma guvernul, exista o victorie clara: cea a partidelor antisistem. Formatiunea populista Miscarea…

- "Are rezultate foarte bune si ca om politic, si ca primar si cred ca trebuie sa ii dam cezarului ce-i al cezarului. (...) Eu il respect si pe el (Daniel Florea, primarul Sectorului 5 - n.r.) suntem colegi, suntem prieteni, dar mi-am exprimat punctul de vedere. De asemenea, intreaga organizatie regionala…

- Nicolae Banicioiu, Ecaterina Andronescu si, probabil, Viorica Dancila candideaza pentru functia de presedinte executiv al PSD la congresul extraordinar de sambata, in timp ce pentru functia de secretar general al partidului vor concura Marian Neacsu si Codrin Stefanescu.

- UPDATE: Ecaterina Andronescu vrea sa fie președinte executiv al PSD. Fostul ministru al Educației a ajuns la sediul partidului din Kiseleff pentru a-și depune candidatura. La Congresul Extraordinar al PSD vor avea loc alegeri pentru 16 posturi de vicepresedinti – opt pentru femei, opt pentru…

- Termenul de depunere a candidaturilor pentru Congresul PSD expira joi, la ora 16:00. Majoritatea organizatiilor judetene ale PSD si-au desemnat candidatii pentru functiile de conducere din partid, care vor fi votati la Congresul Extraordinar din 10 martie.

- Deputatul PSD Nicolae Banicioiu, fost ministru al Sanatatii in guvernul Victor Ponta, si-a depus miercuri candidatura pentru functia de presedinte executiv al partidului, functie ocupata in prezent de senatorul Niculae Badalau, cel care inca nu s-a decis daca va mai candida pentru inca un mandat. Pe…

- Nicolae Banicioiu, fost ministru al Sanatatii in Guvernul Ponta, candideaza pentru functia de presedinte executiv al PSD, acesta fiind primul social-democrat intrat in lupta pentru pozitia detinuta in prezent de Niculae Badalau.

- Liviu Dragnea nu se simte confortabil si nu vrea sa aiba contracandidati la functia de presedinte al PSD, a declarat la RFI eurodeputatul Catalin Ivan, membru al grupului socialistilor si democratilor din Parlamentul European. El spune care sunt, in opinia sa, mizele Congresului extraordinar al PSD…

- Marian Oprișan se teme de proiectul privind eliberarea sa din funcția de președinte al Consiliului Județean Vrancea, proiect inițiat de consilierii PNL Vrancea, astfel ca și-ar fi cerut scuze liderului PSD Liviu Dragnea pentru a nu fi debarcat de la șefia CJ. Acestea sunt ultimele informații vehiculate…

- Cinci voci importante din PSD au criticat astazi la sedinta CEX planurile lui Liviu Dragnea de a organiza un Congres in data de zece martie in care sa fie alesi noii vicepresedinti ai partidului pe cele opt regiuni, au declarat pentru HotNews.ro surse din partid. Cei care s-au declarat impotriva sunt…

- „N-am auzit pana acum de vreo candidatura ca presedinte executiv a domnului Neacsu. Sigur, unele organizatii si-au exprimat sustinerea sau ideea de a sustine si de a propune, dar nu s-a discutat despre acest lucru”, a spus Dumitru Buzatu, potrivit News.ro. Intrebat daca Marian Neacsu poate…

- PSD Bacau il va sustine pe actualul presedinte al partidului, Liviu Dragnea, la conducerea PSD, potrivit unei rezolutii adoptate, duminica, de Conferinta extraordinara a organizatiei judetene. Potrivit unui comunicat de presa transmis de PSD Bacau, decizia a fost adoptata cu unanimitate de voturi…

- Cei 175 de delegati ai PSD Dolj vor sustine, la Congresul extraordinar al partidului din 10 martie, mentinerea in functia de presedinte al formatiunii a lui Liviu Dragnea, iar pentru functia de presedinte...

- Social democrații suceveni il vor susține pe Liviu Dragnea la funcția de președinte al PSD la Congresul Extraordinar al partidului care va avea loc in data de 10 martie la Sala Palatului din București. Acest lucru a fost intarit printr-o rezoluție adoptata in unanimitate de Conferința Extraordinara…

- Sectia pentru judecatori din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii a respins, joi, candidatura judecatoarei Mirela Sorina Popescu pentru functia de presedinte al Sectiei penale a Inaltei Curti de Casatie si Justitie (ICCJ). "Sectia pentru judecatori a Consiliului Superior al Magistraturii a hotarat…

- Batalia pentru alegerile prezidentiale din toamna anului viitor a inceput deja. Astfel, partidele fac tot felul de analize pentru a gasi candidatul ideal pentru aceasta functie, numai ca pe lista apar si multe surprize. Victor Ponta, omul infrant de Iohannis la alegerile din 2014 este decis sa isi…

- Vasile Iliuta a incercat sa fuga de politie dupa ce s-a urcat baut la volan anul trecut. Initial urmarirea penala a fost inceputa "in rem", insa acum liderul Consiliului Judetean Calarasi are calitatea de invinuit. Mai exact, Vasile Iliuta, a fost oprit in trafic de un echipaj al Politiei…

- Jacob Zuma si-a anuntat, miercuri seara, din functia de presedinte al Africii de Sud, amenintat cu destituirea pe cale parlamentara in contextul unui scandal de coruptie. Intr-un discurs televizat catre natiune, acesta a precizat ca decizia sa va avea “efect ...

