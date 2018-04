Stiri pe aceeasi tema

- Candidatul de centru-stanga Carlos Alvarado a castigat detasat al doilea tur al alegerilor prezidentiale din Costa Rica, intrunind 60,66% din voturi, potrivit rezultatelor anuntate oficial duminica seara dupa numararea a peste 90% din voturi, transmite AFP.

- Candidatul de centru-stanga Carlos Alvarado a castigat detasat al doilea tur al alegerilor prezidentiale din Costa Rica, intrunind 60,66% din voturi, potrivit rezultatelor anuntate oficial duminica seara dupa numararea a peste 90% din voturi, transmite AFP. Acest fost ministru al Muncii, in varsta…

- Carlos Alvarado Quesada, candidatul formatiunii Partidul Actiunii Cetatenilor (centru-stanga), a obtinut peste 66% din voturi in cel de-al doilea tur al alegerilor prezidentiale din Costa Rica, potrivit rezultatelor anuntate dupa numararea a 90% din voturi, informeaza agentia de stiri Dpa.

- Marius Pirvu a fost numit in funcția de președinte al Autoritații Naționale pentru Protecția Consumatorilor (ANPC), decizie a prim-ministrului Viorica Dancila, publicata miercuri, in Monitorul Oficial. Argeșeanul Marius Pirvu, consilier județean PSD in cadrul CJ Argeș, l-a inlocuit pe fostul președinte…

- Doina Gradea a fost validata, miercuri, de Parlament pentru functia de presedinte - director general al SRTV, cu 14 voturi favorabile si patru voturi ”impotriva”, urmand ca plenul Parlamentului sa voteze aceasta propunere.

- Doina Gradea a fost validata miercuri de comisiile reunite de cultura ale Parlamentului in functia de presedinte-director general al SRTV. Au fost 14 voturi "pentru" si 4 "impotriva". Anterior, plenul reunit al Parlamentului a validat componenta noului Consiliu de Administratie…

- Ionuț Mișa a fost numit președinte al ANAF, cu rang de secretar de stat. Decizia aparține premierului Viorica Dancila și a fost publicata, miercuri, in Monitorul Oficial. Ministrul de Finanțe, Eugen Teodorovici, a confirmat miercuri dimineața, schimbarea conducerii Agentiei Nationale de Administrare…

- Vladimir Putin a fost reales, duminica, inca din primul tur, in functia de presedinte al Rusiei, dupa ce a obtinut peste 70% din voturile rusilor, relateaza site-ul agentiei Tass. Dupa numararea a aproximativ 21% din voturi, Comisia Electorala Centrala a anuntat ca Putin a obtinut 71.97%…

- Deputatul Mihai Nita a fost ales sambata presedinte al filialei judetene ALDE Olt, fiind singurul candidat pentru aceasta functie. Potrivit Agerpres, Nita a obtinut 345 de voturi "pentru". 33 de voturi au fost nule. Mihai Nita a condus interimar, pana sambata, filiala Olt a ALDE. Deputatul…

- Fostul premier Victor Ponta a dezvaluit, intr-un interviu pentru STIRIPESURSE.RO, doua momente in care a negociat cu Liviu Dragnea, in anul 2016.”Se eliberase funcția de președinte al Camerei, dupa ce plecase Vali Zgonea. Dragnea m-a chemat și mi-a zis daca vreau sa preiau funcția și sa ajut…

- Secretarul general al PSD, Marian Neacșu, a declarat luni ca partidul a ieșit intarit in urma Congresului și ca noua conducere va fi mult mai eficient, deoarece in cazul precedentei echipe de conducere i se putea reproșa lipsa de implicare. „Cred ca echipa pe care o avem acum de vicepreședinți…

- Premierul Viorica Dancila a afirmat, duminica seara, ca o "responsabilizeaza" faptul ca a fost aleasa presedinte executiv al PSD. Intrebata, la Antena 3, de ce nu si-au putut prezenta mesajele contracandidatii sai la Congresul PSD, Ecaterina Andronescu si Nicolae Banicioiu, Dancila a declarat: "A dat…

- Consiliul National al PNL a validat, duminica, propunerea ca liderul liberalilor, Ludovic Orban, sa fie propus de partid pentru functia de prim-ministru iar Klaus Iohannis, candidat la functia de presedinte al Romaniei pentru alegerile din 2019. Pentru propunerea de prim-ministru al PNL…

- Ecaterina Andronescu si Nicolae Banicioiu, ambii candidati pentru functia de presedinte executiv al PSD, au parasit, sambata, congresul extraordinar al partidului, pentru ca nu li s-a permis sa-si tina discursurile de sustinere a candidaturilor inainte ca delegatii sa

- Nicolae Banicioiu a confirmat ca se retrage din cursa pentru funcția de președinte executiv al PSD și ca nu se va lupta pe voturi cu Ecaterina Andronescu. "Ca sa fie clar pentru toata lumea....

