Alegeri în Coreea de Nord. Prezenţa la urne este aprope de sută la sută In absenta oricarei mize electorale, analistii apreciaza ca operatiunile de vot constituie un rit care le permite autoritatilor sa revendice un mandat popular si sa consolideze loialitatea fata de regim.



Potrivit agentiei oficiale nord-coreene de presa KCNA, nivelul prezentei s-a ridicat la 99,98% - cu 0,01% mai mare ca la precedentele alegeri locale, in 2015.



Doar alegatorii ”care se afla in strainatate sau lucreaza pe mare” nu au putut sa ia parte la vot, a precizat agentia. In schimb, ”alegatorii care se confrunta cu probleme legate de varsta sau boala au putut sa voteze… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