- Beniamin Todosiu a fost ales in funcția de Președinte al Filialei USR Alba Iulia, fiind și singurul candidat inscris pentru aceasta funcție pe buletinele de vot. Membrii USR Alba Iulia au optat pentru o structura funcționala formata din 3 vicepreședinți, funcții ocupate de Gordeș Ioana, Andrei Burnete…

- Alexandru Dedu isi pastreaza postul de presedinte al Federatiei Romane de Handbal, dupa ce ieri a adunat 100 de voturi in turul al doilea de scrutin al alegerilor. Narcisa Lecusanu a strans 99 de voturi. Cei doi au ajuns in ...

- Nicos Anastasiades a castigat cel de-al doilea tur al alegerilor prezidentiale din Cipru, fiind reales in functia de presedinte al tarii cu aproximativ 55.9% din voturi, potrivit rezultatelor dupa numararea a 95% din voturi.

- Alexandru Oprea și-a anunțat, vineri seara, in ședința BPJ a PSD Dambovița, demisia de onoare din funcția de președinte al CJ Dambovița. Alexandru Oprea a dat dovada de ințelepciune și maturitate și astfel și-a anunțat demisia dupa ce BPJ a PSD Dambovița a votat propunerea de retragerea a sprijinului…

- Ministrul propus pentru preluarea portofoliului Transporturilor, Lucian Sova, a primit luni aviz favorabil din partea comisiilor reunite de specialitate ale Parlamentului. Lucian Sova a fost validat cu 32 de voturi pentru si 11 voturi impotriva.... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Presedintele in functie al Cehiei, Milos Zeman, conduce dupa turul al doilea al alegerilor prezidentiale, desfasurat vineri si sambata, in fata contracandidatului sau, independentul Jiri Drahos, conform rezultatelor venite de la 10% dintre sectiile de vot, transmite Reuters preluat de agerpres. Zeman,…

- Sectia pentru judecatori a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) a decis, joi, delegarea in functia de presedinte al Sectiei penale a Inaltei Curti de Casatie si Justitie a judecatoarei Mirela Sorina Popescu, care ocupa aceeasi pozitie din 24 ianuarie 2015, ...

- Deputații PLDM afirma ca Valeriu Ghilețchi nu a intrunit numarul necesar de voturi pentru a fi numit in funcția de vicepreședinte al Parlamentului, informeaza NOI.md. Potrivit șefului fracțiunii parlamentare a PLDM, Tudor Deliu, pentru candidatura lui Ghilețchi au votat doar 34 de deputați, numar insuficient…

- In data de 23 ianuarie 2018 a avut loc sedinta Consiliului de administratie a societatii Argus SA in cadrul careia s au luat urmatoarele decizii: 1. Se numeste in functia de Presedinte al Consiliului de Administratie al ARGUS SA Cristian Busu. 2. Se revoca Paul Verdes din functia de director general…

- Cu trei saptamani inainte de alegerile care vor stabili viitorul presedinte al Asociatiei Judetene de Fotbal Timis, un singur pretendent si-a depus dosarul. Danut Lata, cel care conduce destinele fotbalului timisean de mai bine de 25 de ani, nu va mai candida.

- Victor Micu a fost reales în funcția de președinte al Consiliului Superior al Magistraturii, în cadrul ședinței de astazi a CSM. El a fost singurul candidat care a participat în concurs pentru aceasta funcție și a fost votat în unanimitate de ceilalți 11 membri ai CSM, scrie…

- Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor SC Decirom SA Constanta din data de 18.12.2017, ora 13.00, in prezenta actionarilor reprezentand 99,77 din capitalul social, a luat, in unanimitate, mai multe hotarari. Astfel, actionarii au aprobat revocarea lui Valeriu Constantin Bajenaru din functia de presedinte…

- In Monitorul Oficial a fost publicata decizia privind numirea lui Gigi Dragomir in functia de presedinte, cu rang de secretar de stat, al Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale. Decizia vine la cateva luni dupa ce fostul premier Mihai Tudose l a demis din functia in care tot el il numise cu doar…

- Judecatoarea Mirela Sorina Popescu urmeaza sa sustina, joi, in fata Sectiei pentru judecatori a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), interviul pentru un nou mandat in functia de presedinte al Sectiei penale a Inaltei Curti de Casatie si Justitie, conform Agerpres.Potrivit unui anunt…

- Ieseanul Dan Lungu si-a depus candidatura la presedintia Uniunii Scriitorilor din Romania. Ce intentioneaza sa faca, aflati din programul sau prezentat integral pe Facebook. "Sunt convins ca toata experienta manageriala si capitalul social acumulate pana acum - ca initiator al Club-ului 8, co-fondator…

- Doua partide mari pro-independența din Catalonia au incheiat o ințelegere prin care Carles Puigdemont ar putea fi reales președinte al regiunii, la trei luni dupa ce acesta a zburat in Belgia, ca...

- Consiliul de Supraveghere al OMV Petrom SA a numit-o marti pe Christina Verchere in functia de presedinte al Directoratului si director general executiv (CEO) al companiei, aceasta urmand sa preia atributiile cel mai tarziu incepand cu data de 21 mai 2018, conform unui comunicat remis Bursei de Valori…