- La alegeri au fost prezenți aproximativ 100 de delegați din tot județul, care au decis ca Marossy sa fie noul lider al organizației. Fostul președinte al UDMR Timiș, Halasz Ferenc, a decis sa faca un pas in spate și sa nu mai candideze pentru funcția de lider al UDMR Timiș, acesta ocupand…

- Academicienii Cristian Hera, Bogdan C. Simionescu, Ioan-Aurel Pop si Victor Voicu au fost propusi pentru functia de presedinte al Academiei Romane, alegerile urmand sa aiba loc pe 5 aprilie, a declarat, vineri, reprezentantul forului cultural si stiintific.

- Deputatul Nicolae Banicioiu si senatoarea Ecaterina Andronescu sunt contracandidatii premierului Viorica Dancila pentru functia de presedinte executiv la Congresul PSD de sambata, iar cei doi iau in calcul ca unul dintre ei sa se retraga in favoarea celuilalt, pentru a nu imparti voturile celor care…

- Comitetul Executiv al PSD, care se reuneste astazi, la Parlament, urmeaza sa valideze lista candidatilor care vor cere votul in congresul de maine. Procedura a fost contestata chiar si de catre unii candidati, pe motiv ca nu permite tuturor sa isi incerce sansa pentru functiile de conducere, transmite…

- Ecaterina Andronescu a avut o prima reacție dupa ce joi și-a depus candidatura pentru funcția de președinte executiv al PSD. Fostul ministru al Educației a afirmat ca se ghideaza dupa niște principii și...

- UPDATE: Ecaterina Andronescu vrea sa fie președinte executiv al PSD. Fostul ministru al Educației a ajuns la sediul partidului din Kiseleff pentru a-și depune candidatura. La Congresul Extraordinar al PSD vor avea loc alegeri pentru 16 posturi de vicepresedinti – opt pentru femei, opt pentru…

- Termenul de depunere a candidaturilor pentru Congresul PSD expira joi, la ora 16:00. Majoritatea organizatiilor judetene ale PSD si-au desemnat candidatii pentru functiile de conducere din partid, care vor fi votati la Congresul Extraordinar din 10 martie.

- Dancila nu și-a depus candidatura inca, insa este o chestiune de timp. Organizația PSD București a formulat deja o rezoluție de susținere in care se precizeaza ca Viorica Dancila este o „persoana simpatica și diplomata”. De asemenea, Dancila este susținuta și de Liviu Dragnea pentru a ocupa funcția…

- Grupul consilierilor PNL din cadrul Consiliului Judetean (CJ) Vrancea solicita eliberarea lui Marian Oprisan din functia de presedinte al institutiei si au initiat in acest sens un proiect de hotarare, care a fost introdus pe ordinea de zi a sedintei de miercuri, relateaza Agerpres. Oprisan spune, in…

- Funcția de președinte al Curții Supreme de Justiție va ramane vacanta in viitorul apropiat. Asta dupa ce Mihai Poalelungi a decis sa plece din acest post, iar recent a fost ales judecator la Curtea Constituționala.

- Liviu Dragnea nu se simte confortabil si nu vrea sa aiba contracandidati la functia de presedinte al PSD, a declarat la RFI eurodeputatul Catalin Ivan, membru al grupului socialistilor si democratilor din Parlamentul European. El spune care sunt, in opinia sa, mizele Congresului extraordinar al PSD…

- Marian Oprișan se teme de proiectul privind eliberarea sa din funcția de președinte al Consiliului Județean Vrancea, proiect inițiat de consilierii PNL Vrancea, astfel ca și-ar fi cerut scuze liderului PSD Liviu Dragnea pentru a nu fi debarcat de la șefia CJ. Acestea sunt ultimele informații vehiculate…

- Cinci voci importante din PSD au criticat astazi la sedinta CEX planurile lui Liviu Dragnea de a organiza un Congres in data de zece martie in care sa fie alesi noii vicepresedinti ai partidului pe cele opt regiuni, au declarat pentru HotNews.ro surse din partid. Cei care s-au declarat impotriva sunt…

- Ion Iliescu, fost presedinte timp de zece ani si fost ministru in perioada regimului comunist, implineste sambata 88 de ani. Fost presedinte al PSD in anii '90 si 2000, Iliescu detine acum functia de presedinte executiv al aceluiasi partid.

- Totul a inceput in timpul in care evolua Serghei Baburin, un alt candidat la prezidențialele din 18 martie curent. Jirinovski a intervenit peste timpul alocat lui Baburin, iar Sobciak l-a indemnat pe acesta la calm. Astfel, liderul PLDR a numit-o „proasta” pe fosta moderatoare TV.„Nu trebuie…

- "Am demisionat din toate functiile", a precizat miercuri, Ion Ariton. Intrebat din ce motiv a demisionat, Ariton a raspuns: "Nu mai vreau." Ion Ariton a fost ministru al Economiei in Guvernul Boc si presedinte al Comisiei pentru buget din Senat intre anii 2008-2010. La nivel…

- Batalia pentru alegerile prezidentiale din toamna anului viitor a inceput deja. Astfel, partidele fac tot felul de analize pentru a gasi candidatul ideal pentru aceasta functie, numai ca pe lista apar si multe surprize. Victor Ponta, omul infrant de Iohannis la alegerile din 2014 este decis sa isi…

- Vasile Iliuta a incercat sa fuga de politie dupa ce s-a urcat baut la volan anul trecut. Initial urmarirea penala a fost inceputa "in rem", insa acum liderul Consiliului Judetean Calarasi are calitatea de invinuit. Mai exact, Vasile Iliuta, a fost oprit in trafic de un echipaj al Politiei…

- Jacob Zuma si-a anuntat, miercuri seara, demisia din functia de presedinte al Africii de Sud, amenintat cu destituirea pe cale parlamentara in contextul unui scandal de coruptie. Intr-un discurs televizat catre natiune, acesta a precizat ca decizia sa va avea ...

- Jacob Zuma si-a anuntat, miercuri seara, din functia de presedinte al Africii de Sud, amenintat cu destituirea pe cale parlamentara in contextul unui scandal de coruptie. Intr-un discurs televizat catre natiune, acesta a precizat ca decizia sa va avea “efect ...

- Plenul reunit al Camerei Deputatilor si Senatului a aprobat, miercuri, cu 289 de voturi "pentru" si 18 "impotriva", propunerea ca senatorul PSD Titus Corlatean sa ocupe functia de presedinte al Comisiei speciale pentru coordonarea activitatilor parlamentare necesare pregatirii Presedintiei Consiliului…

- Nicos Anastasiades a castigat cel de-al doilea tur al alegerilor prezidentiale din Cipru, fiind reales in functia de presedinte al tarii cu aproximativ 55.9% din voturi, potrivit rezultatelor dupa numararea a 95% din voturi.

- Ministrul propus pentru preluarea portofoliului Transporturilor, Lucian Sova, a primit luni aviz favorabil din partea comisiilor reunite de specialitate ale Parlamentului. Lucian Sova a fost validat cu 32 de voturi pentru si 11 voturi impotriva.... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Cu puțin timp in urma s-a terminat ședința de alegere a noului președinte al organizației municipale PNL Deva, scrutinul fiind caștigat de catre Florin Oancea. Imediat dupa anunțarea oficiala a rezultatului, Florin Oancea obținand 85 de voturi, contracandidatul sau, Mirel Oltean, opt, iar…

- Sectia pentru judecatori a CSM a decis joi, cu unanimitate de voturi, delegarea in functia de presedinte al Sectiei penale a ICCJ a magistratului Mirela-Sorina Popescu. Decizia a fost luata in unanimitate.

- Deputații PLDM afirma ca Valeriu Ghilețchi nu a intrunit numarul necesar de voturi pentru a fi numit in funcția de vicepreședinte al Parlamentului, informeaza NOI.md. Potrivit șefului fracțiunii parlamentare a PLDM, Tudor Deliu, pentru candidatura lui Ghilețchi au votat doar 34 de deputați, numar insuficient…

- Victor Micu a fost reales în funcția de președinte al Consiliului Superior al Magistraturii, în cadrul ședinței de astazi a CSM. El a fost singurul candidat care a participat în concurs pentru aceasta funcție și a fost votat în unanimitate de ceilalți 11 membri ai CSM, scrie…

- Donald Trump implinește astazi un an de la investirea in funcția de președinte al Statelor Unite. Sub conducerea lui, cea mai puternica țara din lume și-a schimbat la 180 de grade mersul politic, atat in plan intern, cat și extern.

- Peste 100 de membri ai Uniunii Salvați Romania au formulat o plangere prealabila, in temeiul art. 7 al Legii 554/2004, prin care solicita anularea mai multor decizii ale forurilor interne ale partidului, culminand cu revocarea Hotararii Congresului din 28 octombrie 2017 prin care deputatul Dan Barna…

- Judecatoarea Mirela Sorina Popescu urmeaza sa sustina, joi, in fata Sectiei pentru judecatori a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), interviul pentru un nou mandat in functia de presedinte al Sectiei penale a Inaltei Curti de Casatie si Justitie, conform Agerpres.Potrivit unui anunt…

- Narcisa Lecusanu, fosta componenta a nationalei de handbal feminin, in prezent oficial in cadrul forului international de profil (IHF), a anuntat, marti, ca, daca va fi propusa, va candida la functia de presedinte al FR Handbal, la alegerile din 14 februarie. Narcisa Lecusanu (41 de ani) a fost aleasa,…

- "Ce știu pana acum este faptul ca luni, la Comitetul Executiv, unul dintre politicienii importanți ai PSD, ca sa nu spun baron, va propune organizarea unui congres extraordinar avand ca principal punct, pe ordinea de zi, nominalizarea unui candidat din partea PSD pentru funcția de președinte al Romaniei.…

- Judecatoarea Simona Camelia Marcu, membru CSM din partea Inaltei Curti de Casatie si Justitie, si-a anuntat vineri candidatura pentru functia de presedinte al Consiliului Superior al Magistraturii. Ea isi va prezenta in sedinta CSM proiectul de management. AGERPRES/(AS - autor: Madalina…